Manj znani altcoin, ki trenutno stane manj kot en dolar, bi po napovedih lahko presegel Ethereum!

Foto: LA KADJ LLC

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos (ROI)

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Foto: LA KADJ LLC

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 ameriškega dolarja

Trenutna cena: 0,003333 ameriškega dolarja

Naslednja stopnja: 0,005 ameriškega dolarja

Končni cilj: 0,02 ameriškega dolarja

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot deset milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) je v zadnjem času doživel občuten padec cene. V preteklem tednu je upadel za 22,91 odstotka, v zadnjem mesecu za 27,43 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa kar za 38,38 odstotka. Trenutno se Ethereum giblje v cenovnem območju med 1.426,47 in 1.844,20 dolarja. Padajoči trend predstavlja izziv drugim konkurentom na trgu kriptovalut.

Tehnični kazalci nakazujejo nadaljevanje "medvedjega trenutka". Desetdnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znaša 1.451,64 dolarja, kar je pod stodnevnim SMA, ki znaša 1.633,54 dolarja, kar kaže na kratkoročni trend padanja. Indeks relativne moči (RSI) je pri 43,00, kar je pod nevtralno vrednostjo 50. To pomeni, da sredstvo še ni prekupljeno ali preprodano. MACD-kazalnik je negativen pri –29,70, kar lahko nakazuje na možnost nadaljnjega padca.

Če pogledamo naprej, je najbližja raven podpore pri 1.272,80 dolarja. Če cena pade pod to točko, bi lahko testirala drugo raven podpore pri 855,07 dolarja. Na drugi strani pa je najbližja raven odpora pri 2.108 dolarjev. Preboj te ravni bi lahko potisnil ceno proti drugi odpornosti pri 2.526 dolarjih. Doseganje prve ravni odpora bi zahtevalo približno 20-odstotno rast. Investitorji pozorno spremljajo te ravni, da bi ocenili, ali se Ethereum lahko pobere ali pa ga čaka nadaljnji padec.

Čeprav uveljavljene kriptovalute, kot je Ethereum, še vedno dosegajo dobre rezultate, XYZ izstopa s tem, da združuje športne navdušence in kulturo memov, pri čemer cilja na izjemno rast v trenutnih tržnih razmerah. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.