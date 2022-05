Megakorporacija iz ZDA na zakotni slovenski cesti: čakamo odgovore

Od marca po Sloveniji znova vozijo avtomobili ameriškega tehnološkega podjetja Google in fotografirajo ulice ter zbirajo podatke o cestah za osvežitev Zemljevida (Maps), ene od najbolj uporabljanih Googlovih aplikacij. Avtomobili Googla pri nas kilometre nabirajo že četrtič v zadnjih štirih letih, še vedno pa ni jasnega odgovora na vprašanje, kdaj bo Google v aplikaciji Zemljevid dejansko posodobil slikovni material s slovenskih cest. Trenutno je namreč še vedno mogoče dostopati le do posnetkov iz zdaj že kar oddaljenega leta 2013.

Googlov avtomobil je slovenske ceste in ulice prvič fotografiral poleti ter zgodaj jeseni leta 2013, storitev Ulični pogled (Street View) pa je Google za Slovenijo nato omogočil v začetku leta 2014.

Leta 2018 se je Googlov avtomobil vrnil na slovenski asfalt, a ni prevozil vse države, temveč je le osvežil fotografije nekaterih odsekov povezovalnih cest, kar je koristilo predvsem turistom, ki prečkajo Slovenijo.

Avtomobile, ki vozijo za Google Street View, je težko zgrešiti, saj na strehi prevažajo ogromen sistem kamer in drugih instrumentov. Praviloma imajo tudi tuje tablice: aktualna Googlova flota ima avstrijske, lanska (na fotografiji) je imela italijanske. Foto: Ana Kovač

Leto dni pozneje so nas Googlovi avtomobili spet obiskali, tudi takrat pa so snemali nekoliko manj podrobno kot prvič leta 2014. Leta 2019 se je Googlovi floti prvič pridružil tudi sprehajalec s fotografskim nahrbtnikom Street View Trekker. Naredil je obhod glavnih pešpoti in drugih avtomobilom nedostopnih delov Ljubljane in Maribora.

Podrobneje je Google slovenske ceste znova fotografiral in analiziral lani. Osredotočili so se predvsem na srednje velike in manjše slovenske kraje.

Turnejo po slovenskih mestih, vaseh in podeželju je Google znova začel pred dvema mesecema. Predvidoma bo trajala do oktobra, sodeč po načrtu na domači spletni strani storitve Street View (Ulični pogled) pa bodo Googlovi avtomobili prevozili tako rekoč vse slovenske regije.

Vprašanje, ki še nima odgovora: kdaj bo Google posodobil Ulični pogled?

Trenutno je v Uličnem pogledu, ki omogoča 360-stopinjski ogled posnetkov, ki so jih posneli Googlovi avtomobili, še vedno baza slikovnega materiala iz leta 2013, torej iz obdobja, ko je Google sploh prvič fotografiral naše ceste.

Kdor se virtualno pelje skozi Žalec, bo še vedno videl sliko iz leta 2013, ko je bil na lokaciji, kjer danes stoji mednarodno prepoznavna fontana piva, še del starega mestnega parka. Foto: Google Street View

Odgovore, kdaj bo slikovni material posodobljen, smo pri Googlu iskali že v letih 2018 in 2019, ko se je pri nas drugič oziroma tretjič potikala flota ameriške megakorporacije, a nismo dobili konkretnih, temveč so pojasnili zgolj, da bodo te informacije znane v kratkem.

Od takrat so minila že štiri oziroma tri leta, a bomo med virtualno vožnjo po Dunajski cesti v Ljubljani v Uličnem pogledu še vedno zaman iskali hotel Intercontinental, na primer.

Deli nekaterih slovenskih mest so danes videti precej drugače od fotografij, ki jih prikazuje Google Street View. V Žalcu, na primer, je bila od zadnjega obiska Googlovega avtomobila konkretno prenovljena glavna ulica, ki poteka skozi staro mestno jedro. Kdaj bo Google objavil osvežitev slovenskih cest in ulic, še ni znano, saj Google to informacijo načeloma izda šele, ko so nove fotografije že pripravljene na objavo. Foto: Google Street View / Sandi Juračič