Googlovi avtomobili bodo poleti znova snemali Slovenijo

Orodje Street View v Googlovih zemljevidih omogoča resničnostni 360-stopinjski pregled ulic in znamenitosti v 85 državah po vsem svetu in tudi na nekaterih neposeljenih območjih, kot so deli Arktike in Antarktike. Uporabniki si jih lahko ogledajo znotraj aplikacije za računalnike ter tudi prek mobilnih aplikacij Google Earth in Google Maps za pametne telefone in tablice.

Google je Slovenijo prvič pokril s pogledom Street View leta 2014, od takrat pa je podatke in posnetke, podobno kot v drugih državah, večkrat osveževal.

Če vam morda niso zameglili obraza, je rešitev le klik stran

Pri Googlu si vseskozi prizadevajo, da bi ob zajemu in objavi posnetkov skrili vse osebne podatke, kot so obrazi ljudi in registrske tablice na vozilih, za kar uporabljajo posebne tehnologije pri obdelavi slikovnih gradiv.

Če pa uporabniki vendarle menijo, da na nekem posnetku njihova zasebnost ni dovolj varovana, lahko to prijavijo – gumb Prijavi težavo je v spodnjem desnem kotu vsake slike Google Street View.

Pridejo že ta petek

Naslednje vožnje prepoznavnih Googlovih avtomobilov po Sloveniji se bodo začele v petek, 15. junija, in trajale predvidoma dva meseca. Na posebnih spletnih straneh Google objavlja vse svoje naslednje projekte snemanja za storitev Street View, na istem naslovu pa so tudi dodatne informacije o storitvi Google Street View.