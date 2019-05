Po Sloveniji vozi fotografski avtomobil: preverite, kako boste našli posnetke #video

Flota Googlovih avtomobilov, ki smo jih lahko do zdaj že dvakrat videli tudi v Sloveniji. V Evropi so najpogosteje znamke Opel ali Volkswagen.

Na slovenske ceste je danes že tretjič zapeljal Googlov avtomobil s posebno kamero za ustvarjanje 360-stopinjskih posnetkov, s katerimi bo Google nato osvežil storitev Ulični pogled, ki omogoča virtualen ogled slovenskih ulic in cest. Tokrat bo avtomobilu družbo delal še Googlov sodelavec, ki se bo z nahrbtnikom, na katerem bo kamera, sprehodil po vozilom nedostopnih predelih dveh največjih slovenskih mest, Ljubljane in Maribora. Obnovili smo znanje, na koliko načinov lahko Ulični pogled odpremo na osebnem računalniku in na pametnem telefonu.

Googlov avtomobil je slovenske ceste in ulice prvič fotografiral poleti ter zgodaj jeseni leta 2013, storitev Ulični pogled (Street View) pa je Google za Slovenijo nato omogočil v začetku leta 2014.

Kako odpremo Ulični pogled na osebnem računalniku:

Lani se je Googlov avtomobil na slovenski asfalt vrnil še enkrat, a ni prevozil vse države, temveč je le osvežil fotografije nekaterih odsekov povezovalnih cest, kar je koristilo predvsem turistom, ki prečkajo Slovenijo.

Ulični pogled je del spletne aplikacije Zemljevid oziroma Google Maps, ki jo najdemo s klikom tukaj. Na voljo je tudi v obliki aplikacije za pametne telefone.

Kako odpremo Ulični pogled na pametnem telefonu:

Letos bo Googlov avtomobil znova pokril večji del države. Glede na to, kako dolgo traja proces obdelave 360-stopinjskih fotografij - Google namreč odstrani oziroma zamegli občutljive podatke, kot so obrazi in registrske ter nekatere hišne številke -, bo Ulični pogled najverjetneje posodobljen do konca tekočega leta.

Avtomobile Google Street View je težko zgrešiti. Na strehi s seboj namreč vozijo pravi fotografski stolp. Foto: Reuters

Tokrat bo Googlovemu avtomobilu prvič družbo delal tudi sprehajalec s fotografskim nahrbtnikom Street View Trekker. Naredil bo obhod glavnih pešpoti in drugih avtomobilom nedostopnih delov Ljubljane in Maribora.

Takole je videti pohodnik z nahrbtnikom Street View Trekker. Opremo si je od Googla mogoče tudi izposoditi in ustvariti lastne posnetke za Ulični pogled. Foto: Flickr/Creative Commons 2.0

Opremo Street View Trekker je Google v Sloveniji sicer že uporabljal pri ustvarjanju tematskih 360-stopinjskih galerij slovenskih znamenitosti, kot so dolina Soče, Blejsko jezero, Goriška brda in druge. Ogledate si jih lahko tukaj.

