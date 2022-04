Med rešitvami za pomanjkanje IT-kadra stroka izpostavila tudi vseživljenjsko učenje

K reševanju problematike pomanjkanja kadrov s področja informacijskih tehnologij (IT) bi lahko prispevali vseživljenjsko učenje, mikrodokazila in dodatno izobraževanje trenutnih zaposlenih. Povečati je treba tudi zanimanje za tovrstne poklice med mladimi, jih narediti bolj privlačne, so se strinjali udeleženci današnje okrogle mize.

Okroglo mizo je v okviru posveta o problematiki pomanjkanja IT-strokovnjakov pripravilo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Pomanjkanje kadrov je deloma posledica premajhnega zanimanja za tovrstne študijske smeri, zaradi česar že potekajo procesi in investicije za spremembe izobraževalnega sistema.

Kot je pojasnil vodja sektorja za razvoj izobraževanja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aleš Ojsteršek, za spremembe nekaj časa ni bilo prave politične volje, nov preboj pa je bil dosežen z izbruhom pandemije covid-19 in vzpostavitvijo načrta za okrevanje in odpornost. Eden od načinov, kako so v preteklosti privabljali mlade na določene študijske smeri, so bile štipendije, je pojasnil.

Razpis pilotnih projektov

Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko diplomante poskušajo v Sloveniji ohraniti tako, da vzpostavljajo stik z gospodarstvom, je pojasnila dekanja fakultete Mojca Ciglarič. Študenti si tako že med študijem oblikujejo idejo, kje želijo delati po študiju.

Generalni direktor direktorata za visoko šolstvo na ministrstvu za izobraževanje Franc Janžekovič je pojasnil, da se z univerzami že dogovarjajo za razpis pilotnih projektov, ki bodo vezani tudi na digitalno preobrazbo. Teh bo nekaj čez 30, v okviru projektov pa bodo preizkušali različne prakse, kako izvajati digitalni prehod, je pojasnil.

Povečanje vpisnih mest na fakultetah je Janžekovič označil za tek na dolge proge. Rešitev vidi v vseživljenjskem učenju, za katerega bi zanimanje povečali s pomočjo krajših oblik izobraževanja, na podlagi katerih bi slušatelji lahko pridobili mikrodokazila oz. certifikate.

Odliv IT-kadra v tujino

Da se že trudijo za mikrodokazila, je potrdila dekanja in obenem pritrdila potrebi po večjem osredotočenju na vseživljenjsko učenje. Gre namreč za področje, ki se hitro spreminja, je poudarila.

A kot je opozoril direktor družbe Setcce in član združenja za informatiko in telekomunikacije Aljoša Jerman Blažič, tudi razširitev izobraževalnega sistema ne bo nujno rešila te problematike. Že več let namreč zaznavajo odliv IT-kadra v tujino, porast dela na daljavo pa je pritisk tujega kapitala še okrepil. Po njegovi oceni si je zato treba prizadevati za to, da se ta kader v čim večji meri zadrži v Sloveniji, da se Slovenijo naredi privlačno za tuje IT-strokovnjake in okrepi ugled IT-industrije pri nas.

Da je boj za IT-kadre med državami močen, se je strinjal tudi Franc Bračun iz NLB. S pomanjkanjem IT-strokovnjakov se na NLB srečujejo že dlje časa, zato so se odločili za razvoj internega programa za izobraževanje zaposlenih. Okrepiti je treba tudi ozaveščenost vodstvenih kadrov v podjetjih o pomembnosti in uporabnosti sodobnih tehnologij, je povedal.

S pomanjkanjem ustreznega kadra se spopadajo tudi v državni upravi

S pomanjkanjem ustreznega kadra se spopadajo tudi v državni upravi, predvsem na občinah, je opozoril državni sekretar na vladni službi za digitalno preobrazbo Peter Geršak. Tako si tudi na vladni službi pomagajo z izobraževanjem obstoječih kadrov. Kar zadeva krepitev privlačnosti teh poklicev, je dejal, da se napredek na tem področju dogaja, spomnil je tudi na novelo zakona o dohodnini, ki je prinesla razbremenitve pri obdavčitvi plač.