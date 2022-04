Pripravite dežnike, pred nami je deževen konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bo dež od juga oslabel, oblačnost se bo trgala in nastajale bodo krajevne plohe. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, v vzhodnih krajih bo večinoma suho. Sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V začetku tedna ponekod še mogoče padavine

V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo močnejše v nedeljo zlasti na zahodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter.