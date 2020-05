Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo bombardier CRJ-200 je proizvajala kanadska družba Bombardier Aerospace. Skupaj z modelom CRJ-100, na katerem je zasnovana dvestotica, so jih naredili nekaj več kot tisoč, večina jih je še vedno v uporabi.

Levo je bilo desno in desno je bilo levo

Hrošč v programski opremi sistema za avtomatizacijo leta (FMS) proizvajalca Rockwell Collins na potniškem letalu bombardier CRJ-200 je v primeru prekinjenega postopka pristajanja na letališču in nato dviga na vnaprej določeno višino, ki jo je v FMS predhodno nastavil pilot, povzročil obraten odziv pri spreminjanju smeri.

Kadar meni, da razmere niso dovolj ugodne ali varne, lahko pilot prekine postopek pristanka in izvede tako imenovani manever go-around, kar pomeni, da se znova vrne na varno višino, obkroži letališče in poskusi pristati ponovno. Foto: Reuters

Z drugimi besedami – zavijanje v levo je bilo zavijanje v desno in obratno. Hrošč se je pojavil tudi v izjemno mrzlem vremenu, če so piloti sistemu za avtomatizacijo poleta naročili kompenzacijo za zelo nizke temperature.

Napako v programski opremi so zaznali že leta 2017, šele pred nekaj dnevi pa jo je razkril dokument, objavljen na spletni strani Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Gre sicer za napako, ki bi v teoriji lahko povzročila letalsko nesrečo, a bi bilo kaj takega ob prisotnosti dveh usposobljenih pilotov, ki pozorno spremljata dogajanje v pilotski kabini, malo verjetno, piše medij The Register.

Letalo bombardier CRJ-200 so izdelovali med letoma 1991 in 2006. Trenutno ga ne uporablja več nobena od največjih letalskih družb na svetu, temveč predvsem manjše, ki opravljajo regionalne lete. Največ aktivnih modelov CRJ-200 je v Združenih državah Amerike, sledita ji Evropa in Afrika. Foto: Wikimedia Commons

Letalske družbe, ki še vedno letijo z bombardierjem CRJ-200, bodo morale od 24. junija letos za nadaljevanje uporabe letala v sistemu za avtomatizacijo poleta onemogočiti samodejno kompenzacijo za nizke temperature, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na spletni strani Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Z bombardierjem CRJ-200 smo leteli tudi Slovenci



Bombardier CRJ-200 je imela v svoji floti do leta 2014 propadla slovenska letalska družba Adria Airways. Leta 2014 so takrat že zastarelo letalo zamenjali z novejšima najetima bombardierjema CRJ 900 nextgen. Vsak od novincev je lahko prepeljal 34 potnikov več.



Bombardier CRJ-200 nekdanje "druge" slovenske letalske družbe Slovenian Spirit. Foto: Wikimedia Commons

Bombardier CRJ-200 je bil tudi edino letalo tri leta delujoče letalske družbe Slovenian Spirit, podružnice avstrijskega podjetja Styrian Spirit. Njeno matično letališče je bilo v Mariboru. Leta 2006 je zaradi stečaja avstrijske družbe prenehalo delovati.

