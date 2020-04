Tako je sredi dopoldneva na avtocesti pristalo letalo #video

Dopoldanski promet v Quebec Cityju, mestu s približno pol milijona prebivalci v Kanadi, je zmotil nenavaden prizor. Med avtomobile se je začelo počasi spuščati športno letalo. To je bil enomotorni piper PA-28 cherokee.

Njegov pilot je pred tem poklical mestno gasilsko službo in prosil za dovoljenje za pristanek na avtocesti. Okrog 11. ure se je spretno spustil in pristal na cesti. To je pilotu uspelo še pred prihodom reševalnih služb. Te na srečo niso imele pravega dela, saj ob pristanku ni prišlo do trka z avtomobili, prav tako pa je tudi pilot varno obvladal letalo in se z njim umaknil na rob cestišča.

Do zasilnega pristanka je prišlo zaradi tehničnih težav z letalom, podrobnosti okvare še niso znane.