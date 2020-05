To je neverjeten trik, kako prihraniti sedem milijonov

Z rdečo so označene neaerodinamične točke letala. Pri vertikalno postavljenem brisalcu je teh malenkost manj, kar pripomore k manjši porabi goriva. Foto: U.S. Air Force

Leteči tanker KC-135 stratotanker je eno izmed letal z najdaljšim aktivnim stažem na svetu. Svojo pot je začel kot predelani potniški boeing 707 leta 1954. Vse od takrat so imeli ti leteči tankerji pomembno vlogo v vseh večjih svetovnih krizah ali vojnah - naj si bo to kubanska raketna kriza ali vojna v Afganistanu. Zadnjega KC-135 so pri Air Force kupili leta 1965, kar pomeni, da je najmlajši danes star že 55 let.

Kako malenkost naredi veliko razliko

Ko so zasnovali in izdelali KC-135, so mu na sprednje steklo namestili dva brisalca, ki sta bila tako kot pri avtomobilih postavljena horizontalno. Toda letalska aerodinamika je v petdesetih letih naredila velik korak naprej, zato so pod drobnogled zopet vzeli ravno ta legendarni leteči tanker. Raziskovalci v državni obrambni bazi Rickenbacker so tako z računalniško dinamiko tekočin na nosu letala primerjali razliko v sami aerodinamiki letala z brisalci, postavljenimi v horizontalnem in vertikalnem položaju.

S pomočjo računalniških simulacij so raziskovalci ugotovili, da vertikalno postavljeni brisalci izboljšajo učinkovitost letala za 0,8 odstotka med letom. Če so namestili še nekoliko tanjši brisalec, se je učinkovitost povečala še za dodatni 0,2 odstotka.

Brisalci so bili sedaj postavljeni horizontalno, če namestijo nekoliko tanjše in jih postavijo vertikalno, bi lahko na letni ravni prihranili sedem milijonov dolarjev. Foto: Wikipedia Commons

KC-135 je aktiven že šestdeset let, njegova zamenjava pa bo na nebo priletela v prihodnjem desetletju. Foto: Wikipedia Commons Prihranki se štejejo v milijonih

Morda se to ne sliši veliko, a ameriške zračne sile imajo kar 396 letečih tankerjev KC-135. V letu 2018 in 2019 so ta letala porabila milijardo litrov goriva, zato bi s tanjšimi brisalci, postavljenimi vertikalno, prihranili sedem milijonov dolarjev letno zaradi manjše porabe goriva. Če bi to rešitev uporabili leta 1965, ko so kupili zadnji leteči tanker, bi do danes prihranili 385 milijonov dolarjev (354 milijonov evrov).

Kljub preprosti rešitvi pa za zdaj še ni jasno, ali bodo pri ameriških zračnih silah to rešitev uporabili. Nekatere najstarejše KC-135 bodo zamenjali z novim KC-46A pegasus, toda prihod novega letala so za več let zamaknile tehnične težave. Preostala letala bo prihodnje desetletje zamenjal novi tanker KC-Z. Kljub temu bodo očitno ostareli tankerji na nebu še celotno desetletje, zato bi pri Air Force lahko poskrbeli za ta manjši popravek.