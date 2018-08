Lepote Slovenije množično romajo na telefone daleč naokrog

Mladi bodoči oblikovalci so sprejeli izziv in se lotili oblikovanja tem za mobilne telefone Huawei, ki odražajo slovensko identiteto in simboliko.

V dveh tednih, odkar so slovenske teme na voljo za brezplačen prenos v trgovini s temami za mobilne telefone Huawei, so prešteli že več kot 45 tisoč prenosov – gotovo tudi zunaj Slovenije.

Bodoči oblikovalci, študentje drugega letnika Grafične in medijske tehnike ter Grafičnih in interaktivnih komunikacij oblikovanja na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, so spomladi sprejeli izziv in se lotili oblikovanja tem za mobilne telefone Huawei, ki odražajo slovensko identiteto in simboliko.

Najhitrejša pot do vseh slovenskih tem za mobilne telefone Huawei je ključna beseda Slovenija v iskalniku znotraj aplikacije Themes. Foto: Srdjan Cvjetović

Deset tem s slovensko identiteto

Deset študentskih skupin je izbralo različne motive, od na daleč prepoznavnega srca med vinogradi in ljubljanske secesije prek slovenskih simbolov, Soče in okoliških hribov ter kurentov do Bleda, kranjske sivke in tolminske glasbene prireditve MetalDays, ki je najbolj obiskan glasbeni festival v Sloveniji z močno prisotnostjo obiskovalcev tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.

Vse slovensko obarvane teme, ki so jih letos ustvarili študentje oblikovanja ljubljanske univerze, so na voljo za brezplačen prenos v aplikaciji Themes na mobilnih telefonih Huawei. Foto: Srdjan Cvjetović

Brezplačno na voljo vsem imetnikom Huaweievih telefonov

Svoje slovensko obarvane kreativne izdelke so mladi oblikovalci predstavili že junija, zdaj pa je vseh deset tem na voljo vsem uporabnikom Huaweievih pametnih telefonov. Brezplačen prenos je mogoč prek aplikacije Themes, ki je pravzaprav tržnica s temami.

Projekt, ki je gotovo dober primer sodelovanja gospodarstva in izobraževanja, je še en izviren način promocije Slovenije, saj se za namestitev teh tem gotovo odločajo tudi uporabniki zunaj Slovenije, obenem pa je to za mlade oblikovalce odlična spodbuda, da prek konkretnega izdelka svojo kreativnost predstavijo zelo širokemu krogu ljudi.