Posnetek zaslona intervjuja z Andrejem Prestonom iz leta 2013. Sam je priznal, da je zasebna oseba in da javno ne razglaša, da je lastnik YouTube kanala s skoraj 12 milijoni naročnikov.

The Infographics Show je kanal na spletni strani YouTube, ki objavlja poučne in poljudnoznanstvene animirane videoposnetke. Je precej mednarodno prepoznaven, saj ima skoraj 12 milijonov naročnikov, skoraj šest milijonov sledilcev pa ima na Facebooku . Res malokdo ve, da niti v ozadju vleče Slovenec, natančneje Andrej Preston. Ob tem imenu bodo z ušesi zagotovo zastrigli malce starejši računalniški navdušenci, saj gre za pravo slovensko internetno legendo. Še preden je postal polnoleten, je Preston namreč zagnal enega najuspešnejših projektov na svetovnem spletu, zaradi katerega so ga kasneje obiskali tudi policisti.

Slonček

V zadnjih mesecih se je v slovensko govorečem delu največjega spletnega foruma Reddit pojavil oglas za delo: uporabnik z vzdevkom "sloncek" je za sodelovanje pri projektih iskal strokovnjake za videoigro Minecraft. Predstavil se je kot lastnik YouTube kanalov The Infographics Show (11,9 milijona naročnikov) in SCP Explained (1,85 milijona naročnikov).

Ker nekateri uporabniki niso verjeli, da Slovenec res upravlja svetovno znana kanala na YouTubu s tako številčnim občinstvom, je sloncek poslovenil ime The Infographic Show (v Infografična oddaja) in dodal tudi spremno besedo v slovenščini.

Drugi so opazili vzdevek in takoj vprašali: "Sloncek, si ti res tisti pravi slonček?" Odgovoril je pritrdilno.

"Slonček" je vzdevek iz analov slovenske računalniške in internetne scene, ki ga mlajše generacije skoraj zagotovo ne poznajo, se ga pa dobro spomni marsikdo, ki se je po svetovnem spletu potikal v letih po prelomu tisočletja.

V otroški sobi je ustvaril megalomanski projekt, ob katerega se je spotaknila tudi roka pravice

Vzdevek "Slonček" pripada Slovencu Andreju Prestonu, ki je leta 2002, ko je bil še najstnik, v svoji otroški sobi postavil eno prvih strani za izmenjavo datotek prek protokola BitTorrent na svetu, suprnova.org. Projekt je doživel nesluten uspeh in na vrhuncu priljubljenosti privabil dva milijona različnih obiskovalcev dnevno. Na suprnova.org je prostovoljno delalo več deset ljudi, imela je celo lastno radijsko postajo.

Tako je bila spletna stran suprnova.org videti na današnji dan pred 18 leti, 9. avgusta 2004. Fotografija je nastala s pomočjo orodja The Wayback Machine, ki arhivira spletne strani. Foto: Matic Tomšič

Preston je portal suprnova.org, ki je bil svojčas verjetno najbolj obiskana spletna stran za izmenjavo datotek na svetu, sam ugasnil decembra leta 2004. Mesec dni pozneje so ga na domu obiskali policisti: prenos datotek prek suprnova.org je bil namreč spletno piratstvo. Zasegli so mu računalniško opremo.

Tožilstvo Prestona sicer ni kazensko preganjalo: velika olajševalna okoliščina je bilo verjetno dejstvo, da suprnova.org nikoli ni gostila vsebin, temveč je bila le posrednik torrentov, datotek z informacijo, na katerem računalniku se želene vsebine nahajajo.

Preston je domeno suprnova.org leta 2007 predal ustvarjalcem kontroverzne spletne strani za izmenjavo datotek The Pirate Bay. Nikoli več sicer ni našla svoje stare slave. Foto: Guliver Image

Preston se je leta 2007 preselil v Združene države Amerike, kjer je sprva želel delati kot televizijski režiser, a je kasneje dobil delo kot oblikovalec uporabniških vmesnikov.

YouTube kanal The Infographics Show je sicer nastal že v začetku leta 2011, a je pravi razcvet, ki je Prestonu prinesel tudi milijone naročnikov, doživel šele v zadnjih petih letih. The Infographics Show spada med samo elito YouTuba: glede na število naročnikov je na 272. mestu med vsemi kanali na spletni strani, velja pa tudi za 38. najbolj obiskani kanal v izobraževalni oziroma poljudnoznanstveni kategoriji.

Preston je pod vzdevkom "sloncek" na Redditu med drugim razkril, da vsebine za kanal The Infographics Show ustvarja približno sto ljudi. Nekateri živijo tudi v Sloveniji, večina pa po svetu. Sam že 15 let živi v Kaliforniji. Na Redditu je priznal, da načeloma ne razkriva podatka, da je lastnik kanala The Infographics Show.

Kaj se zgodi, ko umremo – najbolj gledan videoposnetek na Prestonovem kanalu na YouTubu:

Po podatkih portala Social Blade, ki analizira ustvarjalce na YouTubu in drugih družbenih omrežjih, kanal The Infographics Show samo glede na število ogledov (brez sponzorskih sodelovanj ali česa drugega) letno ustvari prihodke v razponu med 128 tisoč in dvema milijonoma evrov. Preston je na Redditu razkril, da sam živi od ustvarjanja na YouTubu.

Slonček je verjetno največji slovenski "youtuber"

S skoraj 14 milijoni naročnikov na dveh kanalih in skoraj 12 milijoni samo na enem je zelo mogoče, da je Andrej Preston oziroma Slonček najuspešnejši slovenski ustvarjalec vsebin za YouTube. Kanal The Infographics Show je sicer registriran v ZDA.

Do zdaj je za Slovenca oziroma Slovenko z največjim dosegom na YouTubu v splošnem sicer veljala Sara Mozetič, ki upravlja kanal SaraBeautyCorner z nekaj več kot desetimi milijoni naročnikov. Njen kanal je registriran na Norveškem, kjer je tudi drugi po številu sledilcev (prvi je svetovno znani DJ Alan Walker).

Najbolj priljubljen kanal na YouTubu, ki je registriran v Sloveniji, je medtem TimkoKid s 4,65 milijona naročnikov, objavlja pa videoposnetke za otroke.