Kuha se nekaj velikega: je to razlog, da je bitcoin eksplodiral?

Kriptovaluta bitcoin je po več kot polletnem obdobju stagnacije z nekaj vmesnimi vzponi in padci v začetku maja po dolgem času znova prešla cenovno mejo pet tisoč evrov, v zadnjih dneh pa se je po strmi rasti povzpela že prek sedem tisoč evrov. Podoben trend vzpona cen je mogoče opazovati pri skoraj vseh prepoznavnejših kriptovalutah, nihče pa ne ve, zakaj se to sploh dogaja. Nekateri s prsti medtem kažejo na internetnega trgovca Ebay, ki se domnevno pripravlja na veliko napoved.

Trg kriptovalut znova dokazuje veliko nepredvidljivost

Tokratna rast cen kriptovalut na čelu z bitcoinom, ki je v samo enem tednu pridobil skoraj dva tisoč evrov in je na "slovenski" borzi Bitstamp trenutno pri nekaj več kot 7.200 evrih, tako visoko ni bil že od maja lani, je presenetila tudi največje poznavalce, saj je stanje na trgu vse prej kot rožnato.

Prejšnji teden je hekerski napad namreč utrpela po prometu največja borza s kriptovalutami na svetu, Binance, Kitajska pripravlja ukrepe, ki lahko močno ohromijo trg kriptovalut v državi, najbogatejši vlagatelj na svetu Warren Buffett pa znova udriha po bitcoinu. To so novice, ki bi vsaj glede na dosedanje izkušnje v preteklosti lahko botrovale upadu cen kriptovalut.

Dogaja se ravno nasprotno: vse največje in najbolj prepoznavne kriptovalute se že nekaj dni pomikajo navzgor. Z izjemo bitcoina jih večina sicer še ni blizu številkam izpred enega leta.

Cena kriptovalute ether (oziroma ethereum), na primer, je bila 15. maja lani 635 evrov, danes pa je okrog 210 evrov. A to je še vedno kar 30-odstotna rast v samo enem tednu, saj je bil ether pred sedmimi dnevi pri zgolj 160 evrih. Foto: Reuters

Je mogoče, da jo je kriptovalutam podkuril trgovinski velikan?

V ponedeljek se je v New Yorku začela tridnevna kriptokonferenca Consensus, ki jo organizira Coindesk, eden od največjih medijev na svetu, posvečenih kriptovalutam in tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.

Obdobje, ko bo na sporedu precej vplivni Consensus, ki k sodelovanju pritegne nekatera največja imena tega področja, je tradicionalno čas rasti cen kriptovalut (z izjemo leta 2018, ko je trg strmoglavljal zaradi vsaj delnega poka kriptobalona).

Tokrat so obiskovalci konference Consensus opazili nekaj, kar bi lahko, če se špekulacije izkažejo za resnične, na trgu kriptovalut povzročilo pravo norijo. Internetni veletrgovec Ebay, eden od sponzorjev Consensus, je na prizorišču konference namreč izobesil oglasne panoje, na katerih namiguje, da se podaja na področje "virtualnih valut":

Posvojitev kriptovalut pri trgovcu, kot je Ebay, bi bila ogromen korak naprej za prepoznavanje kriptovalut kot polnopravnih alternativ evru in dolarju

Mar to pomeni, da bo mogoče na Ebayu, ki je eden od petih največjih spletnih trgovcev, kupovati s kriptovalutami? Uradne napovedi še ni bilo, a po mnenju marsikoga gre le še za vprašanje časa.

Pri Ebayu so večkrat dokazali, da znajo zgodaj prepoznati obetavne nove tehnologije. Leta 2002 so kupili PayPal, ki je postal največji spletni plačilni servis na svetu, leta 2005 so kupili Skype, ki je trenutno najbolj uporabljan program za telefoniranje prek interneta (Skype je kasneje sicer kupil Microsoft, Ebay pa je s prodajo kar dobro zaslužil). Foto: STA

Odkar je plačilni servis PayPal, katerega lastnik je bil Ebay med letoma 2002 in 2015, postal samostojno podjetje in ni več del Ebaya, spletni veletrgovec namreč morda nima več tako velikega interesa, da bi strankam ponujal zgolj možnost plačevanja s klasičnimi valutami, kot sta evro in dolar.

Če bi Ebay, kjer nakupuje in prodaja več sto milijonov ljudi z vsega sveta, kot veljavno plačilno sredstvo res začel sprejemati kriptovalute, bi bila to ogromna prelomnica. Ena od glavnih opomb, ki jih je v zadnjih letih deležen trg kriptovalut, je namreč povezana prav s plačili: kritiki opozarjajo, da so bile kriptovalute predvsem alternativa evru, dolarju in drugim fiat valutam, a so namesto plačilno sredstvo postale naložba.

