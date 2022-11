Krvavi torek: katastrofalen kolaps kriptovalut, kaj je v ozadju?

Vlagatelji v kriptovalute so po bankrotu investicijskega sklada Three Arrows Capital , propadu izposojevalnice kriptovalut Celsius Network in zlomu omrežja Terra doživeli že četrti apokaliptični dogodek v letu 2022. Cene kriptovalut so v torek zvečer strmoglavile, negativni trend se še ne zaustavlja. Nov pesimizem je spočela zaskrbljenost, da bo eno največjih menjalnic za kriptovalute na svetu, FTX.com, vase posrkala črna luknja nelikvidnosti.

Rdeče morje

Bitcoin, po tržni kapitalizaciji največja in najbolj prepoznavna kriptovaluta, je v zadnjih 24 urah strmoglavil za več kot deset odstotkov, v torek zvečer je bila globina padca glede na torkovo jutro skoraj 15-odstotna. Ogromno manjših kriptovalut, tako imenovanih alternativnih kovancev, je od torka zvečer doživelo tudi več kot 30-odstotne padce cen. Solana, ena največjih alternativnih kriptovalut, se je v tem obdobju sesula za kar 45 odstotkov. Vrednost celotnega trga kriptovalut je medtem spet krepko pod bilijonom (tisoč milijardami) evrov. Negativni trend se danes še nadaljuje.

Rdeče morje kriptovalut na portalu Coin360, ki sledi gibanju cen bitcoina in preostalih. Zeleni osamelci so tako imenovani stabilni kovanci, katerih vrednost je vezana na ameriški dolar. Foto: coin360.io

Glavni povzročitelj padca cen je bila množična odprodaja kriptovalut, ki je sledila pravi drami, povezani s FTX.com in Binance. Gre za dve od petih največjih menjalnic za kriptovalute na svetu. Glede na volumen trgovanja je bila FTX po zadnjih podatkih na petem, Binance pa na prvem mestu (vir: Reuters).

Kaj se je zgodilo?

Prejšnji teden so se na družbenem omrežju Twitter začele širiti govorice, da je Alameda Research, eno največjih podjetij za trgovanje s kriptovalutami, morda v likvidnostni stiski. Alameda Research je sestrska družba borze s kriptovalutami FTX.com, obe pa sta glavna sestavna dela kriptoimperija Sama Bankman-Frieda, ki velja za enega najbolj vplivnih posameznikov v svetu kriptovalut.

Informacijo je pod drobnogled vzel medij s področja kriptovalut CoinDesk in razkril potencialno težavo: večina sredstev, ki jih upravlja in z njimi naložbe krije Alameda Research, je kriptovaluta FTT. Gre pravzaprav za interni kriptožeton borze s kriptovalutami FTX. "Finančni temelj Alamede je kovanec, ki ga je ustvarilo sestrsko podjetje, in ne druge neodvisne kriptovalute ali fiat valute," je zaključil CoinDesk.

Seme dvoma v likvidnost družbe Alameda Research in posledično tudi FTX.com, saj sta podjetji sodeč po novih razkritjih predvsem po finančni plati prepleteni precej bolj, kot je bilo znano, je bilo zasejano. Štiri dni po objavi članka je Changpeng Zhao, direktor Binance, največje borze za kriptovalute na svetu, oznanil, da bo Binance postopoma prodal vse svoje rezerve kriptovalute FTT:

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Najavi je sledil val negotovosti predvsem med vlagatelji, ki imajo sredstva na borzi FTX, in zaskrbljenost, da se ponovi poletni scenarij, ko je izposojevalec kriptovalut Celsius Network še dva dni pred kolapsom zagotavljal, da je vse v najlepšem redu. Na podoben način je stranke pretekli konec tedna miril tudi FTX.

V torek pozno popoldne je nato odjeknila prava eksplozija: Sam Bankman-Fried, direktor FTX, in Changpeng Zhao, direktor Binance, sta javnost skoraj hkrati obvestila o doseženem za zdaj sicer še neformalnem dogovoru, da bo Binance prevzel menjalnico kriptovalut FTX. Za pomoč pri reševanju krize naj bi drugega prosil prvi, je zapisal Zhao.

Takoj po razkritju informacije, da se bo Binance znebil vseh svojih kriptožetonov FTT, so se začele širiti govorice, da Changpeng Zhao, direktor in ustanovitelj borze, s tem pravzaprav v kot stiska svojega velikega rivala FTX.com oziroma ga celo poskuša uničiti. Napovedani prevzem FTX.com s strani Binance so zdaj nekateri na Twitterju označili za "mojstrsko šahovsko potezo" oziroma "nekaj, kar bi naredil gangster". Foto: Guliver Image

Oznanilu je skoraj takoj sledil dobesedno navpičen padec kriptovalute FTT, kar je bilo pričakovano: če bo borza FTX.com v prihodnje delovala pod okriljem Binance, potrebe po internem kriptožetonu verjetno ne bo več. FTT je v samo treh urah strmoglavil za kar 85 odstotkov (in se kasneje malo okrepil, a je trenutno glede na ceno izpred 24 ur še vedno 75 odstotkov nižje).

Ker FTT ni bila ravno obskurna kriptovaluta, temveč ena večjih, je njeno navpično sesutje povzročilo učinek domin in širšo odprodajo kriptovalut.

Negotovost bo na trgu kriptovalut sicer vztrajala še nekaj časa. Dogovor med Binance in FTX.com o prevzemu za zdaj namreč še ni zavezujoč, vsaka od strani lahko od njega odstopi kadarkoli.

Sam Bankman-Fried čez noč od multimilijarderja do "zgolj" milijonarja



Sam Bankman-Fried je bil novembra lani, ko je trg kriptovalut dosegel rekordne vrednosti, "težak" več kot 30 milijard evrov. Foto: Sam Bankman-Fried Ustanovitelj borze za kriptovalute FTX.com Sam Bankman-Fried je še do torka veljal za enega najbogatejših posameznikov v kriptosvetu, vrednost njegovega premoženja je namreč dosegala skoraj 15 milijard evrov. Danes ga medtem ni več mogoče najti na enem od bolj znanih seznamov bogatašev – Bloombergovem indeksu milijarderjev.



Bankman-Fried namreč ni več milijarder. Kot poroča CoinDesk, se je vrednost njegovega premoženja zaradi implozije kriptožetona FTT, ki je predstavljal levji delež njegovega portfelja, in padca drugih kriptovalut s torka na sredo skrčila za 94 odstotkov. Danes zjutraj je imel uradno "le" še okrog 990 milijonov evrov.