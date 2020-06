Kot da je že leto 2100: padel je ekstremni vremenski rekord

Mesto Verhojansk v ruski pokrajini Jakutiji, v katerem živi okrog 1.100 ljudi, je znano po najnižjih temperaturah na severni Zemljini polobli.

Sloves najhladnejšega mesta na svetu si Verhojansk deli z bližnjim krajem Ojmjakon - "bližnjim" po sibirskih standardih, mesti sta 630 kilometrov narazen -, saj se v obeh krajih temperature pozimi skoraj vedno spustijo pod 60 stopinj Celzija.

Zimski vsakdan v kraju Ojmjakon:

V Verhojansku so februarja 1892 zabeležili najnižjo temperaturo kjer koli na svetu z izjemo Antarktike - minus 67,8 stopinje Celzija. V Ojmjakonu je bilo februarja 1933 le za 0,1 stopinje topleje.

Skupaj z naselbino Fort Vermilion v Kanadi sta Verhojansk in Ojmjakon člana tako imenovane skupine 100. Gre za edine tri kraje na svetu, kjer razlika med najvišjimi in najnižjimi izmerjenimi temperaturami presega 100 stopinj Celzija.

V Verhojansku šolo zaprejo šele, ko se temperature spustijo pod minus 55 stopinj Celzija. Še zanimivost: med 10. novembrom in 14. marcem se živo srebro v Verhojansku še nikoli ni povzpelo nad ničlo. Foto: Visit Yakutia

Verhojansk je od včeraj na tem področju tudi absolutni rekorder. V soboto, 20. junija, so tam namreč izmerili 38 stopinj Celzija, kar pomeni, da temperaturni razpon oziroma razlika med rekordno nizko in visoko temperaturo v Verhojansku znaša 105,8 stopinje Celzija.

38 stopinj Celzija je najverjetneje tudi najvišja izmerjena temperatura znotraj arktičnega kroga. Prejšnji rekord je imel s 37,7 stopinje Celzija kraj Fort Yukon v ameriški zvezni državi Aljaski.

V Rusiji so lani zabeležili najtoplejše leto od začetka zbiranja podatkov o vremenu in temperaturah. Trend se letos nadaljuje. Foto: Reuters

Še za naše kraje skoraj nevzdržno visoke poletne temperature so sicer posledica vremenske anomalije, ki v Sibiriji vztraja že nekaj mesecev. Maja letos so bile temperature tam za deset stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja, v nekaterih krajih pa so zabeležili celo odstopanja za 25 stopinj Celzija.

Tako je sobotni temperaturni ekstrem v Verhojansku opisal znani ameriški vremenar Jeff Berardelli. "Takšno vreme smo pričakovali in napovedali za leto 2100, a ga imamo 80 let prezgodaj," je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d