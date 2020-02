Koronavirus podrl načrte Marka Zuckerberga

Dogodek Facebook F8 bi v ameriškem mestu San Jose bi moral potekati 5. in 6. maja, a ga letos prvič po sedmih zaporednih izvedenih konferencah ne bo.

Razlog je skrb zaradi bolezni covid-19 - v ZDA so več primerov okužb z novim koronavirusom namreč zaznali na območju San Francisca, ki je le streljaj oddaljen od Silicijeve doline, od koder bi na F8 prišlo največ gostov, in San Joseja, kjer bi konferenca morala potekati.

Pri Facebooku so v sporočilu za javnost pojasnili, da je bila odločitev za preklic F8 težka, a po njihovem mnenju edina pravilna. Letošnji F8 bo najverjetneje nadomestila kombinacija več manjših lokalnih dogodkov in spletnih videokonferenc, naslednji pravi dogodek pa bo leta 2021.

Zakaj je pomemben Facebook F8?



Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je s premoženjem v vrednosti 70 milijard dolarjev oziroma 63 milijard evrov peti najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters Na konferenci F8 je Facebook praviloma predstavljal pomembne nove funkcije družbenega omrežja, kot sta bila časovnica (Timeline) in gumb za všečkanje objav (Like). Velik poudarek organizatorji F8 namenjajo tudi razvojnemu delu, saj v sklopu dogodka potekajo delavnice za programerje, ki Facebookovo platformo integrirajo v svoje produkte.

Padla sta že dva od velikih, kdo bo naslednji?

12. februarja je bil zaradi strahov pred spreminjanjem Barcelone v evropsko žarišče koronavirusa že odpovedan en "težkokategornik", in sicer MWC, svetovni kongres mobilne industrije, ki velja za enega največjih tehnoloških dogodkov v koledarskem letu.

Gospodarstvo Barcelone, ki tradicionalno gosti MWC, bo po ocenah tržnih analitikov zaradi odpovedi kongresa ob skoraj pol milijarde evrov prihodkov, industrija proizvajalcev mobilnih naprav in telekomunikacijske opreme pa brez osebnega stika, ki je v tem poslu še vedno zelo pomemben.

Maja bosta v ZDA potekala še dva pomembna tehnološka dogodka: Google v Silicijevi dolini organizira svojo tradicionalno konferenco za razvijalce I/O, Microsoft pa v zvezni državi Washington, kjer ima sedež, dogodek Build 2020.

Google na konferenci I/O podobno kot Facebook na svoji F8 pogosto predstavi najbolj razburljive nove tehnologije, ki so v jih v podjetju razvijali v dvanajstih mesecih od konca zadnje konference. Foto: Reuters

Oba zatrjujeta, da so načrti za izvedbo dogodkov za zdaj še nespremenjeni. Spomnimo, da je to nekaj dni pred odpovedjo zagotavljal tudi organizator mobilnega kongresa MWC, a si nato premislil.

Usodo MWC bi lahko doživel tudi eden največjih dogodkov na področju videoiger GDC oziroma Game Developers Conference, ki bo v San Franciscu med 16. in 20. marcem. Uresničuje se namreč zelo podoben scenarij, saj so zaradi skrbi pred koronavirusom udeležbo na GDC v zadnjih dneh odpovedala nekatera najbolj prepoznavna imena industrije, kot so Electronic Arts, Sony, Unity, Epic Games, Microsoft in Kojima Productions.

