Zakaj je MWC pomemben?

Na kongresu Mobile World Congress oziroma MWC se zbira smetana svetovne mobilne industrije in predstavi nove naprave, v prvi vrsti seveda pametne telefone telefone in tablice, ter začrta smernice, ki bodo narekovale nadaljnji razvoj, uporabo in prodajo prihodnjih mobilnih tehnologij.

Dogodek velja za eno najpomembnejših in tudi največjih druženj tehnološke srenje v koledarskem letu. Na MWC namreč razstavlja na tisoče različnih podjetij z vsega sveta, kongres pa v zadnjih letih privabi tudi več kot 100.000 obiskovalcev.

V zadnjih letih vse več največjih proizvajalcev pametnih telefonov prav na MWC predstavi svoje glavne adute za prvo polovico prodajne sezone v tekočem letu. Foto: Reuters

Svetovni kongres mobilne telefonije je postal zelo pomemben tudi za Barcelono, ki tradicionalno gosti ta dogodek.

Če letošnjega MWC ne bi bilo, bi bilo mesto prikrajšano za skoraj pol milijarde evrov prihodkov od prenočevanj, gostinstva, najema poslovnih prostorov, prevozov, različnih turističnih storitev.

Barcelona je "dom" Svetovnega kongresa mobilne telefonije od leta 2006. Foto: Pixabay

Je mogoče, da bo MWC prvič v tridesetletni zgodovini kongresa odpovedan?

GSMA, združenje telekomunikacijskih operaterjev in proizvajalcev mobilnih tehnologij, ki organizira kongres MWC, bo v petek razpravljalo o morebitni popolni odpovedi dogodka, je poročala tiskovna agencija Reuters. Pri GSMA se na te navedbe še niso odzvali.

Razlog za to je jasen: v zadnjem tednu se zaradi strahu pred tem, da bi MWC, ki ga vsako leto obišče tudi od pet do šest tisoč Kitajcev, postal žarišče koronavirusa, vrstijo odpovedi udeležbe na dogodku s strani največjih svetovnih tehnoloških podjetij.

Kdo vse je že rekel NE

Do zdaj so se s seznama razstavljavcev med drugim umaknili tehnološki giganti Facebook, Ericsson, Sony, Intel, LG, Nvidia, Cisco, Rakuten Mobile, AT&T, Amazon, Nokia (proizvajalec telekomunikacijske opreme) in HMD Global (proizvajalec telefonov znamke Nokia), če naštejemo nekaj najbolj znanih.

Združenje GSMA je v nedeljo na uradni spletni strani sporočilo, da bodo dogodek MWC 2020 kljub skrbem zaradi koronavirusa izvedli, vendar pa so že sprejeli nekaj posebnih ukrepov, s katerimi želijo na enem od največjih tehnoloških dogodkov v koledarskem letu preprečiti morebitno zdravstveno krizo. Vstop na MWC 2020 bo tako prepovedan vsem obiskovalcem iz kitajske province Hubei, kjer leži mesto Wuhan, žarišče izbruha koronavirusa. Vsi drugi kitajski obiskovalci in tisti, ki so se na Kitajskem mudili v zadnjem času, bodo medtem morali dokazati, da so Kitajsko zapustili najmanj dva tedna pred začetkom kongresa, saj inkubacijska doba virusa po do zdaj znanih podatkih znaša do 14 dni. Foto: Reuters

Nekatera druga največja imena mobilne industrije, kot so Samsung, Huawei in Xiaomi, po zadnjih podatkih sicer še naprej načrtujejo udeležbo, a z znatno zmanjšanim številom predstavnikov oziroma z izvajanjem strogih preventivnih ukrepov, kot so dnevni zdravniški pregledi osebja v obdobju pred in med kongresom MWC.

Na MWC bodo prisotna tudi tri podjetja, ki bodo zastopala Slovenijo. Iz dveh, Iskratela in Irnas, so za Siol.net sporočili, da še ne razmišljajo o odpovedi udeležbe in da jih organizator dogodka redno obvešča o stanju in ukrepih, sprejetih na osnovi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki se bodo izvajali na dogodku.

