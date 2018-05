Konec sanj o luksuznem letovišču na Krku, ki so ga gradili Slovenci

Slovenski podjetniki, ki so ustvarili znano kriptovaluto xaurum, ta ima kritje v zlatu , so se lani lotili še enega ambicioznega projekta, in sicer gradnje šestih luksuznih vil na hrvaškem otoku Krk, ki bi skupaj tvorile prvo kriptoulico na svetu. Gradbena dela, ki so jih plačali zunanji vlagatelji, bi morala biti končana 1. maja letos. Namesto tega je ekipa Xaurum že dan prej projekt X-Gamma potihoma ugasnila.

Vile bi morali biti danes že dokončane in pred njimi bi se morala v soncu bleščati bazenska voda, namesto tega pa samevajo sredi tretje gradbene faze. Foto: Bitcointalk / Xaurum Gamma

Ekipa Xaurum je med avgustom in septembrom lani zbirala kapital za gradnjo šestih luksuznih vil v kraju Linardići na hrvaškem otoku Krk. Sredstva so zbirali z izdajo in prodajo kriptožetona XGM, kar je okrajšava za Xaurum Gamma ali X-Gamma.

Tako bi se imenovala tudi ekskluzivna zasebna ulica, v vilah pa bi vlagatelji v projekt lahko izkusili vse ugodnosti, ki jih prinašajo kriptovalute, je zapisano na uradni spletni strani Xaurum Gamma. S kriptovaluto XGM ali xaurum bi lahko najeli športni avtomobil ali čoln, naročili dostavo hrane na dom in še kaj drugega.

Predstavitveni videoposnetek za Xaurum Gamma:

V času zbiranja sredstev je bila gradnja ene vile že končana, drugih pet pa bi moralo biti zgrajenih predvidoma do 1. maja 2018.

A to se ne bo zgodilo, saj je vodstvo Xaurum Gamma projekt en dan prej, 30. aprila 2018, ukinilo, ker jim je zmanjkalo denarja za dokončanje vil oziroma ga niso zbrali dovolj.

Kaj se bo zdaj zgodilo z vilami, ki stojijo sredi nesojene "prve ulice Xaurum Gamma", ni znano. Za zdaj vemo samo, da eno vodstvo projekta že prodaja. Foto: Bitcointalk / Xaurum Gamma

Tega ekipa Xaurum Gamma sicer (še) ni sporočila na nobenem od medijev, kjer so sicer zelo aktivni - Facebook (Xaurum, Xaurum Gamma), Twitter, spletna stran Medium -, in niti na uradni spletni strani projekta Xaurum Gamma.

Da z vilami ne bo nič, so razkrili samo na kriptovalutam namenjenem spletnem forumu Bitcointalk. Zapisali so tudi, da je do vlagateljev v projekt nepošteno, da so še naprej vpleteni v projekt, ki se najverjetneje ne bo premaknil nikamor, zato bodo svoj vložek dobili nazaj.

Če bi ga uspešno izpeljali, bi bil projekt Xaurum Gamma skrajno utelešenje sanj ogromno nadebudnih vlagateljev v kriptovalute: prestižne hiše, lamborghiniji in konec plačevanja z navadnim denarjem. A Krk bo moral na svoje ultraluksuzno kriptoletovišče še malo počakati. Foto: YouTube

Denar bodo vrnili najkasneje do konca leta, a nekateri vlagatelji bodo zadovoljni manj od drugih

Sredstva, ki jih je ekipa Xaurum Gamma pridobila s prodajo kriptožetona XGM, bodo vlagateljem vrnili od kupnine za eno od šestih vil, ki jo že prodajajo. Če vile ne bi mogli prodati, bodo sredstva vlagateljem na drug način vrnili do 31. decembra 2018.

Vračila bodo potekala v evrih, kar pomeni, da bodo tisti, ki so v projekt Xaurum Gamma vložili v kriptovalutah bitcoin in ethereum, na slabšem. Nazaj namreč ne bodo dobili bitcoinov in ethereumov, temveč toliko evrov, kot sta bili ti dve kriptovaluti vredni takrat, ko so vložili v Xaurum Gamma, in ne danes, ko sta od dvakrat do trikrat dražji.

Pojasnilo o opustitvi projekta Xaurum Gamma na spletnem forumu Bitcointalk. Kdor bi se želel s člani ekipe projekta prepirati o tem, ali bodo nekateri vlagatelji ogoljufani, ker so vložili kriptovalute, nazaj pa bodo dobili evre, tega ne bo mogel storiti, ker je bila razprava o Xaurum Gamma tako po objavi tega sporočila zaklenjena. Kliknite za obisk foruma Bitcointalk. Foto: Bitcointalk / Xaurum Gamma

Ti vlagatelji so sicer v manjšini, saj je predstavnik Xaurum Gamma na forumu Bitcointalk razkril, da so kar 90 odstotkov naložb v projekt dobili v navadnih "fiat" valutah, le deset odstotkov pa v kriptovalutah.

Ekipi Xaurum Gamma in Xaurum smo prosili za komentar glede konca gradnje luksuznih vil na Krku in mnenje o tem, ali se jim zdi prav, da bodo nekateri vlagatelji sredstva nazaj dobili v evrih in ne v kriptovalutah. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

