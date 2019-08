Kmalu bo konec enega največjih strahov državljanov EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija želi državljane Evropske unije z zakonom zaščititi pred grobim posegom v njihovo zasebnost, ki ga bi lahko predstavljala uporaba tehnologije za prepoznavanje obrazov v javnosti in na spletu. Načrtovanje stroge regulacije tehnologije, ki je ponekod že v uporabi na načine, ki segajo od vsaj malo zaskrbljujočih do tako rekoč totalitarističnih , se je neuradno že začelo, šlo pa bo za sploh prvi tovrstni sveženj ukrepov na svetu.

Tako je s prepoznavanjem obrazov zdaj: najprej lahko delajo, kar hočejo, in šele nato odgovarjajo za posledice

Uporaba tehnologije za prepoznavanje obrazov je v večjem delu sveta z izjemo Kitajske, kjer postopoma postaja stalen element vsakdanjega življenja, v veliki meri še neregulirana.

Napredna tehnologija za prepoznavanje obrazov bo v kombinaciji s tako imenovano osebno bonitetno oceno, ki jo bo kmalu imel vsak državljan, Kitajsko v nekaj letih spremenila v državo, kjer ne bo pametno kršiti zakonov. Kliknite na fotografijo in preberite, kakšne spremembe se dogajajo na Kitajskem. Foto: Reuters

Odsotnost trdno zakoličenih pravil zato trenutno tako rekoč vsakemu, najsi bo to podjetje, organizacija ali državna ustanova, omogoča, da s prepoznavanjem obrazov najprej eksperimentira oziroma ga začne uporabljati v praksi in šele nato odgovarja za posledice.

Nekaj nedavnih primerov: ta teden je morala šola na Švedskem plačati okrog 19 tisoč evrov kazni, ker je prisotnost učencev preverjala s tehnologijo za prepoznavanje obrazov, Facebook se na sodišču pravkar (neuspešno) bori proti obtožbam, da je uporabnike brez njihovega privoljenja označeval na fotografijah, ker je na njih prepoznal njihove obraze, v Veliki Britaniji pravkar poteka preiskava uporabe tehnologije za prepoznavanje obrazov v nekaterih najbolj obljudenih delih Londona.

Grobi posegi v zasebnost državljanov EU ne bodo tolerirani

Prvi in glavni ukrep evropskih zakonodajalcev naj bi bila prekvalifikacija podatkov, pridobljenih s tehnologijo za prepoznavanje obrazov, v biometrične podatke, kar pomeni, da bi bili pod GDPR obravnavani kot občutljiva vrsta podatkov. S tem bi tisti, ki uporablja tehnologijo za prepoznavanje obrazov, potreboval izrecno dovoljenje posameznika, čigar obraz želi shraniti v svojo bazo podatkov. Foto: Reuters

Evropska komisija pripravlja sveženj ukrepov, prvega tovrstnega na svetu, ki bo državljanom Evropske unije omogočili nadzor nad uporabo njihovih osebnih podatkov, ki so oziroma bodo morebiti pridobljeni z uporabo tehnologije za prepoznavanje obrazov, je v četrtek razkril poslovni medij Financial Times.

Nove regulacije bodo postavile stroge omejitve glede zbiranja in obdelave podatkov o obrazih ljudi, veljale pa bodo tako za zasebna podjetja kot za različne organizacije in državne ustanove. Državljane EU bo tisti, ki bo te podatke želel zbirati in uporabiti, o tem moral ne le obvestiti, temveč tudi pridobiti njihovo izrecno dovoljenje.

Samo znak "Tukaj poteka nadzor s prepoznavanjem obrazov", kot so ga ob lanskem začetku preizkušanja tehnologije postavili v Veliki Britaniji (na fotografiji spodaj levo), v Evropski uniji v prihodnje ne bo več dovolj. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pravila glede tehnologije za prepoznavanje obrazov bodo glede na dokument Evropske komisije, ki ga je pridobil Financial Times, zelo jasna in nedvoumna, da si ga tisti, ki uporabljajo oziroma bodo uporabljali tehnologijo za prepoznavanje obrazov, ne bi mogli razlagati po svoje in s tem zaobiti omejitev, ki jih uvaja.

Kot piše politični medij Politico, se je načrtovanje ukrepov neuradno že začelo s četrtkovim sestankom za zaprtimi vrati na sedežu Evropske komisije v Bruslju.

Regulacija tega področja je sicer del širšega načrta Ursule von der Leyen, ki se je zavezala, da bo v svojih prvih stotih dneh mandata nove predsednice Evropske komisije pripravila osnutek zakonodaje za uporabo umetne inteligence.

