Kdo so Rusi, ki lovke stegujejo po slovenskem denarju

Kaj je SkyWay?

SkyWay, sistem potniških in tovornih kapsul, ki potujejo po žičnici, je v 80. letih prejšnjega stoletja zasnoval beloruski inženir Anatolij Junicki (na zgornji fotografiji levo spodaj).

Izpusti plinov in delcev, ki onesnažujejo ozračje, so pri takšnem prevoznem sredstvu praktično nični, pohitrilo, in to konkretno, pa bi bilo tudi potovanje tako v urbani krajini kot na podeželju. Kapsule bi namreč lahko dosegle hitrost do 500 kilometrov na uro, je prepričan Junicki, ki je danes prvi mož družbe SkyWay Group.

SkyWay Group je razvijal že nekaj pilotnih projektov žičnice, a dlje od tega še niso prišli. Enega je leta 2008 moskovska univerza za železniški inženiring ocenila negativno, saj naj bi bil preveč nevaren za potnike. Leta 2016 je posebni odbor ruskega ministrstva za promet SkyWay označil za inovativno idejo, a samo v teoriji.

Junicki v SkyWay Group še vedno proizvaja prototipe potovalnih in tovornih kapsul. Lani je enemu uspelo doseči hitrost 102 kilometra na uro. Večji napredek v razvoju SkyWaya bodo domnevno predstavili na dogodku EcoFest, ki bo v Belorusiji potekal 4. avgusta.

Kaj je SkyWay Capital in kaj obljubljajo slovenskim vlagateljem?

V okviru družbe SkyWay Group deluje projekt SkyWay Capital, katerega glavna naloga je zbiranje sredstev za nadaljnji razvoj žičnice. SkyWay Capital je tisti, ki po vsej Evropi in tudi drugod po svetu že nekaj let išče partnerje, ki bi bili pripravljeni vložiti svoj denar. Septembra lani so prvi dogodek organizirali tudi v Sloveniji.

SkyWay Capital žičnico SkyWay primerja z alternativami, kot so magnetni vlaki in Hyperloop, ki ga je predlagal izumitelj in velepodjetnik Elon Musk, ter seveda našteva številne prednosti SkyWaya v primerjavi s temi tehnologijami. Poslovno priložnost, se pravi naložbo v SkyWay Capital, argumentira tudi s primeri, kako je uspelo Applu, Googlu in Oculusu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

SkyWay Capital na svoji spletni strani povsem resno opozarja, da bo povečano število vozil na cestah kmalu prineslo apokalipso, ki bo pomorila vse življenje na planetu. Propadu sodobnih civilizacij se je mogoče izogniti z gradnjo infrastrukture za žičnico SkyWay, zatrjujejo na spletni strani, a za to potrebujejo financiranje.

SkyWay Capital zagotavlja, da ne išče sponzorjev, temveč partnerje, ki bi s svojim denarjem podprli projekt, kar pa je pravzaprav ista stvar.

Vsem podpornikom, ki bodo zdaj kupili delnice podjetja, še preden to vstopi na borzo, obljubljajo visoke donose - po navedbah enega od slovenskih promotorjev SkyWay Capital, ki je v preteklosti že sodeloval v številnih denarnih shemah, tudi do tisočkratne:

Foto: Facebook

Delnice oziroma opcije za delnice katerega podjetja pravzaprav kupujejo vlagatelji, ni čisto jasno, saj so podatki razdrobljeni prek več spletnih strani SkyWay Group, nekateri pa so na voljo izključno v ruskem jeziku. Zdi se, da gre verjetno za podjetje First Skyway Invest Group Limited, ki ima sedež v Londonu v Veliki Britaniji.

Na aktivnosti First SkyWay Invest Group Limited je lani že opozoril belgijski organ za regulacijo finančnih trgov FSMA, češ da njihov poslovni model kaže znake Ponzijeve oziroma piramidne sheme. Dokument FSMA je na svoji spletni strani delila tudi slovenska agencija za trg vrednostnih papirjev ATVP:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

SkyWay Capital "delnice" vlagateljem za zdaj še ponuja z zelo velikimi popusti, ki so dosegali tudi nekaj deset tisoč odstotkov. Kupite zdaj, da boste ustvarili velike donose in dividende prejemali do konca življenja, je zapisano na spletni strani SkyWay Capital.

Da bi vlagatelji v SkyWay Capital lahko začel ustvarjati dobiček z delnicami, bi morala za to biti izpolnjena dva pogoja: podjetje, v katerega vlaga, bi moralo iti na borzo in nato poslovati dovolj uspešno, da bi cena delnic rasla.

Uspešnost podjetja bo odvisna od njihovega produkta - v tem primeru je to žičnica SkyWay. A ta je še daleč od komercializacije, saj se za zdaj po beloruskih poljih vozijo še prototipi.

SkyWay Group zagotavlja, da že ima naročila v Avstraliji, Združenih arabskih emiratih in celo Evropski uniji za povezavo Londona z Moskvo, a informacij o teh dogovorih ni mogoče najti nikjer drugje kot samo na njihovi spletni strani, kjer tudi ni nobenih drugih pojasnil, le ocene stroškov posameznih projektov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zanimivo je, da SkyWay Capital na svoji spletni strani opozarja, da navedbe o ponudbi delnic na njihovi spletni strani ne veljajo v Rusiji, od koder SkyWay Capital sicer izhaja, in niti v Avstraliji, ki je, kot je razvidno na zgornji sliki, domnevno naročila gradnjo žičnice v vrednosti 80 milijard evrov.

SkyWay Capital tudi zavrača vsakršno odgovornost, če se napovedi o rasti delnic ter uspešnosti podjetja ne bi uresničile in bi vlagatelji ostali brez denarja.

Vabilo na predstavitev naložbene priložnosti SkyWay Capital, ki je lani potekala v novomeškem Hotelu Center. SkyWay Capital promotorji sicer opisujejo kot eno največjih gradbeno-transportnih podjetij na svetu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Poslovni model "pripelji še tri prijatelje"

Dokaz, da so delnice pri ustvarjanju denarja z naložbo v SkyWay Capital sicer drugotnega pomena, je dokument, ki razkriva podrobnosti partnerskega programa v SkyWay Capital.

Srž partnerskega programa je v resnici znani poslovni model "pridruži se in pripelji še tri prijatelje". Kdor kupi pakete delnic oziroma opcij za delnice in nato o nakupu prepriča še druge osebe, ki se v hierarhijo vlagateljev v SkyWay Capital uvrstijo pod njim, za to prejme denarno nagrado.

Naložbene sheme, kot je SkyWay Capital, so v zadnjem času začele uporabljati zvit način zakrivanja piramidne hierarhije vlagateljev. Vidimo ga lahko na tej sliki - krožni simboli, s katerimi so prikazani partnerji podjetja, so veliko večji kot krožci oseb, ki se v hierarhiji uvrščajo pod njih. Če bi bili krožci teh oseb enako veliki kot simboli njihovih sponzorjev in če bi vsak pripeljal tri ali še več oseb, kar je seveda cilj vsake tovrstne denarne mreže, bi bila ta shema precej bolj podobna piramidi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ker SkyWay Capital (še) nima komercialnega izdelka, ki bi prinašal prihodke, je za zdaj edini vir sredstev za izplačila teh nagrad glede na navedbe v dokumentu najverjetneje priliv denarja vplačil od oseb, ki jih na organiziranih dogodkih in prek Facebooka z obljubami o astronomskih donosih novačijo promotorji SkyWay Capital.

Kdo je ključna oseba SkyWay Capital?

Zgoraj opisani poslovni model SkyWay Capital sicer ni nikakršno presenečenje, če vemo, kdo je vpleten v projekt. Ključna oseba in direktor SkyWay Capital je namreč Evgenij Kudrjašov, ki ga spletna stran projekta opisuje kot specialista za internetni marketing.

Kudrjašov je bil v preteklosti že vpleten v številne denarne sheme, prek katerih je na svoji zdaj že izbrisani spletni strani, ki pa je vseeno še vedno dostopna z orodjem Wayback Machine, vlagateljem obljubljal tudi do 100-odstotne donose na prvotno investicijo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ena od poslovnih priložnosti, ki jih je promoviral Kudrjašov, je bila tudi zloglasna Ponzijeva shema MMM Global (vir), ki se je iz Rusije najprej začela širiti v 90. letih prejšnjega stoletja, nato pa še na začetku tega desetletja pod imenom MMM-2011. V času, ko je pri MMM Global sodeloval Kudrjašov, so bili v tej denarni mreži opeharjeni predvsem številni Afričani (vir).

Vodstvene položaje v SkyWay Capital sicer zaseda še nekaj posameznikov, ki so v preteklosti delovali na področju mrežnega marketinga.

