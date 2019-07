Kako se izogniti menjalnicam in bankomatom, ki bi vas opeharili

Obiskovalci zgodovinskih mestnih središč Prage in Dubrovnika, a tudi številnih drugih turističnih središč v več državah gotovo niso spregledali tega, da je tam nesorazmerno veliko bankomatov. Najpogostejši so tisti vpadljive rumene barve, ki kot strupene gobe vabijo nič hudega sluteče žrtve, predvsem iz vrst tujih turistov.

Ne nasedajte jim in bodite pozorni, da svojega gotovinskega dviga ne bi mastno preplačali.

Tudi praško mestno središče je zadnje čase preplavljeno z bankomati, ki jim niso tuja visoka nadomestila in nepravični menjalni tečaji.

Tudi upravitelj bankomata lahko zaračuna svoje nadomestilo

Ko nas v domačih bankah obvestijo, da je dvig gotovine na bančnem avtomatu v tujini s kartico bančnega računa Maestro ali Visa Electron brezplačen ali da nas bo stal približno 50 centov (običajno je razlika glede na to, ali gre za državo v evroobmočju ali zunaj njega), gre le za strošek, ki vam ga zaračuna banka izdajateljica bančne kartice.

Toda tudi upravitelj bankomata, kjer dvigujete denar, ima pravico zaračunati svoje nadomestilo, na kar domača banka oziroma banka izdajateljica nima vpliva.

Da bi se izognili dragim in neprijetnim presenečenjem pri dvigovanju denarja v drugi državi, vedno raje poiščite enega od bančnih avtomatov v lasti bank.

Vedno poiščite bankomat v lasti banke

Večino bančnih avtomatov upravljajo banke oziroma podjetja v lasti bank, to pa so tisti, s katerimi želite poslovati. Običajno jih prepoznate po tem, da so tako na zaslonu kot v svoji hišici jasno označeni z logotipom banke in velikokrat stojijo tudi v neposredni bližini bančne poslovalnice ali kar v njej.

Že res, da v nekaterih državah (npr. v Španiji) tudi ti bankomati zaračunajo svoje nadomestilo (običajno od 0,7 do 1,0 odstotka dviga, pri čemer je najnižje nadomestilo velikokrat postavljeno na en evro), a bodo ti "pošteni" bankomati praviloma jasno opozorili na dodatne stroške, preden boste dvig dokončno potrdili in ga opravili.

Včasih se tudi v primeru prekinjene transakcije sicer zgodi, da je avtorizacija že opravljena in bo zmanjšala limit dovoljene porabe, a bo ta rezervacija čez največ deset delovnih dni vendarle izginila.

Neodvisni ponudniki bankomatov imajo visoka nadomestila

Toda vedno pogosteje (na srečo v Sloveniji še ne) se pojavljajo tudi bančni avtomati neodvisnih ponudnikov – in ravno teh se je treba izogibati na daleč in v širokem loku. Primer iz Zadra, ki smo ga zasledili na družbenih omrežjih, nazorno kaže, zakaj.

Nemški turist je na "napačnem bankomatu" želel dvigniti 1.200 hrvaških kun. Na ta znesek so mu prišteli še nezanemarljivih 29,30 kune "dostopnega nadomestila" (slabe štiri evre), kar je bil šele začetek njegovega "lupljenja".

Lokalna valuta je prava izbira – ne sprejmite takojšnjega preračuna!

Nekateri bankomati (in tudi prodajna mesta) v državah, kjer ni ista valuta kot v državi izdajateljici bančne kartice, bodo ponudili, da vam transakcijo zaračunajo v lokalni valuti ali v domači valuti države izdajateljice kartice.

Če vam v državi, kjer evro ni plačilno sredstvo, bankomat ali prodajni terminal (POS) ponudi takojšnji preračun, ga obvezno zavrnite in izberite bremenitev v lokalni valuti (na sliki švicarski frank). Foto: Thinkstock

Za slovenske uporabnike velja: vedno izberite lokalno valuto!

Če izberete preračun, bo ta opravljen po tečaju upravitelja bankomata, ki je vedno slabši od tistega, ki ga bo uporabila domača banka. Enako velja za kartice fintech podjetij, kot so slovenski mBills, nemški N26 ali britanski Revolut.

Oderuški menjalni tečaji neodvisnih ponudnikov

"Nepošteni" bankomati (in teh je vedno več) vam izbire sploh ne bodo ponudili ali pa jo bodo tako skrili, da jo boste spregledali in vam bo bankomat naredil svoj preračun – to se imenuje DCC (Direct Currency Conversion) oziroma neposredni preračun valut.

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo potrdilo o dvigu z enega od "nepoštenih" bankomatov v Zadru, ki ni v lasti bank, temveč neodvisnega omrežja. Foto: Facebook

Gotovo se je to zgodilo omenjenemu nemškemu turistu v Zadru, ki so mu kune obračunali po tečaju 6,68 kune za evro, medtem ko bi celo v gotovinski menjalnici dobil med 7,15 in 7,28 kune za evro, pri izbiri obremenitve v lokalni valuti pa bi uporabili tečaj med 7,33 in 7,37 kune za evro (odvisno od banke).

Vzemimo srednjo vrednost 7,35 kune za evro: na "poštenem" bankomatu brez provizije bi za dvig 1.200 kun na koncu plačali 163,27 evra, nesrečni Nemec pa je plačal 184,14 evra, kar je dobrih 20 evrov ali skoraj 13 odstotkov več.

Ob vsem tem si je upravitelj zadrskega nepoštenega bankomata upal in dovolil na potrdilo zapisati, da ni tečajnih razlik (markup)!

Na "poštenem" bankomatu brez provizije bi za dvig 1.200 kun na koncu plačali 163,27 evra (vrednost malenkostno niha glede na dnevni tečaj), nesrečni Nemec pa je s provizijo in neugodno menjavo plačal 184,14 evra, kar je dobrih 20 evrov ali skoraj 13 odstotkov več! Foto: Getty Images

Brez provizije še ne pomeni, da vas ne bodo opeharili

"Nepošteni" bankomati pa so le eden od primerov, kako nekateri skušajo izkoristiti vsako priložnost za opeharjenje turistov, ki niso v vsakem trenutku dovolj pozorni na vsako podrobnost.

Tako v starem mestnem središču Prage mrgoli uradnih menjalnic, ki privabljajo z ogromnimi plakati o menjavi brez provizije. Toda njihov nakupni tečaj je namesto običajnih od 25 do 26,5 češke krone za en evro pičlih 15 kron ali skoraj pol manj od tržne vrednosti.

Skrivanje menjalniške provizije

Nekatere praške menjalnice imajo z veliki črkami in številkami izpostavljen pošten nakupni tečaj ali ga celo izenačijo s srednjim tečajem, a preden žrtev dojame, da je nekje drobni tisk, ki navaja menjalniško provizijo tudi do 30 odstotkov, je že prepozno, kajti transakcija je že sklenjena.

Zato zelo preprost nasvet: nikoli ne sprašujte, kolikšen je tečaj, temveč naravnost vprašajte, koliko boste dobili za vsoto svoje valute, ki jo nameravate zamenjati.

