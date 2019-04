Kako postati privlačni za talentirane sodelavce?

Dobrodošli v novi pametni pisarni, kjer je vsa poslovna komunikacija združena na enem mestu s platformo NEO za pametno življenje. Ta vam s pametno pisarno omogoča varne, učinkovite in varčne rešitve za vsakodnevno poslovanje.

Ne glede na to, v kateri panogi delate, učinkovito delo je ključno za doseganje poslovnih ciljev. Vrhunska produktivnost je veliko več kot le opravljanje nalog z delovnega seznama, gre za to, da naredite več, kot se pričakuje od vas. Vse, kar je za to treba storiti, je na dosegu roke. Gre za nekaj prilagoditev v vaših delovnih navadah in organiziranosti dela. Veliko lahko dosežemo s selitvijo poslovanja v oblak. Tako bomo imeli vedno dostop do vseh dokumentov.

V pametnih pisarnah tehnologija omogoča hitrejše, boljše in pametnejše opravljanje delovnih nalog. Osredotočite se lahko na rast poslovanja, inovacije, kreativnost in boljšo komunikacijo med sodelavci. Prednosti dela v pametnih pisarnah je toliko, da ni dvoma, da boste lažje kos vsem poslovnim izzivom, prihranili boste čas, privlačni boste postali za nove talentirane sodelavce, svojim zdajšnjim pa boste omogočili bolj prilagodljivo in prijetno delovno okolje.

S paketom NEO Poslovni do pametne pisarne

Brezplačno v paketu NEO Poslovni: takoj in povsod do vseh dokumentov

Office 365: uporaba ene licence Office 365 Business Essential

Foto: Thinkstock Storitev v "oblaku" vam s programskim paketom Office 365 omogoča varen in takojšen dostop do vseh datotek z vašega računalnika iz različnih naprav tudi brez internetne povezave.

Office 365 združuje poznana orodja pisarniške zbirke Microsoft Office, e-pošto, omogoča skupno delo v dokumentih, konference in druge napredne storitve za povečanje storilnosti zaposlenih. Varen dostop in uporaba sta mogoča kjerkoli, tako na namiznih kot mobilnih napravah.

Za storitev v oblaku Office 365 se bomo odločili, če uporabljamo stare strežnike in imamo visoke stroške z vzdrževanjem, pojavljajo se težave s kompatibilnostjo programov in do dokumentov ne moremo dostopati s katere koli naprave. Hitro rastoča podjetja bodo še uspešnejša, če bodo imela enovit paket orodij z ustrezno IT-podporo našim dinamičnim poslovnim procesom.

Brezplačno v paketu NEO Poslovni: spletna stran na ključ

Spletne strani: Izdelava osnovne spletne strani na ključ, ki jo lahko nadgradite z napredno ali razširjeno spletno stranjo ter spletno trgovino.

P​ovečajte svoje uspešno poslovanje z ​učinkovito spletno prisotnostjo svojega podjetja.

Če ne veste, kje bi začeli graditi spletno prepoznavnost, vam Telekom Slovenije olajša izbiro s postavitvijo vaše spletne strani na ključ ter registracijo spletne domene.

Pri tem poskrbijo za elegantno grafiko, ponujajo vam tehnično podporo in nasvete, kako privabiti čim več obiskovalcev in pridobiti čim več stikov. Na voljo je izdelava povsem preprostih predstavitev podjetja in kompleksnih spletnih strani v več jezikih. Pri tem vam bodo strokovnjaki za izdelavo spletnih strani omogočili enostavno in povsem neodvisno urejanje vsebin vaše spletne strani. Imeli boste možnost dodajanja novic, referenc, nalaganja slik in videoposnetkov in podobno.

Brezplačno v paketu NEO Poslovni: izdajanje računov s spletno blagajno

Spletna blagajna: do računov prek spletne aplikacije

Če niste prepričani, ali so vsi obrazci v skladu z zakonodajo, vam Telekom Slovenije za prenos podatkov na FURS zagotovijo tudi spletno blagajno za hitro in enostavno izdajanje računov prek spletne aplikacije. Primerna je za frizerske, kozmetične in preostale storitvene dejavnosti, ki se izvajajo v butičnih trgovinah ali salonih, račune pa lahko izdajate prek računalnika ali tablice, tudi pri delu na terenu.

Vse, kar potrebujete za delovanje storitve, je naprava z dostopom do interneta. Poleg preprostega in hitrega delovanja jo odlikuje tudi varnost, saj se računi samodejno shranjujejo na strežnikih Telekoma Slovenije. Namestitev dodatne programske opreme ni potrebna, potrebujete le licenco za Spletno blagajno RW in tiskalnik.

Brezplačno v paketu NEO Poslovni: TV-vsebine prek platforme NEO

NEO: nove dimenzije TV-vsebin

S platformo za pametno življenje NEO boste vstopili v nov svet, kjer so na voljo TV-vsebine z glasovnimi ukazi v slovenskem in angleškem jeziku. Še več, samo beseda je dovolj in že lahko dostopate do Videotek in druge TV-zabave ali pa si ogledate zamujene vsebine do 7 dni nazaj.

S televizijo v paketu NEO Poslovni prejmete programsko shemo Mega HD, NEO Smartbox, dostop do spletnega mesta in aplikacije NEO ter predpripravljen vmesnik za Pametno pisarno.