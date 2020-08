Kako Evropska unija pomaga pri izvajanju digitalnega izobraževanja

Šola je res nenadomestljiva, a so spletne učne vsebine v veliko pomoč kot vredno dopolnilo. Veliko poučnih, zabavnih in praktičnih digitalnih vsebin ter orodja za povezovanje in sodelovanje pedagoških delavcev je prispevala tudi Evropska unija.

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 je spomladi ves svet prisilila v takojšen prehod dela in šolanja na daljavo. Že res, da so že prej obstajale različne oblike spletnih pripomočkov, orodij ter vsebin za šolanje in izobraževanje na daljavo, a so pod pritiskom sunkovitih sprememb ob epidemioloških ukrepih vse te in številne druge vsebine, ki so nastale z bliskovito hitrostjo, za nekaj časa nenadoma postale edino izobraževalno okno za vse generacije.

Nekaj mesecev pozneje, ko o koronavirusu vemo veliko več (a daleč od tega, da vemo vse), se odlično zavedamo, kako dobrodošle so vse te vsebine za izobraževanje na daljavo, a kljub temu še nismo pripravljeni na to, da bi šole, učitelje in druženje vrstnikov v izobraževalnem procesu v celoti zamenjali z računalniškimi zasloni. Ne zgolj zato, ker smo ljudje družabna bitja, temveč tudi zato, ker imajo šola in njeni načini delovanja nekatere pomembne prednosti, ki jih še tako sodobna in napredna tehnologija vendarle ne more nadomestiti.

Dodatek šoli ali orodje za samostojno izobraževanje

Prvega septembra se bodo učenci in dijaki slovenskih osnovnih in srednjih šol vrnili v šolske klopi. Šolsko leto ne bo takšno, kot je bilo lansko do marca, a vsi vpleteni bodo naredili vse, kar se da, da bo izobraževalni proces čim bližje tistemu, ki smo ga bili vajeni do razglasitve pandemije.

Najrazličnejše digitalne učne vsebine, ki so se zadnjih nekaj mesecev količinsko zelo okrepile, pa še vedno ostajajo tu za pomoč pri šolanju in tudi za samostojno učenje in izobraževanje. Nekaj teh projektov je razvila oziroma podprla Evropska unija in nekatere od njih smo si ogledali.

Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje je na voljo v 23 jezikih, tudi v slovenščini. Namenjena je predvsem učiteljem in oblikovalcem izobraževanja kot pomoč pri njihovem delu. Ponuja veliko vodnikov, priprav in pripomočkov za poučevanje različnih predmetov, strokovnih mnenj in anket, kar prispevajo učitelji in ustanove iz vse Evrope.

Tu poleg spletnih seminarjev in tečajev med drugim najdemo tudi izobraževalna gradiva, ki so sad različnih evropskih projektov.

Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje je na voljo v 23 jezikih, tudi v slovenščini. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Velik del vsebin je prosto dostopen vsem, za ogled celotne vsebine pa je potrebna registracija.

eTwinning je največja in najživahnejša virtualna skupnost učiteljev in vzgojiteljev v Evropi (in še nekaterih bližnjih državah), ki učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem in vsem drugim pedagoškim delavcem v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah omogoča povezovanje ter spodbuja sodelovanje in uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri njihovem delu.

eTwinning je največja in najživahnejša virtualna skupnost učiteljev in vzgojiteljev v Evropi. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Platformo uporablja več kot 820 tisoč uporabnikov iz več kot 200 tisoč izobraževalnih ustanov, prek nje je tako nastalo že več kot sto tisoč različnih projektov. Za poln dostop do vseh vsebin, ki so na voljo v 30 jezikih, je potrebna registracija.

Spletno mesto je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Z učnimi, a tudi zabavnimi gradivi, kot so igre, kvizi in uganke, pomagajo pri spoznavanju Evropske unije.

Kotiček za učenje vsebuje predvsem učna gradiva za boljše spoznavanje Evropske unije. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Za lažje delo so vsebine razporejene glede na primernost za posamezne starostne skupine.

Izobraževanje ni vezano samo na mlade, saj je to (lahko) vseživljenjski proces. Pri odraslih pa je pogosto za spoznavanje česa novega potrebno še več volje in motivacije, kar je le ena od posebnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih.

Platforma EPALE se usmerja na učenje odraslih in vseživljenjsko učenje na daljavo. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Ravno učenju odraslih je namenjena platforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Tu tako najdemo tudi praktične teme, kot so uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije, finančna pismenost, tehnične spretnosti in učenje tujih jezikov. Tudi na tem spletnem mestu je dostop do vseh vsebin (ki niso na voljo v vseh jezikih) omogočen le registriranim uporabnikom.

Učna platforma Biotalent je nastala v Grčiji kot program učenja o biotski raznovrstnosti. Žal ni na voljo tudi v slovenščini, najbližja pa nam je angleščina, saj je poleg grščine na voljo še v nizozemščini, madžarščini, portugalščini in francoščini.

Platforma Biotalent ponuja vsebine o biotski raznovrstnosti. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Biotalent, ki danes vsebuje tudi teme za e-učenje, je pravzaprav nadgradnja projekta, katerega namen je privabljanje nadarjenih ljudi v skupnost zainteresiranih za biotsko raznovrstnost. Ponuja tudi predloge, s katerimi lahko zainteresirani oblikujejo svoje tečaje o tej temi, ki jih potem lahko vključijo v vsebino tega spletnega mesta. Uporabniška registracija omogoča dostop do vseh vsebin.

Okusna fizika (Yummy Physics) je skupek (za zdaj petih) videoposentkov, ki na primerih različnih živil pojasnjujejo fizikalne zakonitosti in lastnosti. Pri ustvarjanju vsebin so sodelovali predvsem mladi znanstveniki univerze v Edinburgu na Škotskem, sredstva pa je prispeval tudi evropski znanstveni program Marie Sklodowska-Curie.

Videi so v angleščini, a so vsem, ki niso najbolj vešči tega jezika, v veliko pomoč podnapisi, ki spremljajo vse epizode.

Pri razvoju portala za učenje tujih jezikov Evropska komisija sodeluje s Svetom Evrope, natančneje z njegovim Evropskim središčem za moderne jezike (ECML), ki ima sedež v Gradcu. Čeprav je vsebina spletnega mesta na voljo samo v angleščini in francoščini, se med številnimi gradivi za vse učence, tudi najbolj ranljive, ter starše in učitelje najdejo tudi gradiva v številnih drugih jezikih, tudi v slovenščini.

Pri razvoju portala za učenje tujih jezikov Evropska komisija sodeluje z Evropskim središčem za moderne jezike (ECML), ki deluje pod okriljem Sveta Evrope. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Med zanimivi vsebinami v slovenščini je tečaj za spoznavanje jezikov za najmlajše, ki je oblikovan kot priročnik jezikovnih izzivov za tajne agente. Ob uspešno izpolnjenem predpisanem številu izzivov se lahko učenec celo prijavi za pridobitev spričevala.