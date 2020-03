"Izobraževanje na daljavo poteka še bolje od pričakovanega"

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po prvem tednu izobraževanja na daljavo ugotavljajo, da to poteka bolje od pričakovanega. V tovrstno izobraževanje se je doslej vključilo 380 od skupaj 455 osnovnih šol, ostale spodbujajo, naj to še naredijo, je v izjavi za javnost povedala ministrica Simona Kustec.

Kot je povedala ministrica, je kljub začetnim težavam prvega dne že v torek izobraževanje na daljavo potekalo bolj tekoče, tudi spletne platforme in storitve so danes stabilnejše. V prvem tednu, odkar so šole zaprte, je bilo v izobraževanje na daljavo vključenih 122.500 učenk in učencev in 14.000 učiteljic učiteljev, medtem ko so podatki za srednje šole še boljši, poroča STA.

"Če želimo nemoteno peljati izobraževanje naprej, moramo biti aktivni"

Vsem ravnateljicam in ravnateljem šol, ki so se vključili v izobraževanje na daljavo, je izrazila spoštovanje in zahvalo, šole, kjer tovrstno izobraževanje še ni steklo, pa je spodbudila, naj se aktivno in uspešno vključijo v proces. "Če želimo nemoteno peljati izobraževanje naprej, moramo biti aktivni," je dejala.

V učilnicah tudi po 15 tisoč uporabnikov

Šolanje na daljavo poteka preko elektronske pošte, spletnih strani, socialnih omrežjih in spletnih učilnic, ki so jih na Spletnem izobraževalnem omrežju odprle šole. V spletnih učilnicah je najbolj živahno v jutranjih in večernih urah. V času največjih obremenitev, ob 10. uri, je bilo na primer na Arnes učilnicah tudi po 15.000 aktivnih uporabnikov, je po pisanju STA dejala ministrica.

Pomoč nudi tudi Televizija Slovenija, ki skupaj z ministrstvom in zavodom za šolstvo sodeluje pri pripravi posebnega programa za za učence osnovnih šol, v katerem se prepletajo izobraževalne, informativne in razvedrilne vsebine, vsebinsko povezane z učnimi načrti. "Posebej dopoldanska oddaja Izodrom za učence od 1. do 5. razreda je posebej dobro in pozitivno sprejeta," je dejala ministrica.

Na ministrstvu so po njenih besedah ves čas povezani s terenom, kjer je veliko primerov dobrih praks, nekaj pa tudi opozoril in vprašanj: "Šole nam večinoma poročajo o maksimalni angažiranosti učiteljic in učiteljev ter njihovem razumevanju časa in načina dela."

"Prepričana sem, da bomo vsi skupaj v nov teden vstopili še bolj odločni in prepričani, kako pomembno je, da se v teh časih izobražujemo na daljavo. Če bomo skupaj hodili po tej poti, potem bomo lahko prišli do cilja, to je, da uspešno zaključimo šolsko in študijsko leto," je še dejala po pisanju STA.