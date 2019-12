Že ko je bil star tri leta, so se na njegovem kanalu družbenega omrežja YouTube začele pojavljati prve videoocene igrač.

Danes, to je pet let pozneje, mu je s 26 milijoni ameriških dolarjev letnega prihodka (okrog 23,5 milijona evrov) uspelo postati najdobičkonosnejši avtor na YouTubu.

Družinski projekt

Ryan Kaji, katerega pravo ime je sicer Gaun, soustvarja svoj kanal s staršema (kakopak) in svojima šest let mlajšima sestrama dvojčicama Kate in Emmo. Ne ukvarja se samo z ocenami igrač, temveč tudi z znanstvenimi temami (če temu lahko tako rečemo), kot je iskanje in rast bakterij ali nastanek cunamijev.

Gaun ni zvezda le na YouTubu, saj ima svojo oddajo tudi na otroški televiziji Nickelodeon.

Letni zaslužek: 147 milijonov evrov

Revija Forbes ocenjuje, da je deset najdobičkonosnejših avtorjev na družbenem omrežju YouTube letos zaslužilo 162 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 147 milijonov evrov). Med njimi pa Gaun ni edini otrok.

Tako je denimo petletna ruska Američanka Anastasia Radzinskaya na svojih kanalih družbenega omrežja YouTube zbrala 103 milijone naročnikov.

Ko ti s petimi leti sledijo 103 milijoni uporabnikov

Eden od njenih kanalov, Like Nastya Vlog, je po navedbah revije Business Insider leta 2018 dosegel četrto mesto na lestvici osebnostnih kanalov z največ naročniki.

Anastasia na svojih videokanalih poroča o svojih izletih in obiskih s starši ter svojih doživetjih z igračami. Koliko se s tem lahko zasluži? Forbes ocenjuje, da je lani obogatela za 18 milijonov dolarjev (16,4 milijona evrov).

Razumljivo? Sprejemljivo? Iznajdljivo?

Naj si vsak odgovore na ta in še druga pripadajoča vprašanja poišče sam, dejstvo pa je, da bi se tradicionalni mediji morali dobro vprašati, zakaj takšne vsebine privabijo veliko več pozornosti in denarja kot njihove, ki bi morale biti steber kakovosti in kredibilnosti.

Ali ljudje res tako zelo radi gledajo v zasebna življenja posameznikov ali potrebujejo nekega vzornika ali hrepenijo tudi sami po petih minutah slave ali je to izkoriščanje ali celo zloraba otrok v komercialne namene – to so le nekatera vprašanja, ki se o tem porajajo.

Medtem pa Gauni in Anasatasie z vsega sveta oziroma nekdo v njihovem imenu služijo. Nekateri kar mastno. Izziv je vsekakor najti uspešnejši poslovni model, še toliko bolj, če hkrati ni kako drugače vprašljiv.