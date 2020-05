Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android aplikacije preprosto in hitro najdejo v programski tržnici Google Play – a je tudi brez nje, o čemer se je po sili razmer moral prepričati Huawei, mogoče priti do priljubljenih aplikacij, tudi Facebooka in Instagrama, ki jima pot do Huaweievih novih telefonov blokira ista prepoved kot Googlu.

Ali je mogoče življenje brez Googla? Odgovor na to vprašanje iščejo predvsem lastniki novejših Huaweievih pametnih telefonov (seriji Mate 30 in P40) in tisti, ki razmišljajo o njihovem nakupu.

Od maja lani namreč zaradi ameriških omejitev Huawei na svojih telefonih, ki na trg prvič pridejo po tem, ne sme več uporabljati Googlovih storitev.

Duopola je po sili razmer konec

Veliko uporabnikov je navajenih na Googlove programe, kot so Gmail, Zemljevidi, YouTube ali Drive, in se jim ne more ali noče zlahka odpovedati. Toda največja pomanjkljivost odprtokodne različice Androida, na kateri delujejo Huaweievi telefoni serij Mate 30 in P40, je odsotnost Googlove programske tržnice Google Play, ki skrbi ne le za dostopnost številnih drugih programov najrazličnejših razvijalcev, temveč tudi za njihovo sprotno posodabljanje.

Zadnja serija Huaweievih pametnih telefonov, ki je še imela vse Googlove dobrote, to so njihove mobilne storitve in aplikacije, je bila serija P30 – njen zmogljivejši predstavnik P30 Pro je najbolj prepričal tudi bralce Siol.net v letošnjem izboru za naj mobitel , kjer so lahko tekmovali vsi v Sloveniji lani dostopni mobilni telefoni.

Duopol, ki sta ga ustvarila Googlova nadgrajena različica Androida in Applov operacijski sistem iOS, je po sili razmer začel izginjati: Huawei je bil prisiljen razviti svojo tržnico AppGallery, ki se postopoma vendarle polni z mnogo programi. Vmes so za manjkajoče programe nastajale premostitve, ko se še niso pojavili vsi programi v AppGallery – o tem smo že pisali.

Pojavljajo se sicer še nekatere delujoče premostitve za Googlove mobilne storitve na novih huaweiih, ki pa zahtevajo prepuščanje skrbniških pravic naprave zunanjim in večinoma neznanim spletnim virom, kar pomeni veliko in nesprejemljivo varnostno tveganje, zato o njih ne poročamo.

Facebook in Instagram med najbolj zaželenimi aplikacijami, ki jih AppGallery nima

Dve aplikaciji, ki ju še vedno ni v AppGallery in ju pri novih huaweiih, kot kaže, najbolj pogrešajo, sta Facebook in Instagram. Najbrž ju kmalu niti ne bo, ker sta to ravno tako ameriški aplikaciji, na kateri se nanaša ista prepoved, zaradi katere Huawei na novih napravah ne more uporabljati Googlovih mobilnih storitev.

Toda pot do Facebooka in Instagrama kljub tem omejitvam niti ni tako zapletena.

Zelo dober približek: uradne mobilne spletne strani

Dodajanje bližnjice mobilne spletne strani na začetni zaslon Foto: S. C. (zajem zaslona)

Popolnoma zakonita in povsem varna premostitev je uporaba teh dveh aplikacij prek njunih mobilnih spletnih različic. Mobilna spletna stran Facebooka ponuja skoraj vse, kar ponuja tudi pripadajoča aplikacija, mobilna spletna stran Instagrama pa ima v primerjavi z aplikacijo nekaj manj možnosti za urejanje in objavo Instagramovih zgodb (Stories).

Dostope do teh mobilnih spletnih strani je mogoče olajšati z bližnjicama na začetnem naslovu, ki ju lahko ustvarimo po prvem dostopu, kot prikazuje slika.

Bližnjica bo imela skoraj enako ikono kot aplikacija, razlika bo v pomanjšani ikoni spletnega brskalnika v spodnjem desnem kotu, zagon pa enako uporabniško izkušnjo, kot če bi zagnali aplikacijo. Še lažje bo, če sprejmete, ko vam Instagram kar sam ponudi, da si ustvari bližnjico na začetnem zaslonu.

Levo: Instagram tudi sam ponudi dodajanje bližnjice do spletne strani na začetni zaslon. Desno: znani ikoni za Facebook in Instagram z dodatno oznako za spletno povezavo v spodnjem desnem kotu. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Tudi do uradne aplikacije ni daleč

Aplikacije MoreApps ponudi vse (zakonite) dostope do aplikacij, ki jih uradna Huaweieva tržnica AppGallery še nima. Foto: S. C. (zajem zaslona)

A če vseeno želite imeti uradni aplikaciji za Facebook in Instagram, ju bo treba namestiti iz preverjenega vira.

Najhitrejša pot bo prek aplikacije MoreApps, ki jo je treba predhodno namestiti iz Huaweieve tržnice AppGallery, kot smo ravno tako že opisali v prej omenjenem prispevku.

V aplikaciji MoreApps iščemo vse aplikacije, ki že niso v Huaweievi tržnici AppGallery. MoreApps ponudi možnosti namestitve – tako pri Instagramu kot pri Facebooku je možnost s tržnice APKPure, Facebook pa je mogoče namestiti tudi z uradne spletne strani Facebooka, za kar MoreApps zagotovi ustrezno povezavo.

Namestitev aplikacije Facebook prek spletnega mesta Facebook Foto: S. C. (zajem zaslona)

Od dveh tržnic glava ne bo bolela

Tržnico APKPure je treba pred prvo uporabo namestiti, a to pravzaprav sploh ni slabo, ker bo skoraj gotovo še kdaj prišlo prav za kakšno drugo aplikacijo, ki je Huaweieva tržnica AppGallery še nima.

Do aplikacij lahko dostopamo tudi neposredno prek predhodno nameščene programske tržnice APKPure. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Dodatna prednost je, da tržnica APKPure skrbi za sprotno posodabljanje vseh aplikacij, nameščenih prek nje, njeno delovanje pa se "ne tepe" z delovanjem uradne Huaweieve tržnice AppGallery.