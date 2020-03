Če Google ne more na Huawei, naj gre Huawei do Googla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako do manjkajočih Googlovih mobilnih storitev na novih Huaweievih telefonih

Pametni telefoni serije Huawei Mate 30 (na sliki Pro) so bili prvi, ki niso smeli imeti Googlovega programja - a (bolj ali manj uspešnih) nadomestnih rešitev in premostitev je vedno več.

Foto: Bojan Puhek

Nezmožnost uporabe Googlovega programja, predvsem njegove programske tržnice in zemljevidov, je močno prizadela priljubljenost novih Huaweievih telefonov pri nas – toda na voljo je več premostitvenih rešitev, večinoma popolnoma varnih, med njimi pa tudi kakšna, ki hodi malo po robu. Preverite, katere so najboljše!

Bliža se maj in z njim eno leto, odkar zaradi ameriških ukrepov Huawei na svoje nove naprave ne sme nameščati ameriškega programja. Njihove prodaje na Kitajskem to sicer ni prizadelo, ker tam njihovi telefoni nimajo ameriških programov zaradi omejitev kitajskih oblasti.

Mobilna aplikacija Google Zemljevidi je za večino uporabnikov androidov nekaj povsem vsakdanjega, a na novih Huaweievih telefonih ni samoumevna. Foto: Srdjan Cvjetović

Drugače pa je pri nas, kjer uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android svoje aplikacije pridobivamo skoraj izključno prek Googlove programske tržnice in kjer skoraj vsakodnevno uporabljamo (vsaj nekatere) Googlove aplikacije, kot so aplikacija Zemljevidi in njene navigacijske funkcije.

Huawei si že nekaj časa prizadeva, da bi čim več priljubljenih aplikacij tretjih razvijalcev pripeljal tudi v svojo tržnico Huawei AppGallery in na sploh v svoj ekosistem Huawei Mobile Services (HMS), izključitev Googla iz novih Huaweievih telefonov pa je ta prizadevanja še močno okrepila.

Huawei AppGallery: prepad je vedno manjši

Razvijalcem zagotavljajo velike spodbude, temu so namenili tudi ogromna finančna sredstva, z res velikimi koraki stopajo naprej, saj skoraj vsakodnevno (poleg morja aplikacij, ki v našem delu sveta niso najbolj zanimive) opažamo v tržnici AppGallery kakšno novo, za nas zanimivo in pomembno aplikacijo.

Med njimi so tudi tiste slovenskih avtorjev – častno omembo dobijo aplikaciji Neo in pametna denarnica Valu Telekoma Slovenije in tiste na sliki, ki pa niso edine domače.

Del slovenskih aplikacij, ki so že našle svojo pot do Huaweieve programske tržnice AppGallery Foto: Srdjan Cvjetović

A pot je še dolga. Zelo dolga. Manjkajo WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, aplikacije večine slovenskih bank in še marsikaj. Nekaj časa bo treba potrpeti (stavek, ki ga zadnji teden slišimo predvsem v drugem kontekstu), a če bodo nadaljevali takšen ritem, lahko pričakujemo, da jim bodo namere uspele.

Huaweieva programska tržnica AppGallery na telefonu Mate 30 Pro pred nekaj meseci, ko je bila ponudba programov v njej bistveno skromnejša. Foto: Bojan Puhek

Nekateri razvijalci imajo rešitev pri sebi

Kaj pa narediti v vmesnem obdobju, če imate novejši Huaweiev telefon in želene aplikacije ni v tržnici AppGallery? Za začetek lahko oddate svojo željo in upate, da vas bo samodejni prenos, ko bo ta na voljo, čim prej razveselil.

A to vendarle ne ponuja takojšnje rešitve. Verjetno najboljša takojšnja rešitev je, če razvijalci aplikacij ponujajo namestitveno datoteko na svojih uradnih spletnih straneh. Med temi, ki jo ponujajo, sta tudi Facebook in WhatsApp.

Facebook in WhatsApp, ki je v Facebookovi lasti, sta med tistimi programi, za katere namestitveno datoteko za operacijski sistem Android najdemo tudi na njihovih uradnih spletnih straneh. Foto: Reuters

Žal rešitev ni dokončna – že res, da tako prejmete uradno različico programa, a si s tem niste zagotovili obveščanja o posodobitvah, ko te objavijo.

Neuradne, a vendarle učinkovite tržnice

Kaj pa, ko pri razvijalcu ni možnosti neposrednega prenosa namestitvene datoteke za Android? Takrat se pojavijo neuradni viri namestitvenih datotek. Naštejmo samo nekatere: APKFollow, Apkpure, Aptoide in APK Monk.

Če želene aplikacije (še) ne najdete v Huaweijevi programski tržnici AppGallery, jo lahko dodate na seznam želja in upate, da vas bodo čim prej razveselili. Foto: Srdjan Cvjetović

Čeprav imajo številni uporabniki odlične izkušnje s temi viri, je vendarle treba opozoriti, da se lahko v ponudbo prikradejo tudi takšne namestitvene datoteke, ki skrivajo kaj zlonamernega. Resnici na ljubo, včasih se to pripeti tudi uradni Googlovi programski tržnici, a je pri teh virih varnostna politika morda le nekoliko bolj sproščena in zato verjetnost okužbe vendarle večja.

Tudi ta metoda prinaša enako bolečino: za posodobitve in nadgradnje morate skrbeti sami, ni obveščanja o novih različicah.

Na spletu nekaj (delnih) rešitev

Funkcionalnost nekaterih (Googlovih) aplikacij oziroma njihove bolj ali manj uspešne izvedbene približke lahko dosežemo prek spletnega brskalnika.

Tako si na primer privoščimo upravljanje e-pošte, ki ima naslov v domeni gmail.com (to lahko tudi rešimo prek katere koli druge e-poštne aplikacije), ogledamo si video prek storitve YouTube in ogledamo Googlov zemljevid in na njem poiščemo pot – a udobne navigacije, kot smo je vajeni v Googlovi namenski aplikaciji Zemljevidi, ni.

Kloniranje s prejšnjega telefona

Huaweievo orodje Phone Clone za prenos vseh podatkov s starega na nov (Huaweiev) telefon zna preseliti tudi številne aplikacije, ki novemu Huaweievemu telefonu sicer ne bi bile zlahka dostopne. Ne zmore preseliti vseh, zatakne se predvsem pri Googlovih aplikacijah, a skoraj vse drugo gre brez težav. Med uspešnimi sta tudi WhatsApp in Instagram.

Pri nekaterih prenesenih aplikacijah se prenesejo tudi uporabniški podatki, pri drugih pa je na novem telefonu potrebna ponovna prva prijava. Uporaba je zelo preprosta, aplikacijo je treba odpreti na starem in na novem telefonu, nato pa je z njo na starem telefonu treba prebrati (skenirati) kodo, ki jo aplikacija prikaže na novem telefonu.

Phone Clone je prednameščen na vse telefone Huawei, telefoni preostalih proizvajalcev pa je lahko prenesejo iz programske tržnice Google Play za Android, v Applovi pa za naprave z operacijskim sistemom iOS.

Tudi za "jabolka"

Takšno kloniranje telefona deluje tudi pri pametnih telefonih drugih proizvajalcev, ki jih poganja operacijski sistem Android, kakor tudi z Applovih pametnih telefonov iPhone, ki tečejo na operacijskem sistemu iOS.

Huaweieva aplikacija Phone Clone omogoča prenos številnih podatkov in aplikacij s starih pametnih telefonov na nov (Huaweiev) pametni telefon. Foto: Srdjan Cvjetović

Nismo preverili, ali je tudi pri teh prenos enako učinkovit – naš preizkus je bil prenos s predlanskega telefona Huawei Mate 20 Pro, ki je še imel vso Googlovo podporo, na novi Huawei P40 Lite, ki je najnovejša žrtev ameriško-kitajskega tehnološko-gospodarsko-političnega spopada.

Prenos Googlove tržnice, ki (za zdaj še) deluje

Naslednja metoda prinaša ves Googlov mobilni ekosistem, predvsem tržnico Play Store in varnostni sistem Play Protect. Toda pri tej rešitvi vedno visi v zraku možnost, da bo v nekem trenutku nehala delovati ali pa kaj morda le ne bo delovalo tako, kot bi si želeli.

Plus je še, da je bila v našem kratkem preizkusu "operacija" hitra in nemotena, aplikacija Zemljevidi in tržnica Play Store pa sta v nekaj minutah opravila vse naše hitre preizkuse.

Minus pa je, da gre za nestandardni poseg, ki ga zagotovo Google ni vesel, iz razumljivih razlogov pa mu, v primerjavi s preostalimi opisanimi metodami, kljub morda celo največji učinkovitosti moralne podpore uradno ne ponuja niti sam Huawei.

Google le zaprosil ameriške oblasti za izjemo

Oni so sicer že pred časom priporočali, naj uporabniki ne nameščajo njihovih programov na neformalne načine, so pa pred kratkim ameriške oblasti le zaprosili za izjemo, ki bi Googlovim programom omogočila vrnitev na Huaweieve mobilne naprave.

Čeprav so v Washingtonu Microsoftu podobno izjemo dovolili, ni zelo verjetno, da bo imel Huawei enako srečo.

Partner, ki prilagodi vse

Vse, kar potrebujete, je namestitveni program aplikacije Chat Partner na tej povezavi. Ne potrebujete njene prijave, le v spodnjem delu kliknite na Detect Device in sledite navodilom, ki bodo vaš novi Huawei že v nekaj minutah obogatila z Googlovo programsko tržnico.

Iz tržnice Play Store je potem preprosta namestitev vseh drugih programov, tudi Googlovih, pa še za posodobitve je poskrbljeno tako, kot smo vajeni v pravem Googlovem mobilnem ekosistemu.

Če vas ne odvrnejo dovoljenja, ki jih zahteva, in rahlo problematična angleščina v programu, bo Chat Partner čez minuto ali dve dodal Googlovo programsko tržnico Play Store na nove Huaweieve telefone, ki je izvirno nimajo. Foto: Srdjan Cvjetović

Aplikacija Chat Patner z vsemi svojimi dovoljenji mora ostati nameščena na huaweiju, kajti v nasprotnem primeru bodo ob naslednjem zgonu telefona odplaknjene vse Googlove mobilne storitve in bo za njihovo povrnitev potrebno ponoviti ves (sicer hiter) postopek z aplikacijo Chat Partner.

Čeprav so Googlove aplikacije v tem, moramo priznati kratkem preizkusu njihovega delovanja z opisano zvijačo delovale brezhibno, moramo vendarle opozoriti, da to ni uraden postopek; zato tudi ne moremo trditi, kako dolgo bo ostalo tako ali celo, do kdaj bo rešilni Chat Partner na voljo na zgoraj omenjeni povezavi.