Bralci Siol.net ste izbrali – naj mobiteli so …

Po nekoliko daljšem glasovanju zaradi epidemije smo z vašimi glasovi in ocenami žirije končali prvi izbor Siol.net za naj mobitel po izboru bralcev in naj mobitele v še sedmih podrobnejših kategorijah. Ali je med zmagovalci tudi vaš favorit?

Poleg naj mobitela po izbiri bralcev smo dobili še zmagovalce v naslednjih kategorijah: najboljši nakup, najzmogljivejši mobitel, naj damski mobitel, naj moški mobitel (zaradi enakega števila glasov tako pri glasovanju bralcev kot v skupnem seštevku si prvo mesto v tej kategoriji delita dva mobitela), naj poslovni mobitel, naj mobitel za najmlajše in najboljša mobilna kamera.

V naslednjem videu preverite, kdo so zmagovalci.

V skladu z razmerami, ki jih je oblikovala oziroma omejila pandemija, formalne podelitve nazivov naj mobitel in pripadajočih značk letos ni bilo, temveč smo zmagovalcem vročili njihove digitalne različice.

Vsekakor pa upamo, da naslednji letni izbori ne bodo več minili v tako posebnih objektivnih okoliščinah in da se bo tudi vse preostalo že prej (in čim prej) vrnilo v ustaljene tirnice, kar nam bo omogočilo tudi izvedbo slovesne podelitve nazivov naj mobitel.

Naslednji izbor za naj mobitel bomo tako izpeljali predvidoma takoj v začetku naslednjega leta med vsemi pametnimi telefoni, ki bodo na voljo za kupce v Sloveniji v letu 2020.

Samsung: "Prepoznali so izjemne lastnosti"

"Veseli me, da so bralci Siol.net in ocenjevalci v žiriji prepoznali izjemne lastnosti serije Galaxy Note in pametni telefon Galaxy Note10+ izbrali za najboljšega med najboljšimi v kategoriji Poslovni mobitel," je povedal vodja oddelka za mobilno telefonijo pri podjetju Samsung Slovenija Bernard Purkart.

Vodja oddelka za mobilno telefonijo pri družbi Samsung Slovenija Bernard Purkart (levo) in vodja trženja v istem podjetju Tomaž Semič (desno) Foto: Srdjan Cvjetović

"Galaxy Note10+ je najzmogljivejši pametni telefon Note serije do zdaj, saj vključuje najboljše tehnologije in funkcije, ki nam omogočajo, da naredimo tisto, kar je včasih nepredstavljivo. Z najboljšim zaslonom do zdaj in izboljšanim pisalom S Pen Galaxy Note10+ uporabnikom omogoča večjo svobodo pri načinu dela in izboljšuje produktivnost."

Huawei: "Te nagrade nam veliko pomenijo"

"V podjetju Huawei Slovenija smo ponosni, da je bil P30 Pro izbran za prvi naj mobitel in da je skupaj s še nekaterimi drugimi našimi telefoni prejel toliko nagrad," je povedal direktor slovenske podružnice Huaweieve enote za mobilne naprave (Huawei Consumer Business Group) Matjaž Kermelj.

Direktor slovenske podružnice Huaweijeve enote za mobilne naprave (Huawei Consumer Business Group) Matjaž Kermelj (levo) Foto: Ana Kovač

"Te nagrade nam veliko pomenijo, saj potrjujejo, da so tudi v Sloveniji naši telefoni zaželeni in da so njihovi uporabniki zadovoljni."

V naslednjem videoprispevku si oglejte, kako je potekal letošnji, prvi izbor Siol.net za naj mobitel.