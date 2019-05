Na slovenskih cestah nenavadni avtomobili z napisom Here: kaj delajo?

Ta avtomobil podjetja Here smo fotografirali v Ljubljani, sodeč po objavah na družbenih omrežjih pa so jih opazili tudi drugod po Sloveniji.

Večino cest v Sloveniji bodo do konca tega meseca po dolgem in počez prevozili avtomobili podjetja Here Technologies. V nasprotju s podobnimi avtomobili podjetij Google in Apple , ki so po naših cestah vozili pred nekaj leti in s strešnimi kamerami fotografirali ulice, ki si jih lahko zdaj ogledamo na spletu, vozila podjetja Here zbirajo predvsem natančne lokacijske, prostorske in prometne podatke.

Foto: Here Technologies

Podjetje Here (ali HERE) ima sedež v Amsterdamu, njegov večinski lastnik pa je konglomerat treh velikih nemških avtomobilskih družb: Audi, BMW in Daimler. Večje lastniške deleže v podjetju imajo še ameriški računalniški velikan Intel, proizvajalec tehnike Bosch in proizvajalec avtomobilskih pnevmatik Continental.

Foto: Siol.net

Kaj dela podjetje Here?

Kar nekaj uporabnikov Here verjetno pozna po istoimenskem zemljevidu za pametne telefone, ki temelji na nekdaj zelo razširjenem zemljevidu oziroma navigaciji za mobilnike znamke Nokia, Ovi Maps in pozneje Nokia Maps.

Nokia Maps oziroma v tem primeru še Ovi Maps je bil v prejšnjem desetletju tako rekoč edina smiselna izbira zemljevida za uporabnike mobilnih telefonov. Foto: Reuters

Zemljevid se je v HERE preimenoval leta 2012, vse skupaj pa je združenje avtomobilskih proizvajalcev Audi, BMW in Daimler kupilo leta 2015.

A kazanje poti uporabnikom pametnim telefonov danes ni več glavno poslanstvo podjetja Here. Ključni del njihovega posla sta zbiranje in prodaja podatkov strankam, ki razvijajo produkt oziroma storitev za končne uporabnike.

Vozila Here, ki jih lahko v aprilu in maju vidimo tudi na slovenskih cesta, na strehi nimajo zgolj navadne 360-stopinjske kamere kot Googlovi avtomobili, temveč tako imenovani lidar, instrument za ustvarjanje zelo natančnih zemljevidov in prostorskih slik s pomočjo laserjev. Foto: Here Technologies

Here z natančnimi podatki o lokaciji, pretočnostjo prometa in stanjem cest ob že omenjeni nemški luksuzni trojici zalaga še številne druge proizvajalce avtomobilov (Volvo, Ford, Jaguar, na primer), tehnološke velikane, kot so Amazon, Microsoft, Facebook, Oracle, in proizvajalce navigacijskih sistemov, kot je Garmin.

Ena od najpomembnejših kategorij podatkov, ki jih zbirajo avtomobili Here, so v zadnjem času tudi izjemno natančne prostorske slike, ki so kritičen košček sestavljanke pri razvoju samovozečih avtomobilov. Velike načrte za to področje imajo namreč prav vsi proizvajalci avtomobilov, ki so delni lastniki podjetja oziroma tesno sodelujejo z družbo Here. Foto: Reuters

