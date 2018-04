Človeka nevredne delovne razmere v podjetju najbogatejšega Zemljana

Britanski pisec Jared Bloodworth je v zadnjih mesecih pod krinko delal v skladišču internetnega veletrgovca Amazona in odkril, da so delovne razmere za mnogo tamkajšnjih zaposlenih nevzdržne. Amazon je sicer podjetje Jeffa Bezosa, ta je s 100 milijard evrov vrednim premoženjem najbogatejši človek na svetu.

Jeff Bezos, ki je že nekaj mesecev z naskokom najbogatejši človek na svetu, vrednost njegovega premoženja namreč znaša 123,9 milijarde dolarjev oziroma okroglih 100 milijard evrov, je znan kot neizprosen in zelo strog šef. Leta 2014 so ga mediji in uporabniki spleta izglasovali za najslabšega šefa na svetu. Znano je, da od svojih zaposlenih zahteva ogromno in da, če gre kaj narobe, od jeze pogosto vzkipi. Številni mu očitajo tudi, da mu ni mar za razmere, v katerih delajo ljudje v Amazonovih skladiščih in odpremnih centrih. Foto: Reuters

Kot je Jared Bloodworth razkril za britanski medij The Sun, si zaposleni v britanskih skladiščih Amazona ne morejo privoščiti odmorov za obisk stranišča, saj za to preprosto nimajo časa.

Ker morajo izpolnjevati stroge norme, številni malo potrebo opravljajo kar v plastenke in po ves dan ne zapustijo delovnega mesta. Nekateri med delom raje tudi ne pijejo skoraj nič tekočine, saj jih potem ne tišči na stranišče, je pojasnil Bloodworth, ki je nekaj mesecev delal deseturne izmene v skladišču Amazona v britanskem kraju Rugeley v okrožju Staffordshire.

Sodelavci so Bloodworthu potožili, da so norme, ki jih morajo izpolniti pri pakiranju izdelkov, vedno večje. Če norme ne dosežejo, so za to kaznovani z uradnim opozorilom, nadzorniki izmen pa so na njihovo delo nato še bolj pozorni. Neki zaposleni je v anonimni anketi, ki je bila objavljena v začetku februarja, dejal, da je moral na začetku zapakirati 80 izdelkov na uro, zdaj pa jih mora kar 120. Foto: Reuters

Stranišč je v skladišču za nameček zelo malo in mnogi zaposleni morajo do njih v eno smer hoditi kar deset minut.

Toliko časa imajo večinoma na voljo tudi za odmore, nadrejeni pa skrbno beležijo odsotnost zaposlenih z delovnih mest. Kdor si vzame predolg odmor, dobi opozorilo. Tri opozorila in ostal bo brez službe. Tega marsikdo ne upa tvegati, pravi Bloodworth.

Nekateri delavci v skladišču Amazona, kjer je delal Jared Bloodworth, dnevno prehodijo tudi po 15 kilometrov, in to brez morebitnih sprehodov do stranišča, ki jih sicer skoraj ni. Foto: Reuters

Varnostniki v britanskem skladišču Amazona imajo tudi zelo velika pooblastila, ki presegajo standardno varovanje objekta, je še pojasnil Bloodworth.

Vse zaposlene naj bi obravnavali kot morebitne tatove in naj bi rutinsko pregledovali njihova oblačila, nahrbtnike in celo avtomobile.

Zaposleni v skladišču v Rugeleyu na delo niso smeli nositi puloverjev in jaken s kapuco ter sončnih očali, prepovedali pa so jim tudi uporabo mobilnih telefonov. Foto: Thinkstock

Amazon je vse navedbe Jareda Bloodwortha sicer že zanikal. V podjetju so pojasnili, da je na vseh Amazonovih delovnih mestih dostop do stranišč omogočen vsem in kadar koli, Amazon pa je med iskalci zaposlitve v Veliki Britaniji tudi eden najbolj zaželenih delodajalcev, je poročal Business Insider.

Zakaj razkritje Bloodwortha najverjetneje ni presenetilo nikogar?

Zato, ker to ni bilo prvikrat, da bi javnost kdo obvestil o pogosto človeka nevrednih razmerah delavcev v Amazonovih skladiščih.

Novembra lani je britanski medij Sunday Mirror objavil zelo podobno poročilo, v katerem so razkrili, da se je med Amazonove skladiščnike infiltriral njihov novinar in tako kot Bloodworth ugotovil, da jim Amazon skopo odreja čas za obisk stranišča, jih sili v nadure in delo z boleznijo ali poškodbami. Amazon je navedbe v poročilu zanikal.

Leta 2015 je ameriškim medijem svojo izkušnjo z delom v Amazonovem skladišču zaupal nekdanji zaposleni. V skladišču naj bi bilo več mesecev tako vroče, da so ljudje omedlevali, redno so jih tudi silili v opravljanje neplačanih nadur, zaradi izčrpanosti so nekateri zaspali kar na delovnem mestu. Amazon si je po njegovih besedah to lahko privoščil, ker so v podjetju vedeli, da v regiji, kjer so imeli skladišče, ni drugega delodajalca. Ljudje so bili prisiljeni sprejemati službe pri Amazonu. Foto: Reuters

Januarja letos so ameriški mediji poročali tudi o tem, da več kot tisoč skladiščnih delavcev Amazona v zvezni državi Ohio prejema socialno pomoč, čeprav so redno zaposleni pri velikanu spletne trgovine.

