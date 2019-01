Je novost, ki jo ima vse več telefonov, že obsojena na propad?

Na vlak digitalnega zvoka so predvsem pri najdražjih modelih pametnih telefonov med drugim že skočili Huawei (na fotografiji izhod USB-C na huaweiu mate 20 pro), Apple, Sony, Google, OnePlus, Xiaomi, HTC, Nokia, Lenovo oziroma Motorola. Od največjih proizvajalcev sta se slovesu od 3,5-milimetrskega priključka za slušalke do zdaj večidel še vedno upirala Samsung in LG.

Na vlak digitalnega zvoka so predvsem pri najdražjih modelih pametnih telefonov med drugim že skočili Huawei (na fotografiji izhod USB-C na huaweiu mate 20 pro), Apple, Sony, Google, OnePlus, Xiaomi, HTC, Nokia, Lenovo oziroma Motorola. Od največjih proizvajalcev sta se slovesu od 3,5-milimetrskega priključka za slušalke do zdaj večidel še vedno upirala Samsung in LG. Foto: Bojan Puhek

Telefon iPhone 7 (na fotografiji) je sprožil gibanje, ki je s pametnih telefonov postopoma nagnalo tradicionalni priključek za slušalke. Zdaj že skoraj dve leti in pol star Applov pametni telefon sicer ni bil prvi, ki je naredil takšno potezo - to je pred njim leta 2016 storil že Lenovo z modelom moto Z, še nekaj let prej pa je dva pametna telefona brez priključka za slušalke prodajal kitajski proizvajalec Oppo. Foto: Matic Tomšič

Zamenjava 3,5-milimetrskega priključka za slušalke z ovalnim izhodom USB-C, čeprav je zanjo mogoče najti kar nekaj protiargumentov, vsaj v teoriji ni bila čisto zgrešena ideja.

Zvok in glasba bi na poti do uporabnikovih ušes skozi slušalke ohranila boljšo kakovost, ker bi do pretvorbe digitalnega signala v analogni prišlo pozneje, in ne znotraj telefona, kjer lahko na kakovost signala vpliva delovanje drugih komponent. Proizvajalci bi tudi lažje oblikovali telefone, ker jim ne bi bilo treba upoštevati prostora, ki ga zasede 3,5-milimetrski priključek.

To je danes realnost marsikaterega kupca novega pametnega telefona: če bo glasbo še naprej želel poslušati s svojimi starimi slušalkami, jih bo moral priklopiti v takšen pretvornik digitalnega signala v analogni, ki je priložen telefonu. Foto: Matic Tomšič

Na področju zvoka prek USB-C vlada prava zmešnjava

Težava je, da mobilni industriji in proizvajalcem slušalk v zadnjih dveh letih, ko je umikanje prepoznavnega priključka za slušalke s pametnih telefonov postajalo nekaj povsem običajnega, ni uspelo nasloviti ene največjih težav USB-C: tehnične zapletenosti in posledičnega razhajanja standardov, ki jih uporabljajo posamezni proizvajalci.

Kdor se poglobi v zvok prek USB-C, bo hitro ugotovil, da je to področje pravi divji zahod. Če smo od klasičnih slušalk s 3,5-milimetrskim priključkom vajeni, da jih lahko vtaknemo v skoraj vsako napravo, ki to omogoča, in slišali bomo glasbo ali kaj drugega, to še zdaleč ne velja za USB-C.

Te slušalke s priključkom USB-C so narejene posebej za Googlove telefone, a na njih podpirajo samo zvok klicev, ne pa tudi poslušanja glasbe, medtem pa lahko uporabniki Samsungovih telefonov z njimi samo poslušajo glasbo in druge večpredstavnostne vsebine, ne morejo pa predvajati zvoka klicev, se glasi njihov opis v spletni trgovini Amazon (klikni za povezavo). Foto: Amazon

Podaljški USB-C za pretvarjanje digitalnega signala v analogni, ki jih najdemo priložene številnim sodobnim pametnim telefonom in so namenjeni priklopu klasičnih slušalk s 3,5-milimetrskim priključkom, so v veliki večini primerov prirejeni delovanju s točno določenim telefonom.

Poskusite jih uporabiti z drugim in morda boste lahko slišali samo zvok klicev, glasbe pa ne, ali nasprotno.

Primer: pretvornik USB-C, ki je priložen Googlovemu pametnemu telefonu pixel 2 XL, deluje s skoraj vsemi pametnimi telefoni, ki podpirajo USB-C. Kaj pa če poskusimo njihove pretvornike uporabiti na pixlu 2 XL? Ne bo šlo. Foto: Google

Kdor noče uporabljati pretvornika signala, temveč želi prave slušalke USB-C, se ne bo dolgo odločal, katere kupiti

Čeprav je danes telefonov, ki imajo izključno izhod USB-C, več kot kdajkoli, je ponudba slušalk s tem priključkom izredno majhna.

Dober pokazatelj tega je že dejstvo, da trije veliki slovenski trgovci z elektroniko, Mimovrste, Enaa in Big Bang, med dobesedno stotinami žičnatih slušalk, ki so primerne za uporabnike pametnih telefonov, prodajajo natanko tri različne modele s priključkom USB-C (Huawei CM33, Razer Hammerhead in In Ear USB-C Carbon).

Med skoraj 200 različnimi ožičenimi slušalkami za mobilne naprave imajo pri Mimovrste v ponudbi samo ene s priključkom USB-C. To seveda ni ravno krivda trgovca, temveč posledica povpraševanja in tudi anemičnosti industrije, ki se z razvojem slušalk z USB-C preprosto ne trudi več. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še več, pojavljajo se namigi, da sta mobilna industrija in industrija slušalk celo obupali nad zvokom prek USB-C.

Na sejmu zabavne elektronike CES, ki je v Las Vegasu potekal prejšnji teden in velja za enega najpomembnejših tehnoloških dogodkov v koledarskem letu, niti eno omembe vredno podjetje namreč ni pokazalo slušalk s priključkom USB-C.

Prihodnost bo skoraj zagotovo brezžična



Apple so kritiki septembra 2016 obtožili, da je priključek za slušalke iz iPhona 7 odstranil zaradi pospeševanja prodaje svojih novih brezžičnih slušalk AirPods.



Glede na nezainteresiranost za zvok prek USB-C, ki so jo tehnološka podjetja pokazala na nedavnem sejmu elektronike CES, je zelo verjetno, da bo mobilna industrija vedno večji poudarek dajala brezžični povezljivosti.



Brezžični "čepki" za poslušanje glasbe proizvajalca Sony. Foto: Reuters

Svoje brezžične slušalke ima namreč že skoraj vsak proizvajalec pametnih telefonov, pred kratkim pa so se pojavile tudi ene prvih, ki izkoriščajo razmeroma novo tehnologijo truewireless stereo, ki jo je razvil Qualcomm, proizvajalec procesorjev za pametne telefone.



Ta tehnologija omogoča pošiljanje signala neposredno v obe slušalki, in ne le v eno (praviloma desno), ki zvok nato deli še z drugo. Posledica tega sta manjši zamik pri prenosu signala od telefona do ušes in izboljšana kakovost zvoka.

Preberite tudi: