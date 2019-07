Izginil je kontroverzni kandidat za predsednika ZDA

Da je John McAfee pogrešan in da niti njegovi najbližji prijatelji ne vedo, kje je, je na družbenem omrežju Twitter s prevzemom nadzora nad McAfeejevem uporabniškim računom razkril vodja njegove predsedniške kampanje Rob Loggia.

Loggia je zapisal, da sumi, da so Johnu, njegovi ženi in posadki njegove barke, s katero je bil na odprtem morju od januarja letos na begu pred ameriškimi oblastmi, ker je utajil davke, odvzeli prostost. Nazadnje je z McAfeejem namreč govoril ravno v času, ko so se predstavniki oblasti vkrcali na njegov čoln, nato pa mu je nekdo zasegel mobilni telefon in prekinil klic:

(2/4) I last spoke with John as his boat was being boarded. The situation was tense but controlled. Our conversation was cut short by authorities confiscating their phones. The bastards wouldn't even give him a cigarette. — John McAfee (@officialmcafee) 23 July 2019

Loggia je v naslednji objavi na Twitterju posvaril, da ima McAfee za primer svojega izginotja pripravljen poseben načrt, ki ga bo po tem, ko se bo kolesje enkrat začelo premikati, nemogoče zaustaviti.

Če se McAfee do določenega časa ne bo "pofočkal" in s tem potrdil, da je z njim vse v redu, bodo posamezniki z vseh delov sveta, s katerimi je bil McAfee dogovorjen, da to storijo, začeli javno objavljati določene informacije, ki jim jih je McAfee zaupal v varstvo:

(3/4) If John misses his next check-in, events will be set into motion that I cannot prevent once they have begun. John has secreted data with individuals across the world. I know neither their identities or locations. They will release their payloads if John goes missing. — John McAfee (@officialmcafee) 23 July 2019

Glede na to, da McAfee že nekaj let trdi, da se je ameriška politika zarotila proti njemu, gre najverjetneje za namigovanje, da je McAfee pridobil podatke, ki bi lahko škodovali ugledu vplivnih posameznikov ali institucij, in grožnjo, da jih bo razkril, če bi se mu kaj zgodilo. Za zdaj sicer še ni dokazov, da je McAfee res kdaj razpolagal s tovrstnimi informacijami.

McAfeejev molk na Twitterju je, če ne štejemo objav, ki jih piše Rob Loggia, zanj izredno neznačilen, saj praviloma "tvita" večkrat na dan. Za zdaj sicer še ni v celoti izključena možnost, da je McAfeejevo izginotje zaigrano, a Loggi zagotavlja, da to ni res. Foto: Reuters

McAfee je prejšnji teden sicer objavil fotografijo, na kateri sta z ženo v naročju držala vsak svoje orožje, in zraven pripisal, da je njega in posadko njegovega čolna poskusila ujeti ameriška obveščevalna agencija CIA:

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl — John McAfee (@officialmcafee) 19 July 2019

Programer, kritik, genij, "žurer", ubežnik, kriptoguru, novi predsednik ZDA?



Danes 73-letni John McAfee je širši javnosti morda najbolje znan kot ustanovitelj podjetja McAfee, ki je razvilo prvi komercialni protivirusni program McAfee AntiVirus.



Sedež podjetja McAfee v Kaliforniji. Foto: Wikimedia Commons

V svoji več desetletij trajajoči karieri na tehnološkem področju je McAfee med drugim sodeloval z Naso in opremljevalcem ameriške vojske Lockheed Martinom ter si z različnimi zasebnimi poslovnimi uspehi in s prodajo svojega deleža v podjetju McAfee Associates nabral premoženje v višini sto milijonov ameriških dolarjev.



John McAfee je vedno slovel kot zaščitnik digitalne zasebnosti in človek brez dlake na jeziku, ki mu ni bilo težko javno kritizirati ameriške vlade, gospodarstva in tekmecev v svojem poklicu. Foto: Reuters

V zadnjih letih je McAfee postal tudi velik zagovornik kriptovalut in tehnologije, na kateri so osnovane. V javnosti tudi še vedno odmeva njegova obljuba, da bo, če cena bitcoina do konca leta 2020 ne bo dosegla enega milijona ameriških dolarjev, pojedel svoj penis.



Zaradi ugleda podjetja McAfee Associates so njegovo mnenje mnogi zelo cenili. Pri tem je malce pomagalo tudi dejstvo, da je John McAfee član Mense, mednarodnega združenja za nadpovprečno inteligentne ljudi.



A McAfee ima tudi temno stran – zlorabo alkohola in prepovedanih drog.



John McAfee je svojim sledilcev na Twitterju pogosto pokazal, kako se mešajo alkoholne pijače. Večina je sicer takšnih, da bi na kolena spravile tudi najbolj izkušene pivce. V tale koktejl, ki ga McAfee imenuje Palenque Smash, je namreč zmešal zgolj konkretne doze štirih različnih močnih alkoholnih pijač in jim dodal kanček soka limete. Foto: Twitter

Piti je začel že v srednji šoli, ki jo je obiskoval v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja, njegova zasvojenost pa se je stopnjevala do sredine 80. let, ko si je črtice kokaina delal kar na mizi podjetja, za katerega je takrat delal (Omex).



Čeprav naj bi zasvojenost uspešno zajezil ob ustanovitvi podjetja McAfee Associates (1987), ga je v vrtinec drog znova potegnila globalna gospodarska kriza (2008–2009), zaradi katere se je njegovo premoženje s sto milijonov skrčilo na vsega štiri milijone dolarjev. Preselil se je v srednjeameriško državo Belize in v svoji novi hiši začel prirejati divje zabave.



McAfeejeva žena Janice Dyson je od njega mlajša 30 let, ko sta se spoznala, pa je dejala kot prostitutka. Foto: Twitter

Ko je v sumljivih okoliščinah leta 2012 umrl njegov novi sosed, ameriški izseljenec v Belize Gregory Viant Faull, je McAfee pobegnil, pa čeprav nikoli ni veljal za osumljenca za Faullovo smrt.



Oblasti so ga kljub temu iskale in ga decembra istega leta aretirale v Gvatemali ter ga deportirale v ZDA. Obtožen ni bil ničesar, so pa oblasti na Belizeju na dražbi prodale njegovo imetje in do tal požgale njegovo hišo.



McAfeeja so leta 2012 prijeli v Gvatemali, nato pa je po poročanju ameriških medijev doživel dva blaga srčna napada. Kasneje je trdil, da je srčna napada zaigral, da ga gvatemalske oblasti ne bi izročile belizejskim, temveč ameriškim, kar se je tudi zgodilo. Foto: Reuters

McAfee je nato leta 2015 napovedal, da bo kandidiral za predsednika ZDA, a ni dosegel prav veliko in nato dejal, da ne bo več poskušal. Obljubo je prelomil lani, ko je razkril priprave na kampanjo za volitve, ki bodo prihodnje leto.

Preberite tudi: