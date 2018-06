"Vem, da nimam veliko možnosti, a bom kandidiral za predsednika!"

John McAfee, spoznali smo ga kot ustanovitelja podjetja za računalniško varnost in istoimenske varnostne rešitve McAfee Antivirus Software, je (prek več svojih vmesnih preobrazb, ki so neredko mejile na škandale) v zadnjem času zaslovel predvsem kot glasni zagovornik kriptovalut in z njimi povezanih tehnologij.

V prvo mu ni uspelo

Prav to svojo podporo kriptoskupnosti je danes 72-letni britansko-ameriški podjetnik izpostavil kot poglaviten razlog za to, da se je odločil kandidirati na naslednjih ameriških predsedniških volitvah, ki bodo leta 2020. Razkril je tudi, da se bo v svoj predsedniški boj podal z libertarno stranko ali pa bo, če ga ne bodo sprejeli, celo ustanovil svojo stranko.

Z libertarno stranko je McAfee sodeloval tudi leta 2016, ko se je prvič potegoval za položaj prvega moža ZDA, a je takrat ta stranka za svojega kandidata izbrala nekdanjega guvernerja zvezne države Nova Mehika Garyja Johnsona.

In spite of past refusals, I have decided to again run for POTUS in 2020. If asked again by the Libertarian party, I will run with them. If not, I will create my own party. I believe this will best serve the crypto community by providing the ultimate campaign platform for us. — John McAfee (@officialmcafee) June 3, 2018

Tehnološka legenda

John McAfee ima še vedno sloves tehnološke legende, ki si ga je priboril s svojimi prispevki k računalniški varnosti in ustanavljanjem številnih tehnoloških podjetij.

Naslovnice svetovnih medijev je polnil tudi s svojimi bizarnimi dejanji in še vedno nepojasnjenimi obtožbami o domnevni vpletenosti v umor v srednjeameriški državi Belize, žarometom pa se je poskusil izogniti s preselitvijo na podeželje ameriške zvezne države Tennessee.

Kriptozagovornik

Zadnje čase je spet zelo glasen predvsem pri podpori kriptovalut, zlasti bitcoina. Izstopa njegov septembrski odgovor glavnemu izvršnemu direktorju borzne hiše J.P. Morgan Jamieju Dimonu, ki je kriptovalute opisal kot prevaro.

McAfee se zaveda, da nima veliko možnosti postati naslednji ameriški predsednik, ampak vztraja, da je pomembno že to, da bo del predsedniške kampanje, ker bo tako lažje spregovoril o svojih stališčih in, kot on pravi, "resnici". Foto: Reuters

McAfee je takrat primerjal stroške izdaje bitcoina in ameriškega dolarja in Dimonu dejal, naj s temi podatki sam presodi, kaj je prevara in kaj ne.

"Če bitcoin ne bo vreden 500 tisoč ameriških dolarjev, bom javno pojedel svojega …"

Na daljšem seznamu njegovih bizarnih izjav in potez je tudi tista o njegovem prepričanju, koliko bo vreden bitcoin leta 2020. Julija lani je dejal, da bo julija 2020 bitcoin vreden 500 tisoč ameriških dolarjev, sicer bo na javni televiziji pojedel svojega oneta.

if not, I will eat my dick on national television. — John McAfee (@officialmcafee) July 17, 2017

Morda bo prej kot svoj spolni organ moral pojesti svojo besedo, kajti danes, dve leti pred iztekom roka, je bitcoin vreden 6.500 evrov, kar je zgolj 7.600 ameriških dolarjev in zelo, zelo daleč od pol milijona dolarjev.

Bistvo je v igri, ne v zmagi

McAfee se zaveda, da nima veliko možnosti postati naslednji ameriški predsednik, ampak vztraja, da je pomembno že to, da bo del predsedniške kampanje, ker bo tako lažje spregovoril o svojih stališčih in, kot on pravi, "resnici".

Don't think that I have a chance of winning. I do not. But what truly changes America is not the president, but the process of creating one. If my following is sufficient I get to stand the world's largest stage and talk to the everyone, as I did last time, to tell the truth. — John McAfee (@officialmcafee) June 4, 2018

Na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter, kjer ima več kot 820 tisoč sledilcev, je med drugim zapisal: "Skoraj vsak me lahko premaga, toda to ni bistvo. Bistvo je, da bom na odru s tistim, ki bo izbran."

Ameriški mediji se strinjajo, da je njegova predsedniška kandidatura bolj igra z namenom ozaveščanja o kriptovalutah, a po drugi strani ugotavljajo, da ne bi bilo prvič, da bi nekomu z razmeroma slabimi napovedmi vendarle uspelo mobilizirati množice. Za potrditev zadnje izjave ni treba čez lužo, saj take primere najdemo tudi pri nas.