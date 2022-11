Iz ferrarija v lisice: ujeli človeka, ki je Slovencem prodajal meglo

Italijanska finančna policija je pretekli konec tedna po koncu ene od avtomobilskih dirk pod okriljem koncerna Ferrari tako rekoč z odra za zmagovalce zvlekla in vklenila Poljaka Romana Ziemiana. Za njim so mednarodno tiralico razpisale oblasti v Južni Koreji, kjer Ziemiana obtožnica bremeni resne goljufije, pranja denarja in sodelovanja z organiziranim (kiber)kriminalom. Gre za obraz, ki se je ne tako dolgo nazaj pogosto prikazoval tudi Slovencem: Ziemian je namreč eden od idejnih očetov piramidne sheme FutureNet, ki je sredi prejšnjega desetletja nove vlagatelje agresivno novačila tudi v Sloveniji, z namenom legitimizacije poslovanja pa so celo sponzorirali enega od slovenskih nogometnih klubov.