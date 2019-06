Impresivna umetna inteligenca telefona Huawei P30 lite

Oglasno sporočilo

Mobilno omrežje pete generacije (5G) in umetna inteligenca (AI) sta najbolj vroči temi tehnološkega sveta. Medtem ko omrežje šele nastajajo, pa so postale aplikacije z umetno inteligenco nekaj povsem običajnega, zahvaljujoč napredku v zmogljivosti procesorjev za mobilne naprave.

Huawei je med prvimi v svoje telefone vgradil procesorje z namensko enoto za delovanje algoritmov umetne inteligence. Modeli leta 2017 predstavljene družine Mate 10 uporabljajo procesor Kirin 970 z enoto NPU (nevronska procesna enota), lani predstavljani naslednik Kirin 980 pa ima celo dve in zaradi tega podvojene zmogljivosti. Sposobnost umetne inteligence pa nimate zgolj omenjana »čipa«, temveč tudi Kirin 710, ki je namenjen vgradni v naprave srednje razreda. Ima ga Huawei P30 lite, pri katerem na delovanje aplikacij umetne inteligence pozitivno vplivata tudi EMUI 9.1 in funkcija GPU Turbo.

Umetna inteligenca izboljšuje delovanje pametnega telefona na več ravneh, najbolj očitni vpliv pa ima na fotografiranje ter obdelavo fotografij in video posnetkov. Zna razpoznati 22 fotografskih kategorij oziroma več kot 500 različnih prizorov, kar pomeni, da telefon ve, kdaj želimo narediti portret, kdaj je objektiv obrnjen proti modremu nebu ali kdaj fotografiramo v nočnih razmerah. Poleg tega Huawei P30 lite ponuja edinstven način stabilizacije s pomočjo umetne inteligence, ki rešuje enega večjih fotografskih izzivov. Fotografiranje ponoči in brez stojala, torej iz roke. Vse to pa je usmerjeno ve en cilj, pomagati uporabniku na njegovi poti do popolne fotografije.

Delovanje prednje kamere s tipalom ločljivosti 24 milijonov svetlobnih pik je prav tako podprto z umetno inteligenco, natančneje z učinki, ki poskrbijo za lep videz. Pomaga pri izboru kreativnih slogov zajemanja selfija, zagotovi kakovostno in jasno fotografijo ter samodejno uporabi poosebljene učinke olepšanja, narejene na osnovi analize obraznih lastnosti. Poleg tega zna ločiti predmete od ozadja, da je sposobna hitrega in natančna ostrenja.

Umetna inteligenca pa je tudi pomemben del funkcije HiVision. Ta v vidnem polju kamere prepozna predmet zanimanja, ter ponudi povezavo do spletne trgovine, kjer ga je mogoče kupiti. Funkcija je sposobna prepoznati več sto milijonov predmetov, pozna pa tudi več kot tisoč različnih blagovnih znamk, ki so na prodaj v različnih spletnih trgovinah.

Med edinstvenimi možnostmi okolja EMUI omeniti tudi potovalnega pomočnika (Travel Assistant). Ker tudi njegovo delovanje podpira umetna inteligenca, zazna in predstavi uporabniku turistične dogodke blizu njega. Ponuja pa tudi zvočne turistične vodnike ter potovalne nasvete.

Tudi mobilne igre so področje, na katerem pride do izraza umetna inteligenca, saj telefonu daje sposobnost učenja in izboljševanja delovanja. Z analizo, kako uporabljamo telefon, umetna inteligenca predvidi porabo virov ter jih temu primerno razporedi med delujoče aplikacije. Delovanje mobilnih iger je zato bolj gladko, to pa izboljša celovito igralno izkušnjo. Funkcija seveda pride do izraza po nekam času, ko umetna inteligenca spozna vzorec uporabe telefona pa tudi aplikacije, ki jih uporabnik nanj namesti.

Ko se je Alan Turing vprašal, ali lahko imajo stroji človeško inteligenco, se ni zavedal, da je odprl vrata do za tiste čase nepredstavljive prihodnosti. Prihodnost umetne inteligence pa kljub njenemu stalnemu razvoju, še vedno ostaja neznana. Kljub temu je Huawei vzpostavil raznolik ekosistem umetne inteligence na svojih telefonih, preko njega pa potrošnikom ponuja vedno nove presenetljive funkcije ter tudi na tem področju premika meje. Huawei P30 lite pa je eden od pomembnih dosežkov v tem procesu.

