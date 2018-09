Hekerski napad na Facebook: na udaru najmanj 50 milijonov računov

V podjetju Facebook so odkrili varnostno napako, ki je hekerjem omogočila dostop do pomembnih informacij uporabnikov. Napaka bi jim lahko olajšala pot, da prevzamejo več kot 50 milijonov računov njihovih uporabnikov, so danes sporočili iz podjetja.

Družba je v svojem blogu objavila, da so napadalci v torek izkoristili ranljivost programske kode, ki se nanaša na funkcijo "View As". Ta uporabnikom omogoča vpogled, kako profil vidijo drugi. Hekerji so izkoristili dostop do digitalnih ključev, ki uporabnikom omogočajo, da ostanejo prijavljeni v storitev, ne da bi morali znova vnesti geslo. Z digitalnimi ključi pa bi hekerji lahko vdrli v račune uporabnikov.

"Okužene" uporabnike preventivno odjavili iz profilov

Iz Facebooka so sporočili, da je bilo domnevno prizadetih najmanj 50 milijonov uporabniških računov. Več kot 90 milijonov morebitnih prizadetih uporabnikov so preventivno odjavili iz njihovih profilov na vseh napravah in jih o tem tudi obvestili. Ob ponovnem obisku Facebooka ne potrebujejo resetirati svojih gesel, temveč morajo znova vnesti geslo za dostop do svojih računov.

Pri Facebooku so pomanjkljivosti že odpravili. Preverjajo, ali so napadalci zlorabili kakršnekoli informacije posameznih računov. Prav tako ne vedo, kdo stoji za napadi in od kod so jih izvedli. O vdoru so že obvestili tudi FBI. Funkcijo "View As" so začasno onemogočili.

Razkritje je že vplivalo na vrednost delnic Facebooka, ki je v eni uri padla za tri odstotke.

Foto: Reuters

Številne težave v zadnjih mesecih

Družabno omrežje Facebook ima 2,2 milijarde mesečno aktivnih uporabnikov.

Facebook se sicer v zadnjem obdobju spopada s precejšnjo krizo, ker je odstopil od načela močne zaščite uporabniških podatkov, ki ga je zagovarjal od vsega začetka. Številni ob tem Facebook v zadnjem obdobju vidijo kot glavno orožje za širjenje napačnih informacij, med drugim so podatke s Facebooka poskušali zlorabiti za vplivanje na rezultat ameriških predsedniških volitev leta 2016.

Zaradi škandala, v katerem je osrednjo vlogo igrala družba Cambridge Analytica, je Facebook tarča več preiskav ameriških in britanskih regulatorjev. Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg se je v tej zadevi zagovarjal tako pred ameriškim kongresom kot pred Evropskim parlamentom.