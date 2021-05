Hekerski napad na Aleksandro Pivec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Internetni nepridipravi so na družbenem omrežju Twitter ponoči prevzeli nadzor nad uporabniškim računom predsednice stranke Naša dežela Aleksandre Pivec in ga spremenili v past za vse, ki si želijo hitrega zaslužka s kriptovalutami. Profil je bil sodeč po ponovni spremembi imena danes zjutraj sicer že vrnjen prvotni lastnici.

Uporabniški račun @APivec, ki mu sledi skoraj osem tisoč drugih profilov, med drugim tudi številni slovenski politiki in novinarji, so neznani storilci preimenovali v Elon Musk.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zakaj so izbrali ime ustanovitelja Tesle in drugega najbogatejšega človeka na svetu, je jasno ob pregledu novih objav, ki so se pojavile po preimenovanju profila.

Identiteto Elona Muska spletni goljufi pogosto uporabijo za poskus izvedbe spletne prevare, pri kateri poskušajo potencialne žrtve prepričati, da jim pošljejo svoje kriptovalute. Njihovo "naložbo" bodo najmanj podvojili, včasih pa tudi podeseterili, obljubljajo.

Ker je Elon Musk znani podpornik kriptovalut, ukradenim profilom, ki prevzamejo njegovo identiteto, kraja bitcoinov in drugih digitalnih kovancev pogosto tudi uspe. Na tak način so goljufi v preteklih letih, ta vrsta prevare se pojavlja že od leta 2017, ukradli že za več milijonov evrov kriptovalut.

Profil Aleksandre Pivec, nad katerim so goljufi nadzor pridobili v noči na ponedeljek, je takoj delil nekaj objav, povezanih z Elonom Muskom, mednje pa vrinil objavo, ki sledilce vabi h kliku na spletno povezavo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tam najdemo pričakovani poziv: pošljite nam od 0,02 do 5 bitcoinov, nazaj pa jih boste dobili od 20 do 50. Šlo bi naj za promocijsko akcijo podjetja Tesla, ki ga je ustanovil Elon Musk in ki je v zadnjih mesecih v bitcoin vložilo okroglo milijardo ameriških dolarjev.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Najverjetneje ni treba posebej poudarjati, da tisti, ki nasedejo tovrstnim lažnim profilom in jim dejansko pošljejo svoje bitcoine, teh nikoli ne dobijo nazaj.

Kot je razvidno na Twitterju, je bil profil @APivec že vrnjen prvotni lastnici. Trenutno je zaklenjen, kar pomeni, da objave na profilu niso vidne javno, najverjetnejši razlog za to je odstranjevanje objav, ki so jih s profila delili spletni goljufi.

Odziv stranke Naša dežela:



Okoli polnoči se je zgodil vdor v Twitter profil predsednice stranke Naša dežela, dr. Aleksandre Pivec.



Twitter profil je predsednica stranke Naša dežela že ponovno prevzela v upravljanje in izbrisala zlonamerne objave, ki niso bile objavljene z njene strani.



Stranka Naša dežela se bo zavzemala za višje standarde spletne varnosti, ki je nujna pri naraščanju uporabe spletnih orodij in aplikacij v vsakdanjem življenju, današnji dogodek kaže na veliko potrebo po tem.

Preberite tudi: