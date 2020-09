Grožnjo covid-19 opisal s ponudbo, ki bi jo zavrnil vsak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbirate lahko med 100 bonbončki, trije vas ubijejo. Vzemite enega.

"Znanost pravi, da v ZDA 97 odstotkov ljudi preživi covid-19. Pa poglejmo. Dal vam bom posodo s 100 bonbončki M&M. Trije od njih vas ubijejo. Vzemite enega. Ga hočete vzeti? Hočete pojesti en M&M?" je med oddajanjem slike v živo na platformi Twitch svoje gledalce vprašal Asmongold, ki mu je sicer ime Zack, njegov priimek pa kljub temu, da ima na spletu več milijonov sledilcev, ni znan.

Svojo misel je dodatno podkrepil s tem, da si je v videoigri World of Warcraft večkrat oprtal posebno opremo, za katero je sicer le en odstotek možnosti, da jo igralec sploh dobi. "Veste, nizke verjetnosti se uresničijo večkrat, kot bi mislili," je dejal.

"Če vzamete enega od napačnih bonbončkov M&M, ga bodo najverjetneje morali vzeti tudi vaši družinski člani," je zapisal eden od uporabnikov na forumu Reddit, kjer je v nedeljo najprej zaokrožila Asmongoldova izjava. Drug uporabnik je dodal: "Trije od stotih bonbončkov te bodo ubili. 19 te jih bo poslalo v bolnišnico, 18 ti jih bo za vedno poškodovalo srce, 10 ti jih bo poškodovalo pljuča, trije ti bodo povzročili kap, zaradi štirih boš imel nevrološke težave." Foto: Getty Images

Ali ima prav? Da in ne.

Številka, na katero se v svoji analogiji opira Asmongold, je smrtnost med potrjeno okuženimi z novim koronavirusom v Združenih državah Amerike.

Do zdaj so našteli 6,74 milijona okužb, umrlo pa je skoraj 199.000 ljudi oziroma 2,97 odstotka. V grobem to res pomeni, da od stotih potrjeno okuženih zaradi bolezni covid-19 v ZDA umrejo tri osebe.

Številko, ki predstavlja umrljivost med potrjeno okuženimi, je treba z rezervo vzeti tudi zato, ker ne gre za konstanto, temveč se lahko zelo spremeni že v nekaj tednih. V ZDA je trenutno 2,5 milijona aktivnih primerov koronavirusne bolezni, vsi okuženi pa je ne bodo preživeli, kar lahko spremeni delež umrlih. Foto: Reuters

Toda ta poenostavljena razlaga je le del končne slike. Pri določanju smrtnosti zaradi novega koronavirusa je potrebno poznati še umrljivost med vsemi okuženimi, tudi tistimi, ki niso bili testirani, to pa je podatek, do katerega je priti veliko težje oziroma tako rekoč nemogoče.

Da bi izvedeli, koliko je bilo v neki državi vseh okuženih, bi morali na prisotnost novega koronavirusa namreč testirati vso populacijo.

Ker se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo nikoli, bo resnična smrtnost zaradi covid-19 (vsaj še nekaj časa) ostala neznanka, je pa zaradi števila tistih, ki so bolezen preboleli ali asimptomatsko ali pa z blagimi simptomi, najverjetneje nižja od smrtnosti med potrjeno okuženimi.

