Najprej se je okužil vsak peti, nato nihče več. Kaj so spremenili?

Kombinacija zaščitne maske in tankega plastičnega obraznega ščita je neprehodna ovira za novi koronavirus in eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje širjenja okužb, ugotavlja nova znanstvena študija. Tako opremljeni zdravniki so bili v tesnem neposrednem stiku z ogromno okuženimi osebami, a se ni okužil niti eden, pred uvedbo ščita pa je bilo okužb med zdravstvenim osebjem precej.

Zaščitna maska in obrazni ščit (ali vizir) sta delež okužb med zdravstvenim osebjem z 19 odstotkov znižala na nič odstotkov, razkriva nova študija, ki je bila ta teden objavljena v ameriški znanstveni publikaciji s področja medicine JAMA.

Raziskava je potekala v mestu Čenaj v Indiji. Ta azijska država je po številu vseh odkritih okužb z novim koronavirusom na tretjem mestu med vsemi državami na svetu. Do zdaj so potrdili 2,9 milijona primerov, umrlo pa je okrog 55.000 ljudi. Foto: Getty Images

V študiji je sodelovalo 62 oseb, od tega 40 žensk in 22 moških. Vsi so bili zdravstveni delavci, ki so se zavezali, da več tednov ne bodo počeli ničesar drugega kot zgolj obiskovali domove okuženih in potencialno okuženih oseb, sicer pa živeli v popolni izolaciji, stran od družin in javnosti.

S tem so avtorji študije želeli kar najbolj izničiti možnost, da bi se v raziskavi sodelujoči prostovoljci okužili kje drugje kot med stikom z okuženimi in potencialno okuženimi osebami (njihovimi svojci, na primer).

Kombinacijo obraznega ščita in zaščitne maske že uporabljajo tudi drugod kot le v zdravstvu, na primer na letališčih ali v nekaterih restavracijah, a je v splošnem še vedno precej manj razširjenja od nošnje izključno zaščitnih mask. Foto: Reuters

Med 3. in 15. majem je vseh 62 sodelujočih zdravnikov in zdravstvenih delavcev, vsi so bili negativni na koronavirus, obiskalo 5.880 domov, kjer so ljudem pokazali, kako ravnati preventivno, da bi čim bolj zmanjšali možnosti za prenos okužb s koronavirusom.

Bili so v stiku z 31.164 ljudmi, potrjeno okuženih je bilo 222. Osebna zaščitna oprema zdravnikov je vključevala gumijaste rokavice, razkužilo, trislojno kirurško zaščitno masko in zaščitno prevleko za čevlje.

Z novim koronavirusom se je okužilo 19 odstotkov sodelujočih v raziskavi oziroma 12 zdravstvenih delavcev, kar pomeni, da je bil na testu pozitiven skoraj vsak peti. Štirje so potrebovali terapijo s kisikom, ozdraveli so vsi.

Komplet desetih najosnovnejših plastičnih obraznih ščitov v kitajskih spletnih trgovinah, kot je Aliexpress, trenutno stane nekaj več kot deset evrov. Foto: Reuters

Preostalih 50 zdravnikov, ki so na testu prejeli negativne izvide, je nadaljevalo z obiski gospodinjstev. Med 20. majem in 30. junijem so jih obiskali več kot 18 tisoč in bili v stiku s skoraj 120 tisoč osebami, med katerimi je bilo 2.682 posameznikov, ki so bili potrjeno okuženi s koronavirusom.

V drugem stadiju raziskave so zdravstveni delavci sicer prejeli dodatno zaščitno opremo, in sicer tanek plastičen obrazni ščit.

Ščit je, kot kaže, vplival na zmanjšanje verjetnosti za prenos virusa, saj se ni okužil niti eden od petdeseterice sodelujočih, pa čeprav je drugi interval eksperimentalnega dela študije trajal precej dlje, zdravniki pa so bili v stiku z več kot desetkrat toliko okuženimi osebami kot prej.

Nekateri, ki so morali obrazne ščite že nositi dlje časa, pravijo, da se uporabnik na ščit hitro navadi in da ga sčasoma "čutijo" precej manj kot zaščitno masko. Foto: Reuters

"Mogoče je, da je prisotnost obraznega ščita vplivala na več načinov: z zmanjšanjem možnosti za okužbo prek očesne sluznice, z zmanjšanjem možnosti za kontaminacijo zaščitne maske ali pa s spreminjanjem zračnega toka okrog obraza tistih, ki so nosili ščite," so v zaključku zapisali avtorji študije.

Samo obrazni ščit brez maske je zelo slaba ideja

V Švici so medtem že prejšnji mesec ugotovili, da je zgolj plastičen obrazni ščit slabša varovalka pred okužbo z novim koronavirusom od samo zaščitne maske.

To ni primeren način za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom. Je sicer bolje kot nič, a slabše od samo zaščitne maske, je opozorilo švicarsko zdravstvo. Foto: Getty Images

Švicarska vlada je kot primer navedla žarišče v enem od hotelov v kantonu Graubünden, kjer se je okužilo več članov osebja, a so bili med njimi posamezniki, ki so nosili obrazne ščite, ne pa tudi zaščitnih mask. Med tistimi člani osebja, ki so nosili zgolj maske, okužb niso zaznali.

Kot so opozorile švicarske oblasti, lahko nošenje zgolj obraznega ščita ustvarja lažen občutek varnosti. Kdor nosi samo ščit, se sicer težje okuži prek očesne sluznice (če bi mu nekdo kihnil v obraz, na primer), še vedno pa lahko okužbo dobi z vnosom virusa v telo prek nosu ali ust.

Preberite tudi: