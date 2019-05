Grožnje zaradi razbite šipe, ki je močno razburila številne Slovence

V zadnjih dneh je med slovenskimi uporabniki družbenega omrežja Facebooka spet začela krožiti fotografija avtomobilskega stekla, razbitega z opeko, in povezavo na profil storilca na Facebooku. Gre za trik, ki uporabnika, ki klikne na povezavo, za trenutek prestraši, saj se namesto storilčevega odpre svoj lastni profil. Številnih Slovencev, ki so preverjali, kdo je avtomobilu razbil šipo, šala sicer ni ravno zabavala, temveč jih je celo tako razhudila, da so začeli groziti.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Srce potegavščine, zaradi katere se je v preteklih dneh hudovalo kar nekaj slovenskih članov Facebooka in ki najpogosteje vključuje fotografijo razbite avtomobilske šipe, je spletna povezava, ki uporabnika ob kliku pripelje na njegov lastni profil na Facebooku.

Cilj objave, v kateri avtor razkriva, da ve, kdo je storilec, ker naj bi bil še vedno prijavljen v profil na Facebooku na pametnem telefonu, ki ga je pozabil ob domnevnem vlomu v avtomobil, je žrtev potegavščine vsaj za trenutek prepričati, da je storilec ona ali on.

Potegavščina s povezavo, ki vodi na profil tistega, ki jo je kliknil, se že nekaj let pojavlja v več oblikah. V tem primeru naj bi nekdo vlomil v hišo in pri tem pozabil telefon, s pomočjo katerega ga je žrtev lahko izsledila in povezavo do storilčevega profila objavila na Facebooku. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ste nasedli tudi vi? Brez skrbi, nihče ni nikoli objavil povezave do vašega profila.



Šala je pogosto uspešna in hudovanje uporabnikov izzove zato, ker marsikdo ne ve, kako delujejo spletne povezave.



V besedilu, ki spremlja fotografijo razbite šipe, v nasprotju s prepričanjem številnih razdraženih uporabnikov ni povezava do njihovega lastnega profila, temveč zgolj splošna povezava za odprtje profila (http://www.fb.com/profile.php), ki je na napravi trenutno prijavljen v Facebook. Ker je to profil tistega, ki je kliknil na povezavo ob fotografiji, se bo seveda odprl njegov profil.

Poglejte, kaj se zgodi, če kliknemo na zgornjo povezavo:

Številne slovenske uporabnike Facebooka, ki so nasedli, je šala bolj razjarila kot pa zabavala:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: