Europa Donna Slovenija: hvala vsem kupcem "rožnatih" mobitelov

Rak dojk je tudi v Sloveniji še vedno najpogostejša oblika raka pri ženskah. Letošnje aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija v rožnatem oktobru so potekale pod sloganom Bodi in ostani zdrava!, saj raziskave kažejo, da lahko z redno telesno aktivnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, z ohranjanjem ustrezne telesne teže in s pozitivno naravnanostjo zmanjšamo tveganje za razvoj raka dojk.

"Hvala vsem kupcem "rožnatih" mobitelov, sredstva, ki sta nam jih danes donirala Telekom Slovenije in Samsung, bomo namenili nadaljnjemu širjenju programov psihosocialne podpore bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju z diagnozo raka dojk. Pri tem pa ne pozabimo – za svoje zdravje in zdrav življenjski slog skrbimo skozi vse leto, bodimo pozorni na morebitne zdravstvene težave in ob najmanjših spremembah ne odlašajmo z obiskom zdravnika," je ob prejemu donacije izpostavila Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Bernard Purkat, vodja mobilne telefonije Samsung Slovenija, je poudaril: "Ponosni in zadovoljni smo, da smo tudi letos z izbranimi Samsung Galaxy mobiteli sodelovali v rožnatem oktobru in podprli prizadevanja Združenja Europa Donna Slovenija, ki že vrsto let opozarja na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk."

Direktorica Centralnega marketinga v Telekomu Slovenije Andreja Lenart pa je ob tem izpostavila, da je zdravje največja vrednota, "zato v Telekomu Slovenije srčno podpiramo aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija. Pri osveščanju tako glede raka dojk kot raka na modih in drugih bolezni v družbi ne sme biti tabujev. Ključna je skrb za zdravje, samopregledovanje in zgodnje odkrivanje bolezni. S tem je tudi zdravljenje učinkovitejše," je poudarila.