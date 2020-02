Ericsson in Huawei vsak zase trdita, da sta najboljša pri vzpostavitvi 5G

"Imamo 91 sklenjenih pogodb za omrežja 5G, od tega jih je več kot polovica v Evropi," je na svoji svetovni predstavitvi novih izdelkov in rešitev v Londonu ta teden ponosno povedal predsednik Huaweijeve enote za poslovanje s telekomunikacijskimi operaterji Ryan Ding.

Številke to potrjujejo: v Evropi ima Huawei sklenjenih 47 pogodb za uvedbo mobilnih omrežij pete generacije, v Aziji 27, drugje po svetu 17, poroča tehnološki portal Mobile World Live.

Foto: Srdjan Cvjetović

Ameriška prizadevanja se bolj poznajo na Huaweijevih pametnih telefonih

Ding seveda ni mogel mimo intenzivnih ameriških prizadevanj, da bi evropske države onemogočile Huaweiju možnost sodelovanja pri uvedbi omrežij 5G.

Ameriške omejitve so dodobra prizadele tudi Huaweijevo enoto za mobilne naprave. Najbolj očitno je to vidno pri prodaji sicer zelo zmogljivih pametnih telefonih serije Mate 30, ki, ob odsotnosti Googlovih programov in storitev zunaj Kitajske, ne dosegajo dobrih prodajnih rezultatov.

"4G zagotavlja informacije, 5G pa bo zagotavljal čustva"

Ding je v Londonu med drugim poudaril, da so v lanskem letu naredili dodatne izboljšave, predvsem pri baznih postajah in jedrnem omrežju, zaradi česar, kot je povedal, "tekmeci nadaljujejo svoje zaostajanje v tehnologiji".

Ding je med drugim povedal tudi zanimivo primerjavo med 4G in 5G, poroča portal Telecoms.com: "4G zagotavlja informacije, 5G pa bo zagotavljal čustva".

Ericsson: Mi smo najboljši

Toda nekaj dni pred tem so iz švedskega Ericssona odločno zanikali, da njihova tehnologija za mobilna omrežja pete generacije zaostaja za Huaweijevo.

Še več, na svojem dogodku, ki je sicer bil načrtovan kot njihov pripravljalni dogodek pred zdaj že odpovedanim Mobile World Congressom, je vodja Ericssonove poslovne enote za omrežja Fredrik Jejdling povedal, da je prav Ericsson najboljši na tem področju.

"Verjamem, da smo vodilni za 5G, imamo 81 komercialnih pogodb in verjamemo, da je to najvišje število," je takrat povedal. Ni pozabil omeniti niti, da so v svojih švedskih laboratorijih na svojem testnem omrežju dosegli hitrost prenosa mobilnih podatkov kar 4,3 gigabita v sekundi.

"Vzpostavili smo 24 omrežij po vsem svetu in smo prvi, ki smo to dosegli na štirih različnih celinah, zato je v tem trenutku težko videti kogarkoli pred nami. Verjamemo, da je naša ponudba primerljiva ali boljša od konkurence," je še med drugim dejal.

Evropa bo (večinoma) vse obravnavala in preverjala enako

Ericsson, ki enako, kot finska Nokia, razvija infrastrukturo za mobilna omrežja pete generacije, vidi svojo priložnost predvsem na trgih, kjer so sprejeli ameriška priporočila in izključili Huawei z razpisov.

Velika večina evropskih držav pa le ni pripravljena popolnoma izločiti Huaweija, saj bi to, še navaja Mobile World Live, skrčilo inovativnost in povečalo cene. Seveda pa bodo vsi ponudniki morali biti striktno pregledani in (varnostno) ocenjeni, kot je to med drugimi jasno napovedala Nemčija.