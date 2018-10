Ena najbogatejših Zemljank: vsi poznajo njen priimek, kaj pa njo?

Na današnji dan pred sedmimi leti je umrl Steve Jobs , ustanovitelj podjetja Apple in človek, ki je v zadnjih 40 letih za tehnološki napredek sveta naredil ogromno. Njegovo premoženje je takrat skoraj v celoti podedovala njegova žena Laurene Powell Jobs, ki je danes po zaslugi izredne uspešnosti podjetja Apple peta najbogatejša ženska na svetu. Kakšna je zgodba ženske, ki že 27 let živi v senci priimka slavnega moža?

Medij Forbes vrednost premoženja Laurene Powell Jobs ocenjuje na 18,2 milijarde evrov ter jo uvršča na peto mesto najbogatejših žensk na svetu in na 41. mesto na seznamu najbogatejših Zemljank in Zemljanov. Powell-Jobsova je tudi na vrhu lestvice svetovnih bogatašinj, katerih premoženje izvira s področja tehnologije.

Milijarderka je Laurene Powell Jobs postala oktobra 2011, po smrti moža Steva Jobsa, ki je leta 1975 ustanovil tehnološko podjetje Apple. Vrednost premoženja Steva Jobsa, ki ga je podedovala Laurene, je ob njegovi smrti znašala današnjih (upoštevajoč inflacijo) 9,9 milijarde evrov.

Laurene Powell Jobs in Steve Jobs sta se spoznala oktobra 1989 na ameriški univerzi Stanford. 34-letni Steve Jobs je bil takrat že precej uveljavljen podjetnik in milijonar, ki je na Stanford prišel predavat kot gost, čeprav je to sovražil, osem let mlajša Powllova pa še študentka. Walterju Isaacsonu, ki je napisal Jobsovo biografijo, je priznala, da takrat sploh ni vedela, kako je Steve Jobs videti - zamenjevala ga je z Billom Gatesom. Zaradi tega ni vedela, da je moški, ki je v predavalnici v prvi vrsti sedel zraven nje, v resnici Jobs. Začela sta se pogovarjati in zlagala se mu je, da je do sedežev v prvi vrsti prišla tako, da je zmagala v nagradni igri. Glavna nagrada naj bi vključevala tudi večerjo z Jobsom. Čeprav je Steve vedel, da to ni res, jo je pozneje vseeno vprašal, ali vabilo na večerjo še velja. Poročila sta se leto in pol pozneje, 18. marca 1991. Foto: Getty Images

Kako je Laurene Powell Jobs podvojila vrednost dediščine svojega moža

Večina Jobsovega bogastva je bila vezana na njegova velika lastniška deleža v Applu in Disneyju. Jobs je leta 2006, potem ko je Disney kupil animacijski studio Pixar, ki ga je leta 1986 ustanovil in katerega 50,1-odstotni lastnik je bil prav Jobs, namreč postal največji posamični delničar Disneyja.

Laurene Powell Jobs je nato do konca leta 2016 prodala polovico lastniškega deleža v Disneyju, obdržala pa je veliko večino moževih delnic Appla, katerih cena je od Jobsove smrti do danes zrasla za več kot štirikrat.

Maj 2003: Steve Jobs (desno) in Dick Cook (levo), nekdanji predsednik uprave Walt Disney Studios, na premieri Pixarjevega filma Reševanje malega Nema. Že takrat so krožile govorice, da naj bi se Disney resno zanimal za nakup animacijskega studia Pixar. Foto: Reuters

Kaj z milijardami po Stevovi smrti počne Laurene Powell Jobs?

Lotila se je dela na področju, ki se ga Steve Jobs nikoli ni zares dotaknil - dobrodelnosti.

Steve Jobs v nasprotju s številnimi drugimi tehnološkimi vizionarji, kot je v prvi vrsti Bill Gates, ni bil znan po dajanju denarja v dobrodelne namene. Leta 1997, ko je po več kot desetletju odsotnosti znova prevzel vajeti Appla, je dejal, da se bodo v podjetju dobrodelnosti lotili, ko bodo znova začeli ustvarjati dobiček.

Apple je bil ob ponovnem prihodu Steva Jobsa na vodstveni položaj praktično na robu bankrota. Na fotografiji Steve Jobs avgusta 1997 prisotnim na računalniškem sejmu Macworld Expo pojasnjuje, da je pravkar sprejel 150 milijonov dolarjev vredno finančno injekcijo Microsofta, ki je močno vplivala na rešitev podjetja pred propadom. Foto: Reuters

Nato je Jobs na dobrodelne dejavnosti kar malo pozabil, saj za to ni imel časa: poleg tega, da je reševal podjetje, se je ukvarjal tudi z razvojem nekaterih najbolj revolucionarnih elektronskih naprav, kot sta iPhone in iPad.

Marsikdo je opazil, da Jobs leta 2010 ni bil eden od podpornikov zaveze The Giving Pledge, ki sta jo ustanovila Bill Gates (levo) in Warren Buffett (desno) in katere podpisniki so se zavezali, da bodo po smrti večino premoženja podarili v dobrodelne namene. Foto: Reuters

Laurene Powell Jobs je dobrodelne dejavnosti medtem začela že leta 1997, ko je ustanovila iniciativo za pomoč nadarjenim učencem in dijakom, ki si niso mogli privoščiti univerzitetnega študija.

Leta 2004 je Powell-Jobsova nato ustanovila organizacijo Emerson Collective, ki je po smrti njenega moža postala njeno zasebno podjetje, prek katerega financira številne dobrodelne projekte. Med drugim se osredotoča na reforme šolstva, ki bi moralo otroke po njenem mnenju pripraviti na resnični svet, privajanje priseljencev na življenje v ZDA in izboljšave na medijskem področju.

Vdova Steva Jobsa je prek Emerson Collectiva od lani tudi večinska lastnica znanega ameriškega medija The Atlantic, ima pa tudi večji lastniški delež v podjetju Monumental Sports & Entertainment, ki je lastnik profesionalnih športnih klubov v ligah NBA (Washington Wizards) in NHL (Washington Capitals).

Življenjska sopotnica Steva Jobsa ima zagotovljeno vabilo na vsak dogodek, ki poteka v organizaciji podjetja Apple. Na fotografiji je v družbi Tima Cooka, zdajšnjega direktorja Appla. Foto: Reuters

Na Forbsovem seznamu milijarderk, ki s svojim premoženjem presegajo Laurene Powell Jobs, so štiri ženske, tako kot 54-letna Američanka pa so bogastvo podedovale tudi one:



1. Françoise Bettencourt-Meyers, dedinja kozmetičnega imperija L'Oreal, 40 milijard evrov.



Françoise Bettencourt-Meyers Foto: Reuters



2. Alice Walton, hči ustanoviteljev Walmarta, največje trgovske verige na svetu, 38,4 milijarde evrov.



Alice Walton Foto: Reuters



3. Jacqueline Mars, dedinja giganta industrije sladkarij Mars, 20,6 milijarde evrov.



Jacqueline Mars Foto: Matic Tomšič / Reuters



4. Susanne Klatten, hči nemškega industrialista Herberta Quandta in skoraj 20-odstotna lastnica družbe BMW, 19,3 milijarde evrov.



Susanne Klatten Foto: Wikimedia Commons

