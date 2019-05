Dizelski avtomobili v mestih nam krajšajo življenje za dve leti #intervju

Jacob van Zonneveld: "Brez nas bi samo v našem domačem Berlinu za dostop do vseh polnilnih postaj potrebovali štiri različne pogodbe, v Nemčiji več kot 70 in po vsej Evropi več kot 200."

Jacob van Zonneveld: "Brez nas bi samo v našem domačem Berlinu za dostop do vseh polnilnih postaj potrebovali štiri različne pogodbe, v Nemčiji več kot 70 in po vsej Evropi več kot 200." Foto: Srdjan Cvjetović

Ena izmed velikih težav, s katero se soočajo lastniki električnih vozil, je, da so sistemi polnjenja električnih vozil, predvsem zaračunavanja za dobavljeno elektriko, neenotni.

"Brez nas bi samo v našem domačem Berlinu za dostop do vseh polnilnih postaj potrebovali štiri različne pogodbe, v Nemčiji več kot 70 in po vsej Evropi več kot 200," nam je povedal Jacob von Zonneveld, ustanovitelj in direktor družbe Plugsurfing, katere poslanstvo je po njegovih besedah integracija električnih avtomobilov in električne oskrbe.

Ena izmed velikih težav, s katero se soočajo lastniki električnih vozil, je, da so sistemi polnjenja električnih vozil, predvsem zaračunavanja za dobavljeno elektriko, neenotni.

Enotna izkušnja in način plačevanja na 110 tisoč plačilnih postajah

Von Zonneveld je sicer zgodovinar, a pravi, da je prav ta izobrazba, ki zagotavlja pregled preteklosti, zelo vredno ozadje za razumevanje poslovnega sveta.

"Hitro se širimo po vsej Evropi in naša ambicija je še bolj olajšati postopke polnjenja električnih avtomobilov z tehničnim združevanjem različnih ponudnikov, je nekoliko širše pojasnil, kaj dela njegovo podjetje, ki šteje približno 40 zaposlenih.

Soustanovitelj in direktor družbe PlugSurfing Jacob von Zonneveld je sicer zgodovinar, a pravi, da je prav ta izobrazba, ki zagotavlja pregled preteklosti, zelo vredno ozadje za razumevanje poslovnega sveta. Foto: Srdjan Cvjetović

Ravno prej omenjenih nekoč ločenih 200 omrežij v 30 državah so z uporabniškega vidika poenotili in tako uporabnikom zagotovili enako uporabo in uporabniško izkušnjo na 110 tisoč polnilnih mestih. Vse s podporo pripadajoče brezplačne mobilne aplikacije.

Sodelovanje tudi s proizvajalci avtomobilov

"Sklepamo tudi partnerstva z velikimi proizvajalci avtomobilov – objavili smo že sodelovanje z Jaguarjem in Land Roverjem, a bo takšnih sodelovanj letos še več. Vse z namenom, da bi uporabniki njihovih električnih avtomobilov lažje polnili svoje avtomobile po vsej Evropi."

Z Jacobom van Zonneveldom smo se pogovorili med globalnim medijskim dogodkom največjega svetovnega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA, ki bo v začetku septembra potekal v Berlinu.

"Naš namen je, da lastnikom polnilnih postaj pomagamo pri vzpostavljanju čim bolj uporabniško prijaznega in dostopnega postopka polnjenja, ki bo enak po vsej Evropi, ne pa promovirati lastne blagovne znamke. Naša je infrastruktura, naš je tudi sistem obračunavanja in plačevanja. Naši so tudi ključki za dostop in obračun, ne pa tudi sama polnilna postaja kot celota." Foto: Srdjan Cvjetović

Katere države so vam najbolj zanimive pri vašem delu?

Zanimive so nam vse države po vsej Evropi. Kar opažamo v vaši regiji, to je Sloveniji, Avstriji, Madžarski, a tudi širše, je veliko novih infrastrukturnih projektov, veliko teh je tudi z evropskim financiranjem. Stvari se premikajo zelo hitro.

Kakšna je vaša prisotnost v Sloveniji?

Kar dobra. Prisotni smo na 419 polnilnih postajah v Sloveniji, a najbrž niti ne veste, da smo tam, ker blagovno znamko na njih vedno prepustimo ponudniku. Naš namen je, da lastnikom polnilnih postaj pomagamo pri vzpostavljanju čim bolj uporabniško prijaznega in dostopnega postopka polnjenja, ki bo enak po vsej Evropi, ne pa promovirati lastne blagovne znamke. Naša je infrastruktura, naš je tudi sistem obračunavanja in plačevanja. Naši so tudi ključki za dostop in obračun, ne pa tudi sama polnilna postaja kot celota.

Prisotni ste v mnogih evropskih državah – kje so električnim avtomobilom najbolj naklonjeni?

Moj tim in jaz imamo resnično veliko sreče, ker imamo vseevropski vpogled v to tematiko. Lahko vam rečemo, da so v nekaterih državah, kot je Norveška, že kakšnih pet ali šest let močno naklonjeni električnim avtomobilom. Danes je že vsak drug novi avto na Norveškem električni, tam električni avtomobili niso več nišni izdelek, tam je to že običajni, masovni izdelek na trgu. Nizozemska je takoj za Norveško.

Subvencije gotovo pomagajo …

Da, subvencije so, a so tudi druge ugodnosti. Sam sem se prepričal, kako udobno in praktično je v Oslu izkoristiti možnost uporabe rumenih pasov in se tako veliko lažje prebiti skozi mesto – električna vozila namreč lahko vozijo po pasovih, ki so sicer namenjeni mestnim avtobusom in taksi vozilom. Toda v Oslu se že soočajo s pomanjkanjem infrastrukture: na vsaki polnilni postaji običajno čakata dva ali celo tri električna avtomobila. To je težava na trgih, ki se hitro razvijajo, in jo je treba ustrezno obravnavati in odpraviti.

"Prisotni smo na 419 polnilnih postajah v Sloveniji, a najbrž niti ne veste, da smo tam," Foto: PlugSurfing

V katerih evropskih državah pa zaznavate največ zadržanosti ali celo upora?

V Nemčiji se vozniki električnih avtomobilov soočajo s povsem drugačnimi težavami. Tam, denimo, ni samoumevno, da bodo zlahka in povsod našli polnilne postaje, a, ko jo najdejo, je na njej le redkokdaj še kdo drug.

Ali je Slovenija glede te kulture bližja Norveški ali Nemčiji?

Norveški. Slovenija sodi v skupino držav, kjer so subvencije bile – in še vedno so – kar izdatne, to moramo priznati in upoštevati. Posvajanje električnih avtomobilih praviloma poteka najhitreje v manjših državah in državah, ki nimajo lastne industrije tradicionalnih avtomobilov.

Od kod menite, da izvira naklonjenost do električnih avtomobilov?

Ker so zavedajo, da je to dobro zanje, in zaradi tehnoloških inovacij, ki s tem prihajajo. Države, ki nimajo lastne avtomobilske industrije, in predvsem majhne države v električnih avtomobilih vidijo priložnosti ne le v avtomobilih samih temveč tudi v vseh spremljajočih procesih in spremembah: reformi električne oskrbe, povezovanju avtomobilov in še marsičem drugem.

"Sam sem se prepričal, kako udobno in praktično je v Oslu izkoristiti možnost uporabe rumenih pasov in se tako veliko lažje prebiti skozi mesto – električna vozila namreč lahko vozijo po pasovih, ki so sicer namenjeni mestnim avtobusom in taksi vozilom. Toda v Oslu se že soočajo s pomanjkanjem infrastrukture: na vsaki polnilni postaji običajno čakata dva ali celo tri električna avtomobila. To je težava na trgih, ki se hitro razvijajo." Foto: Srdjan Cvjetović

Poleg Nemčije, kje še zaznavate zadržanost?

V velikih državah.

Italiji? Franciji?

Še do leta 2017 bi vam na prejšnje vprašanje brez obotavljanja odgovoril, da so Nemčija, Francija in Italija nekje enako globoko na lestvici nenaklonjenosti, a se zdaj tudi tam premika hitreje. Tu je še evropska regulacija, ki predpisuje znatno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida do leta 2020 in je pomemben gonilnik sprememb, ker ne dopušča več časa za zavlačevanje. V ozadju opažam programe subvencije za polnilno infrastrukturo v Nemčiji.

Zadnje čase ravno iz Nemčije prihajajo očitki, da pri opredelitvi ekoloških obremenitev električnih vozil ne upoštevajo proizvodnje akumulatorjev in elektrike za polnjenje, zaradi česar naj električna vozila ne bi bil atako okolju prijazna in energetsko učinkovita, kot se to v javnosti predstavlja. Kako to komentirate?

Ta tema se pojavlja vedno znova, a je znanstveni konsenz v prid električnih avtomobilov tudi, ko se upoštevajo okoljsko in energetsko najbolj neugodni vstopni parametri, ki jih omenjate. Celo če bi za električna vozila uporabljali zgolj elektriko iz premoga, so električna vozila že čistejša. Ne bom pa zanikal, da tehnologija akumulatorjev ni najbolj čista in učinkovita, a je ravno to velik izziv in izjemna priložnost za še večje prednosti električnih vozil.

"Celo če bi za električna vozila uporabljali zgolj elektriko iz premoga, so električna vozila že čistejša. Ne bom pa zanikal, da tehnologija akumulatorjev ni najbolj čista in učinkovita, a je ravno to velik izziv in izjemna priložnost za še večje prednosti električnih vozil." Foto: PlugSurfing

Norveški je gotovo lažje biti naklonjen električnim avtomobilom, ker je večina njihova elektrike "čista", medtem pa v Nemčiji še vedno več kot tretjino svoje elektrike pridobivajo iz premoga …

Lahko se, seveda, ob vprašamo, zakaj se še vozimo na elektriko iz premoga, kajti idealno bi bilo, da bi bila ta elektrika iz obnovljivih virov, a ne smemo pozabiti, da električni avtomobili imajo nič izpustov – in to je zelo pomembno za mesta, kjer živi 60 odstotkov evropskega prebivalstva in kjer se vozi največ avtomobilov. Prav tam, kjer je največ ljudi, si želimo čim čistejši zrak, v mestih ga najpogosteje vdihujemo. Avtomobili na dizelski pogon povprečno zmanjšujejo našo življenjsko dobo v mestih za dve leti, če bi že zdaj presedlali na električne avtomobile, bi vsak posameznik pridobil ti dve leti.

Torej niti najmanj ne dvomite, da so električna vozila že zdaj zmagovalci?

Znanost se strinja glede tega. Celo ta münchenska raziskava, ki zatrjuje, da so "dizli" okoljsko bolj sprejemljivi od električnih vozil, ne upošteva nekaterih dejavnikov, zaradi katerih bi bili njihovi sklepi lahko precej drugačni.

Kako vidite prihodnost trga električnih avtomobilov?

Predvsem je treba zagotoviti čim preprostejšo uporabniško izkušnjo. To gotovo zajema tudi čim dostopnejše in čim hitrejše polnjenje teh avtomobilov s pogonsko elektriko. Nihče si ne želi, da bi moral dolgo iskati polnilnico in da so na vsaki drugačni postopki.

Zdajšnji uporabniki električnih vozil so bili vajeni, da so bile polnitve brezplačne, z začetkom zaračunavanja slišimo tudi mnenja, da je to "konec sveta, kot smo ga poznali". Razvili so pričakovanja, da morajo biti polnjenja električnih avtomobilov brezplačna.

Tudi jaz si po svoje želim, da bi bilo vse na tem svetu brezplačno (nasmeh). Sem pa poslovnež in zato vem, da vse, kar ima vrednost, ima tudi ceno. Če želite priti iz toče A v točke B in zato morate napolniti vozilo, je edino prav, da za to plačate. Če pričakujete, da to mora biti brezplačno, nihče ne bo postavljal novih polnilnih postaj. Nič na tem svetu ne more biti brezplačno.

Kakšna bodo električna vozila prihodnosti?

Zagotovo tudi s stalno povezavo v internet. Vsak avto bo moral imeti možnost internetne komunikacije. Za električna vozila bo zelo pomembno učinkovito vključevanje v celoviti sistem oskrbe z električno energijo.

"Tudi jaz si po svoje želim, da bi bilo vse na tem svetu brezplačno, sem pa poslovnež in zato vem, da vse, kar ima vrednost, ima tudi ceno." Foto: Srdjan Cvjetović

In kaj je največja ovira na tej poti?

Danes še nimamo učinkovitih načinov shranjevanja električne energije, obstoječe akumulatorske rešitve niso najbolj prijazne, a ko bomo še to rešili, bodo električni avtomobili še bolj prijazni in koristni tako do uporabnikov kot tudi do okolja.

Kje vidite največjo prednost za okolje?

Kar predstavljajte si, ko bomo imeli učinkovite shrambe energije, bomo lahko veliko bolj izkoristili energijo, ki nam jo sonce zagotavlja čez dan in jo je več kot dovolj za mnoge potrebe – in takrat lahko pričakujemo, da bo tudi elektrika cenejša.