Črni petek – kje se splača koristiti popuste za praznične nakupe?

Črni petek je priložnost, da prehitite praznično nakupovalno mrzlico in prihranite. Foto: Getty Images

Preverite ponudbo črnega petka pri Telekomu Slovenije. Člani programa zvestobe poleg ugodnih cen dobite tudi: brezplačno dostavo,

plačilo do 24 obrokov brez obresti in stroškov financiranja,

možnost plačila na mesečnem računu.

Raziščite ponudbo in naredite seznam želja, da bo prejemnik darila zagotovo vesel. Ne glede na to, ali kupujete darilo za partnerja, svojo mamo ali najboljšega prijatelja, zagotovo želite najti popolno darilo, zato pobrskajte po raznoliki ponudbi.

Nakupovanja daril za bližnje se lotite premišljeno. Foto: Getty Images

Največji nakupovalni dan na svetu

Črni petek, dogodek, uvožen iz Združenih držav, je čas za najboljše in najugodnejše nakupe. Iz leta v leto postaja vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji. V času črnega petka lahko v večini fizičnih in spletnih prodajaln pričakujete popuste pri različnih vrstah izdelkov: moda, izdelki za zdravje, elektronika, gospodinjski aparati, igrače, pisarniške potrebščine ... Črni petek je popoln čas, da dobite največje ugodnosti in prihranite veliko denarja pri nakupu prazničnih daril.

Ponudbe za črni petek so v polnem teku in medtem ko nas do dneva, ki letos pade na 26. november, loči še nekaj dni, številne prodajalne ponujajo ugodnosti črnega petka čez cel mesec november. Kar pomeni, da lahko že danes naredite seznam in kupite darila predčasno ter pri tem prihranite.

Pri Telekomu Slovenije so že začeli z velikimi popusti na televizorje, prenosnike, tablične računalnike, gospodinjske aparate, izdelke za šport in prosti čas in še več. Seznam za črni petek je poln letošnjih najbolj vročih naprav in aparatov po občutno znižanih cenah. Ne glede na to, ali greste v zgodnje praznično nakupovanje ali pa le želite izdelek, ki si ga sicer ne morete privoščiti, preverite ponudbo neverjetnih popustov črnega petka pri Telekomu Slovenije.

Slovenci vse več nakupujemo prek spleta

Leto 2020, ko nas je doletel koronavirus, se je vse več potrošnikov odločilo za spletne nakupe1. Ti gredo še vedno v smeri hitre rasti, če jih primerjamo s časi pred koronavirusom. Absolutni zmagovalec z velikim naskokom pri spletnem nakupovanju je Velika Britanija, kjer je v letu 2020 prek spleta nakupovalo 92 odstotkov ljudi, kar 47 odstotkov nakupovalcev je povprečno opravilo šest in več spletnih nakupov v zadnjih treh mesecih2. V Sloveniji je prek spleta nakupovalo 72 odstotkov ljudi, večina (30 odstotkov) je opravila en nakup v zadnjih treh mesecih2.

Novejši podatki Statističnega urada Slovenije3 kažejo na to, da je v prvem četrtletju letošnjega leta prek spleta nakupovalo 59 odstotkov ljudi, starih med 16 in 74, največ jih je opravilo do dva spletna nakupa. Najpogosteje so nakupovali oblačila in obutev, med storitvami pa so sklepali ali podaljševali naročniška razmerja za internet in storitve mobilne telefonije. V povprečju je bila največkrat vrednost spletnih nakupov med 100 in 299 evri.

Vedno več Slovencev se poslužuje spletnih nakupov.

Najenostavnejši nakupi na obroke

Narašča tudi trend obročnega odplačevanja izdelkov. Ta koncept nakupovanja je večini poznan. Ponudba izdelkov, ki jih potrebujete ali želite, se na ta način poveča – na voljo so vam izdelki boljše kakovosti, ki so vam bili morda do zdaj nedosegljivi. Dobra novica je, da lahko člani programa zvestobe Telekoma Slovenije izdelke kupujete brez dodatnih stroškov – brez obresti in brez stroškov financiranja, tudi dostava je brezplačna. Zdaj pa lahko izkoristite tudi neverjetne ugodnosti črnega petka!

Valicon je z raziskavo4, ki jo je opravil na splošnem vzorcu panela anketiranih JazVem in bazi uporabnikov Telekoma Slovenije, ugotovil, da je zadovoljstvo z nakupom v programu zvestobe višje kot pri ostalih spletnih nakupih izdelkov na obroke. CSI (indeks zadovoljstva strank) znaša 82 točk, to je kar sedem točk več glede na povprečje ostalih spletnih trgovin, kjer so kupci kupovali na obroke, hkrati ima Telekom Slovenije tudi največ popolnoma zadovoljnih kupcev. Nakup v ponudbi programa zvestobe v spletni trgovini je v primerjavi z ostalimi spletnimi nakupi bolj enostaven, kar 86 odstotkov vprašanim je spletna trgovina malo ali pa povsem olajšala nakup.

Pozitivna izkušnja kupcev v programu zvestobe se poleg visoke stopnje priporočila, malo truda, vloženega v nakup, izraža tudi v visoki stopnji deleža popolnoma zadovoljnih kupcev.

Ključne prednosti programa zvestobe: enostavnost nakupa na obroke,

digitalizirana oddaja naročila,

identifikacija in avtorizacija plačila,

vnaprej izpolnjeni podatki.

Spletno nakupovanje je enostavno in prihrani vaš dragoceni čas.

Kupite zdaj in odplačujte po obrokih

Tudi tisti, ki načrtujete svoj proračun, imate lahko kakšen mesec premalo denarja za nepričakovane izdatke. Lahko se vam pokvari televizor, gospodinjski aparat ali izgubite mobilni telefon. Z možnostjo nakupa na obroke imate na voljo izdelek, ki ga potrebujete, plačali pa ga boste v več lažje obvladljivih obrokih. Pri nakupu v programu zvestobe Telekoma Slovenije boste izdelek lahko odplačevali v do 24 obrokih prek mesečnega računa Telekoma Slovenije, hkrati pa vam ne bo treba skrbeti zaradi dragih obrestnih mer ali drugih skritih stroškov. Ker bo znesek fiksen v celotnem obdobju, lahko ustrezno načrtujete svoj denarni tok in izdatke. To zagotavlja obvladljiv znesek odplačil, s katerim boste lahko upravljali tudi v prihodnje.

Prehitite praznične razprodaje in že danes preverite ponudbo črnega petka za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije. Izognite se predpraznični nakupovalni mrzlici in morebitnim težavam s pravočasno dostavo tik pred prazniki.