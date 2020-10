Covid-19: ponavljajoč se vzorec potrjuje mnoga opozorila

Izguba občutka za vonj ali okus je ena od številnih velikih neznank pandemije koronavirusa, ki jo zdravstvo spoznava zelo počasi. Zdaj že vemo, da je izguba enega ali obeh čutov verjetno pogostejši simptom okužbe, kot smo menili do zdaj, še vedno pa je prisotna negotovost glede trajanja izgube voha ali okusa. Pri nekaterih posameznikih se namreč nista vrnila niti šest mesecev po tem, ko so "preboleli" covid-19.

Izguba občutka za vonj ali okus je ena od številnih velikih neznank pandemije koronavirusa, ki jo zdravstvo spoznava zelo počasi. Zdaj že vemo, da je izguba enega ali obeh čutov verjetno pogostejši simptom okužbe, kot smo menili do zdaj, še vedno pa je prisotna negotovost glede trajanja izgube voha ali okusa. Pri nekaterih posameznikih se namreč nista vrnila niti šest mesecev po tem, ko so "preboleli" covid-19. Foto: Reuters

Na Redditu, največjem spletnem forumu, je bila marca letos ustvarjena skupnost COVID-19Positive , v kateri svoje izkušnje delijo osebe, ki so prebolele oziroma še prebolevajo covid-19 oziroma so zaradi nje izgubili koga od bližnjih. Med simptomi, ki jih naštevajo, se zelo pogosto ponavljata dva, na katera zdravstvo opozarja že nekaj mesecev - izguba vonja in okusa. Čeprav ju Svetovna zdravstvena organizacija še vedno prišteva med manj pogoste simptome okužbe s koronavirusom, je nedavno objavljena britanska znanstvena študija pokazala , da morda vendarle ni tako.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) med najpogostejše simptome bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, uvršča vročino, suh kašelj in utrujenost. Med manj pogostimi simptomi so medtem bolečine v mišicah in sklepih, zamašen nos, boleče grlo, glavobol, driska oziroma prebavne težave ter izguba vonja in okusa.

Zadnji simptom oziroma dva simptoma sta morda pogostejša, kot se zdi, v novi znanstveni študiji ugotavljajo na univerzitetnem kolidžu v Londonu. Med 590 prostovoljci, ki so sodelovali v raziskavi in ki so v zadnjih mesecih doživeli izgubo vonja ali okusa, jih je namreč kar 80 odstotkov v krvi imelo protitelesa, ki namigujejo, da so bili okuženi z novim koronavirusom.

Pri mnogih je bila izguba vonja ali okusa edini simptom covid-19

Skoraj polovica posameznikov, ki so razvili protitelesa, ni izkusila nobenih drugih simptomov bolezni covid-19, so še ugotovili znanstveniki. Marsikdo zaradi tega tudi ni ravnal samozaščitno - se izoliral ali obiskal zdravnika oziroma opravil testa na novi koronavirus.

Zaradi novega koronavirusa je po vsem svetu do zdaj umrl že več kot milijon ljudi, potrjenih pa je bilo skoraj 35 milijonov okužb. Foto: Reuters

Britanski in ameriški znanstveniki so letos spomladi že opozarjali, da je izguba vonja ali okusa eden od najpogostejših simptomov okužbe s koronavirusom oziroma bolezni covid-19. Svetovna zdravstvena organizacija ga je na uradni seznam simptomov dodala sredi maja.

Če je nenadoma vse brez vonja ali okusa, je zelo verjetno, da ste se okužili

Britanska študija sicer ni reprezentativna za vse bolnike s covid-19, saj v njej niso sodelovali posamezniki s težjimi poteki bolezni, temveč samo osebe z blagimi simptomi.

A avtorji študije svarijo, da so ljudje ob sumu na koronavirus še vedno preveč pozorni zgolj na dva simptoma, vročino in kašelj, manj pa na vse druge. Opozorili so, da je ob nenadni izgubi vonja ali okusa v tem času zelo verjetno, da smo se okužili z novim koronavirusom.

Nekateri še vedno ne vonjajo ali okušajo ničesar, pa čeprav so od okužbe minili že meseci

Izguba vonja oziroma okusa je ena od najpogostejših ponavljajočih se tematik v skupnosti COVID-19Positive na spletnem forumu Reddit, kjer na tisoče ljudi z vsega sveta deli svoje izkušnje z boleznijo covid-19.

Izpovedi na Redditovem forumu COVID-19Positive segajo od spodbudnih do žalostnih. Bolniki s covid-19 oziroma osebe, ki so bolezen doživele od blizu, poročajo o celotnem spektru potekov covid-19, ki sega od povsem asimptomatskih obolenj do tragedij, kot je primer nekoga v Španiji, ki je v šestih tednih zaradi koronavirusa izgubil pet sorodnikov. Foto: Getty Images

Zanimive so predvsem razlike v obdobjih, ki jih posamezniki, ki so preboleli različno težke poteke bolezni covid-19, preživljajo brez občutka za vonj in okus. Več uporabnikov (vir, vir) poroča o dolgotrajni izgubi vonja in okusa - nekaterim se čuta še vedno nista povrnila, pa čeprav so zboleli že marca oziroma aprila.

Drugim sta se voh in okus začela vračati šele en mesec po tem, ko so uspešno preboleli covid-19, a komaj eden od uporabnikov Reddita svoje stanje opisuje z "voh je po mesecu dni morda na 10 odstotkih prejšnjega".

To je zgolj devetdnevni delček objav na spletnem forumu Reddit, natančneje v skupnosti COVID-Positive, ki so povezane z oziroma tako ali drugače omenjajo voh ali okus kot enega od simptomov bolezni covid-19. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Izguba občutka za vonj in okus se je pri nekaterih osebah ponovila tudi po tem, ko so covid-19 že "preboleli", pa razkriva ta objava. Uporabnik RegularNormalAdult je zapisal, da tri tedne po pozitivnem testu na koronavirus ni vonjal ali okušal ničesar razen sladkorja in soli. Občutka sta se začela vračati četrti teden, v naslednjih dveh tednih pa se je stanje večkrat poslabšalo in nato izboljšalo. Po šestih tednih nato znova ni vonjal ali okušal skoraj ničesar.

