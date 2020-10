Porast okužb: kaj bodo povedali na NIJZ? #vŽivo

Epidemiologinja Eva Grilc z NIJZ je poudarila, da so okužbe razpršene po celi Sloveniji. "Največ potrjenih okužb je v osrednjeslovenski regiji, sledita mariborska in celjska regija. Glede žarišč okužb je znanih nekaj srednjih in osnovnih šol ter socialni zavodi na Koroškem in v Mariboru," je pojasnila Grilčeva. Pojasnila je, da so ugotovili, da se posamezniki najpogosteje okužijo, ko so v karanteni ali ker so bili v stiku z okuženo osebo.

Vnesenih okužb je v zadnjih tednih po njenih besedah malo, prejšnji teden jih je bilo 20. "V glavnem se okužbe širijo v lokalnih skupnostih znotraj družin. Kar se tiče dela epidemiološke službe, smo na robu zmogljivosti. V veliko pomoč so nam klicni centri in študentje medicine," je razložila Grilčeva.

Po njenih besedah okuženi še vedno pogosto nočejo razkriti svojih stikov. Kot je poudarila, današnji podatki o novih okužbah niso ugodni, niso pa dramatični. Ljudi je pozvala, naj se izogibajo mestom, kjer se zadržuje veliko število ljudi. "Bliža se sezona akutnih okužb dihal. Zaznavamo viruse navadnega prehlada in druge običajne viruse, ki krožijo v zgodnji jeseni," je poudarila epidemiologinja.

Na vprašanje, kje se pojavljajo nove okužbe, je odgovorila, da ne more povedati, ali je do okužb prišlo tudi v nekaterih trgovskih središčih. Glede okužb med zdravstvenimi delavci je dejala, da lahko okužbe izvirajo iz zasebnega življenja ali pa so lahko povezane z nepravilno uporabo zaščitne opreme.

Preberite še: