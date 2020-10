Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v četrtek ob 3.281 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 238 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije. V bolnišnici se zdravi 86 ljudi, od tega jih je 15 v intenzivni enoti. Včeraj sta umrla dva bolnika, iz bolnišnice so odpustili osem ljudi, kažejo podatki sledilnika covid-19.

V Sloveniji so od začetka epidemije okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 6.103 ljudeh. Trenutno je v državi aktivno okuženih 1.908 ljudi. Skupaj je od začetka epidemije umrlo 154 ljudi.

Največ novih okužb potrjenih v Ljubljani

Največ okužb so včeraj potrdili v Ljubljani - 46, 12 so jih potrdili v Mariboru in deset v Murski Soboti. Podatke za potrjene okužbe v preostalih občinah najdete na spletni strani sledilnika za covid-19.

V sredo smo v Sloveniji potrdili 175 novih okužb. Največ okužb smo do danes, ko je ponovno padel rekord, potrdili v torek - 203. Največ okužb zadnje tedne potrdimo v Ljubljani, večje žarišče pa je tudi na Koroškem. Nemčija je zato to slovensko statistično regijo uvrstila med rizične. Že pred dnevi je na t. i. rdeči seznam umestila tudi Primorsko in Notranjsko.

V prihodnjem obdobju tudi do 300 novih okužb dnevno

Projekcija širjenja novega koronavirusa v Sloveniji, ki jo pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kaže, da bomo v prihodnjem obdobju v Sloveniji potrdili od 50 do 300 novih okužb dnevno. Kot ugotavljajo, vsak okuženi v povprečju na novo okuži 1,3 človeka.