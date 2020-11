Če iz avta lahko prevzamemo hamburgerje, zakaj ne bi še pametnih telefonov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V obdobju, ko so zaradi epidemioloških ukrepov v Sloveniji zaprte tudi tehnične trgovine, uvaja Telekom Slovenije možnost prevzema nakupov in urejanja naročniških razmerij na prvi slovenski prevzemni točki mobilnih operaterjev po načelu "drive-in", ki so jo danes odprli v Ljubljani.

Prevzemna točka je zlasti pomembna za prevzem predhodno dogovorjenih nakupov mobitelov in drugih mobilnih naprav, a tudi za urejanje naročniških razmerij Telekoma Slovenije uporabnikom, ki tega ne želijo opraviti prek enega od digitalnih kanalov Telekoma Slovenije ali tega niso vešči.

Na prevzemni točki je postavljen tudi plačilni avtomat, ki omogoča plačilo položnic za storitve Telekoma Slovenije brez provizije ali drugih dodatnih stroškov, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Za obisk se je treba dogovoriti

Kot nakazuje ime, uporabnik na novi prevzemni točki Telekoma Slovenije lahko vse opravi iz varnega udobja svojega vozila. Ker pa se mora o svojem prihodu predhodno dogovoriti, je ob obisku zanj že vse pripravljeno in se tako izogne čakanju in odvečnim stikom, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.

Telekomova prevzemna točka "Naroči in odpelji" je na naslovu Vojkova cesta 58 v Ljubljani, uporabnike, ti se za svoj obisk dogovorijo s klicem na telefonsko številko 041 700 216 ali prek e-naslova tc.ljcitypark@telekom.si, pa sprejema od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro.

Prevzemno mesto "drive-in" Telekoma Slovenije je v Ljubljani na naslovu Vojkova 58. Foto: Najdi Zemljevid

Prodaja se seli na splet …

Skladno z veljavnimi odloki Vlade Republike Slovenije ostajajo vsa prodajna mesta slovenskih mobilnih operaterjev še naprej zaprta, a ta vendarle (lahko) delujejo kot prevzemna mesta.

Tako kot številni drugi trgovci so tudi mobilni operaterji vzpostavili svoje spletne trgovine – pri Telekomu Slovenije ji rečejo E-trgovina, A1 ima Nakupovalnico, Telemach in T-2 pa ju nista posebej poimenovala.

… svetovanje pa na telefone in e-pošto

Mobilni operaterji so svoje prodajne svetovalce preusmerili na svetovanje prek telefona, elektronske pošte in tudi družbenih omrežij.

Zanimiv pristop je ubral operater A1 Slovenija, ki je vzpostavil storitev LiveShop – videopovezavo v živo z enim od svojih prodajnih središč, kjer sta v času odprtja na voljo njihova prodajna svetovalca. Kot so nam pojasnili, dosegajo v tej virtualni trgovini skoraj enak obseg prometa, kot so ga pred karanteno dosegali v enem od svojih večjih tradicionalnih prodajnih centrov.

O razsežnosti okrepljenih stikov z uporabniki prek telefona in e-pošte so nam pri Telekomu Slovenije pojasnili, da imajo v primerjavi z obdobjem pred zapiranjem prodajnih centrov za petino več klicev in kar za tri petine več elektronskih dopisov.