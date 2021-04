Bitcoin ruši rekorde: je včeraj prišlo do prelomnega dogodka?

Vlagatelji v kriptovalute so imeli v zadnjih dneh veliko razlogov za prešerno voljo. Bitcoin in druščina kriptovalut so ta teden namreč kot za stavo postavljali cenovne rekorde, obenem pa so včeraj dobili še eno veliko potrditev, da kriptovalute vedno bolj resno jemlje tudi tradicionalni poslovni svet. Preverili smo, kako zelo so v zadnjem letu dni eksplodirale nekatere najbolj znane kriptovalute in koliko bi lahko zaslužili z njimi, če bi jih kupili pred natanko enim letom in prodali danes.

Bitcoin je po podatkih na spletni strani za sledenje cenam kriptovalut coinmarketcap.com v sredo dopoldne nekajkrat presegel mejo 54 tisoč evrov (64.668 dolarjev) in s tem postavil absolutni cenovni rekord.

Enak podvig je v sredo popoldne uspel tudi drugi najbolj znani kriptovaluti ether, ki se je čarobni meji dveh tisočakov približala za vsega nekaj evrov. Po podatkih spletne strani coinmarketcap.com je ether dosegel ceno 1.996 evrov.

Nekateri najbolj optimistični analitiki bitcoinu do konca leta 2021 napovedujejo izlet globoko med šestmestne številke, torej naj bi dosegel ceno visoko prek 100 tisoč ameriških dolarjev, ether pa bi po nekaterih napovedih lahko zrasel še za več kot štirikrat in presegel celo 10 tisoč dolarjev. Foto: Unsplash

Cenovne rekorde so v zadnjih dneh rušile tudi druge znane kriptovalute, kot so binance coin, cardano, polkadot, dogecoin, chainlink.

Se je v sredo zgodil prelomni letošnji trenutek za kriptovalute?



To so bile v preteklih dneh in tednih misli marsikoga, ki je nestrpno pričakoval sredin veliki dogodek na newyorški borzi. Od včeraj zvečer je namreč mogoče kupiti delnice podjetja Coinbase, največje ameriške menjalnice kriptovalut in ene najbolj prepoznavnih na svetu.



Zaposleni v podjetju Coinbase pred newyorško borzo Nasdaq ob današnjem začetku prodaje delnic Coinbase. Foto: Reuters

Gre za prvo res veliko podjetje s področja kriptovalut, ki zdaj nastopa tudi na borznem trgu. Po mnenju nekaterih analitikov se z uvrstitvijo Coinbase na borzo vzpostavlja most med tradicionalnimi in sodobnimi trgovci. Prvim delnica Coinbase ponuja neposredno sodelovanje v obširnem in raznolikem kriptotrgu, ne da bi dejansko kupovali kriptovalute, za druge pa je Coinbase na borzi dodatno potrdilo, da je konvencionalni trg kriptovalutam vse bolj naklonjen.



Nekateri poznavalci trga kriptovalut so napovedali tudi, da bi lahko prodaja delnic podjetja Coinbase ceno bitcoina pognala do novih rekordov. Mike McGlone, analitik pri poslovnem mediju Bloomberg, je ugibal, da bi lahko bila uvrstitev Coinbase na borzo smodnik, ki bi bitcoin izstrelil prek 70 tisoč ameriških dolarjev (58.400 evrov).



Coinbase je po volumnu trgovanja druga največja borza s kriptovalutami na svetu. Presega jo le še Binance. Foto: Guliver Image

Po začetku trgovanja v sredo – delnico podjetja Coinbase je bilo mogoče kupiti od 19.30 dalje po našem času – so bili najbolj neučakani vlagatelji sicer bolj ali manj razočarani. Coinbase je trgovanje odprl pri 380 dolarjih in takoj poskočil do skoraj 425 dolarjev, nato pa strmoglavil za več kot 25 odstotkov do spodnje meje pri 310 dolarjih. Sredino trgovanje je delnica COIN sklenila pri 330 dolarjih.

Če bi stavili na pravo, bi lahko v enem letu iz tisoč evrov naredili več kot četrt milijona

Preverili smo, katera od znanih kriptovalut bi bila najboljša naložba, če bi je za tisoč evrov kupili pred natanko letom dni, ko se je trg kriptovalut po manjšem zlomu, ta se je zgodil marca lani, začel konsolidirati in pripravljati na meteorno rast, ki se je sprožila decembra 2020 in še traja. Predpostavljamo, da bi spodaj naštete kriptovalute kupili 14. aprila lani.

Kdor je lani vložil v bitcoin, ima danes ogromno razlogov za zadovoljstvo. Ta spočetka šaljiva kriptovaluta je ta teden postala deseta najvrednejša na trgu (po tržni kapitalizaciji). Ogromno razlogov za to je imel tudi milijarder Elon Musk, ki je v zadnjih mesecih svoje sledilce na družbenem omrežju Twitter posredno pozival, naj jo kupijo, in s tem napihoval njeno ceno. Foto: Guliver Image

Bitcoin: z naložbo 1.000 evrov v bitcoin bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 10.000 evrov.

Ether: z naložbo 1.000 evrov v ether bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 17.000 evrov.

Ripple: z naložbo 1.000 evrov v ripple bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 9.000 evrov.

Cardano: z naložbo 1.000 evrov v cardano bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 52.000 evrov.

Binance coin: z naložbo 1.000 evrov v binance coin bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 51.000 evrov.

Dogecoin: z naložbo 1.000 evrov v dogecoin bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 73.000 evrov.

Litecoin: z naložbo 1.000 evrov v litecoin bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 5.700 evrov.

THORChain: z naložbo 1.000 evrov v THORChain bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 259.000 evrov.

ChainLink: z naložbo 1.000 evrov v dogecoin bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 15.000 evrov.

IOTA: z naložbo 1.000 evrov v IOTA bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 14.000 evrov.

Stellar: z naložbo 1.000 evrov v stellar bi v enem letu ustvarili dobiček v višini 14.000 evrov.

Preberite tudi: