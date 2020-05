Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bill Gates je razkril, da zelo obžaluje potek dogodkov, ki so svet pripeljali do epidemije novega koronavirusa, in da si želi, da bi v preteklosti še glasneje opozarjal na nevarnost nalezljivih bolezni. Poudaril je tudi, da je nekatere vplivne svetovne voditelje v zadnjih letih večkrat spomnil, naj se bolje pripravijo na morebitno epidemijo, a je povečini naletel na gluha ušesa.